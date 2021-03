Izlasci, spojevi, upoznavanje nekog novog... Nekad je to bilo puno jednostavnije i 'šarmantnije' nego danas, a tu lekciju je naučila Alex Colboth iz Milwaukeeja u SAD-u kad je dobila neočekivanu poruku od čovjeka s kojim je izašla na tri spoja, ali budući da nisu 'kliknuli' su odlučili nastaviti tražiti dalje.

Muškarcu prekid njihovog druženja očito nije dobro 'legao', a budući da živimo u dobu kad sve 'treba probati' odlučio se na nesvakidašnji korak i poslao joj jako zanimljivu poruku, koju je ona odlučila podijeliti sa svijetom na Twitteru.

Tražio je da mu vrati pola novca koji je potrošio na njihovim spojevima.

- Bok Alex, nadam se da si dobro, Hoćeš li mi reći koji je tvoj Venmo (digitalni novčanik koji olakšava transfer novaca)? Razlog zbog kojeg tražim tvoj broj je to što smo se odlučili prestati viđati pa je pravedno tražiti od tebe da mi vratiš pola novca koje sam potrošio na našim izlascima - napisao je u poruci.

- Vjerujem da smo tri puta izašli u barove ili restorane u kojima sam svaki put ja plaćao za oboje. Rekao bih da je 35 dolara (otprilike 200 kuna) više nego pošteno za hranu koju si pojela i pića koja si popila, a koje sam ja platio. Znam da si OK i poštena pa se nadam da ćeš mi vratiti taj novac. Hvala! - napisao je.

Ali Alex se zahtjev nije nimalo svidio pa je odlučila objaviti njegove poruke i ispod njih stavila gif male Boo iz crtića Monsters Inc koja se sprema spavati te napisala 'Kako ću spavati večeras znajući da još imam tih 35 dolara', piše britanski Mirror.

Na Twitteru je pojasnila da se ponudila platiti račune na spojevima - nakon što su je ljudi pitali da detaljnije objasni.

Njezin je tweet postao viralan, s više od 184 tisuće lajkova i izazvao je veliku raspravu na društvenim mrežama.

Čini se da su se ljudi na Twitteru složili s njom.

- Ovdje nije problem da muškarac pita da se podijeli račun, već njegova želja da mu se nakon spojeva vrati pola novaca kad je postalo jasno da se više neće viđati. To nije u redu. To znači da nije plaćao račune jer je to želio već zato što je očekivao neku nagradu (seks, vezu i slično) što je jako čudno - napisao je jedan komentator.

- Izbjegla si metak - napisao je drugi komentator.

- Odgovori na ovu temu su NEVJEROJATNI! Momci, ili platite piće i večeru na spoju bez ikakvih očekivanja ili zatražite unaprijed da se podijeli račun - komentirao je treći.

- Uvijek plaćam na spoju, a ne vidim zašto bi nekog bilo sram ako želi podijeliti račun. Ali tražiti novac nakon što stvari nisu uspjele? To je sitničavo i smiješno - napisao je još jedan čovjek.