Tražiš pouzdanog majstora za dom? Evo na što trebaš paziti

Ako ste odlučili preurediti dom, a radove ne možete ili ne znate obaviti sami, javlja se pitanje gdje i kako pronaći majstora koji vam neće puno naplatiti svoj posao, a obavit će ga kvalitetno. U potrazi za majstorom koji će obavljati radove u našem domu trebamo se rukovoditi činjenicom da osoba treba biti registrirana za obavljanje tog posla, jer osim što se tako borimo protiv rada na crno, izbjeći ćemo niz problema i neugodnosti ako usluga ili posao ne budu obavljeni dobro.

Prije nego što krenete u potragu za majstorom, bilo bi dobro obratiti se savjetovalištu za potrošače te se raspitati kako i gdje pronaći odgovarajućeg majstora. Bazu podataka o obrtnicima (majstorima) možete pronaći na internetskoj stranici Hrvatske obrtničke komore te na internetskoj stranici Ministarstva poduzetništva i obrta.

Dogovor s majstorom

Na stranicama Hrvatske udruge za zaštitu potrošača navodi se kako prilikom dogovora s majstorom trebate voditi računa o sljedećim činjenicama:

Majstor treba biti registriran , bilo da ima svoj obrt ili svoje društvo. To se najčešće vidi na posjetnicama koje nam oni daju.

, bilo da ima svoj obrt ili svoje društvo. To se najčešće vidi na posjetnicama koje nam oni daju. Majstori mogu biti i osobe koje obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje pod uvjetom da imaju odobrenje za rad . Odobrenje izdaje nadležni ured državne uprave u županiji na čijem području se ta djelatnost i obavlja.

ili pod uvjetom da imaju . Odobrenje izdaje nadležni ured državne uprave u županiji na čijem području se ta djelatnost i obavlja. Dogovor s majstorom predstavlja zapravo ugovor i obje strane se trebaju pridržavati onoga što je dogovoreno. Zato je dobro da dogovor napravite u pisanoj formi te da ga potpišu obje strane.

Ako se radi o značajnijim radovima na izgradnji, dogradnji, preuređenju ili popravku na nekom objektu, obavezno treba sastaviti pisani ugovor koji će sadržavati:

predmet ugovora , odnosno opis radova i usluga,

, odnosno opis radova i usluga, cijenu navedenih radova i potrebnih materijala te način plaćanja,

navedenih radova i potrebnih materijala te način plaćanja, početak, trajanje radova i krajnji rok izvršenja istih,

izvršenja istih, datum i mjesto potpisivanja ugovora,

i potpisivanja ugovora, ugovor treba potpisati osoba koja ugovara radove i ovlaštena osoba onoga koji će raditi.

Priprema za radove

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Svaki majstor koji je plaćen po satu rado će se raskomotiti u vašoj kući, čavrljajući i mirno gledajući kako organizirate sve za posao. No, uz pomna planiranja, možete se pobrinuti da svaka minuta koju majstor provede u vašem domu bude posve produktivna. Evo nekih savjeta koji bi vam mogli koristiti:

Raspravite sve sitne detalje o poslu telefonski. Tako ćete osigurati da majstor dođe opremljen svim potrebnim alatom i materijalima za posao.

o poslu telefonski. Tako ćete osigurati da majstor dođe opremljen svim potrebnim alatom i materijalima za posao. Provjerite koje bi sve poslove majstor mogao obaviti po kući tijekom jednog dolaska.

Prije dolaska majstora, pobrinite se da prostor u kojemu posao treba obaviti bude raščišćen te da ima neometan pristup kvaru.

Također se pobrinite da mjesto bude dobro osvijetljeno kako bi majstor mogao raditi.

Ako se ovako pripremite, majstor će izaći iz vaše kuće u najkraćem mogućem roku, a račun će biti sveden na minimum. Zakon o zaštiti potrošača određuje da je majstor dužan ispostaviti predračun s opisom radnji koje će obaviti, materijalom koji će utrošiti i s cijenama za isto, ako je vrijednost radova veća od 500 kuna. Isti Zakon određuje da se s predračunom možete suglasiti i potpisati ga ili tražiti izmjene ako niste s njime suglasni. Ako ste potpisali takav predračun, a majstor mora raditi nešto što nije dogovoreno i ako to povećava račun za više od 10 posto, majstor je dužan tražiti vaš pisani pristanak. Ako ga nije tražio, niste dužni platiti tako povećane izdatke.

Postupak prigovora

Ako niste zadovoljni uslugom ili proizvodom majstora, najbolje je odmah s njime razgovarati i pokušati riješiti problem. Ako na ovaj način ne uspijete, majstoru putem pošte dostavite pisani prigovor. Najbolje je poslati ga preporučeno ili s povratnicom, jer u slučaju da dođe do eventualnog sudskog spora, tako imate dokaz da ste prigovor poslali. Svaki majstor je dužan u svom poslovnom prostoru na vidljivom mjestu istaknuti obavijest o mogućnosti prigovora. Majstor je dužan reagirati na prigovor u roku od 15 dana, a u postupku rješavanja prigovora dužan je:

otkloniti nedostatke na proizvodu ili popraviti uslugu,

dati vam novi proizvod, bez nedostataka, ako se radi o takvom slučaju ili

vratiti uplaćeni iznos ili smanjiti cijenu usluge ili proizvoda, ako vi na to pristajete.

Odredbom članka 130. Zakona o zaštiti potrošača propisano je da ako potrošač pisanim prigovorom ne uspije ostvariti svoja potrošačka prava, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje Centru za mirenje. Postupci pred sudovima časti i pri Centru za mirenje su za stranke besplatni.

Plaćanje i račun

Sukladno članku 12. Zakona o zaštiti potrošača trgovac (majstor) mora za prodani proizvod, odnosno obavljenu uslugu potrošaču izdati račun koji mora biti točan, neizbrisiv, jasan, vidljiv i čitljiv u papirnatom ili elektroničkom obliku.

Majstor (trgovac) mora potrošaču omogućiti provjeru ispravnosti zaračunatog iznosa u odnosu na kupljene proizvode, odnosno pružene usluge te se mora pridržavati istaknute maloprodajne cijene i uvjeta prodaje. Izdavanje računa nije dopušteno naplaćivati.

Kada angažirate majstore za građevinske radove, potražite one koje vam je preporučio netko koga poznate i kome vjerujete ili potražite renomiranu tvrtku kojoj je stalo do toga da ostane na dobrom poslovnom glasu. Prije nego što angažirate neku tvrtku da vam obavi predviđeni posao, upitajte hoće li vam dati jamstvo za svoj posao od najmanje jedne godine. Ako pristanu, neka vam to dostave u pismenom obliku, a ako ne pristanu, nemojte oklijevati posao povjeriti nekoj drugoj tvrtki.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: