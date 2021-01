Nakon teških 12 mjeseci žongliranja s punim radnim vremenom i online školom kao posljedice pandemije koronavirusa, nije iznenađenje da su se roditelji našli na sto muka.

POGLEDAJTE VIDEO: Mama objašnjava korak po korak djeci i mužu...

Korisnici Twittera oduševljeno hvale jednog šefa zbog toga što je odgovorio i kako je to objasnio mami koja je tražila da se prebaci na 80 posto radnog vremena i sukladno s time dobije manju plaću.

Na Twitteru je Aaron Genest, menadžer aplikacijskog inženjerstva u tvrtki Siemens Software, objasnio da ga je jedna od zaposlenica došla tražiti da joj skrati radno vrijeme radi obveza koje ima kod kuće s djecom i online školom.

- Zaposlenica mi je došla prošli tjedan i zatražila rad na 80% vremena. Njezin je suprug, rekla je, preuzeo neke dodatnu odgovornosti na poslu, a doma su imali problema s održavanjem tempa učenja i online školom - napisao je Aaron.

Aaron je u potpunosti odbio njezin zahtjev.

Iako se u prvi tren činilo kako Adam nije dobro postupio, nakon što je objasnio svoje stajalište ljudi ga hvale i čestitaju mu na njegovom razmišljanju.

- Žene na radnom mjestu nesrazmjerno su pogođene COVID-om, brišući desetljeća napretka u napredovanjima i plaći. I nije tajna zašto žene tipično manje zarađuju (čak i na istim pozicijama) od svojih partnera - napisao je.

- Svaki razlog koji mi je dala je bio racionalan i opravdan (zapošljavamo sjajne ljude), ali osnovna pretpostavka je bila pogrešna - dodao je.

- Pretpostavka je bila da bismo trebali očekivati ​​istu predanost u poslovnom životu koju smo imali prije početka pandemije. Moj tim je jako uspješan i ove godine su nadmašili sami sebe, nadmašivši gotovo svaki drugi tim u tvrtki i za to su osvojili razne nagrade - napisao je.

- Učinili su to s djecom kod kuće, u izolaciji, s povećanim stresom i radeći sami, dislocirani od svojeg tima. Nisu to učinili radeći 9 do 5 ili radeći 40 sati praćenog vremena tijekom tjedna. Nisu to radili zatvarajući vrata i ne viđajući svoju djecu ili koristeći svaki trenutak Zoom poziva za posao. Učinili su to dajući si međusobno podršku i radeći zajedno - objasnio je.

- Kad netko mora pokupiti djecu u vrtiću, netko drugi će ga pokrit. Kad se dvogodišnjak pojavi u poslovnom pozivu, nasmijemo se i svi to razumiju. Kad je dan manje produktivan jer ljudi više ne mogu podnijeti buljenje u zidove, izađu van, pa je sljedeći bolji - dodao je.

Aaron je tada rekao ženi da ne bi trebala žrtvovati svoju karijeru radi obveza kod kuće piše britanski Mirror.

- Radimo svi zajedno kako bismo osigurali da je naša kolegica i dalje produktivna i sretna, da se osjeća ugodno uzimajući vremena koliko treba da se bavi svojom obitelji tako da ona i njezina obitelj budu zdravi i spremni nastaviti dalje kad izađemo s druge strane - zaključio je.