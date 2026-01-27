Tražite kafić bez dima? Nova aplikacija otkriva gdje sve možete uživati kao nepušač

Ideja da napravim aplikaciju kojom ljudi bilo gdje u Hrvatskoj mogu pronaći kafić ili restoran u koji bi mogli sjesti na kavu, a da su sigurni da postoji i mjesto za nepušače, nastala je iz osobne frustracije. Naime, često sam se znao naći u situaciji da ne mogu pronaći kafić ili mjesto gdje mogu sjesti na kavu, a da nakon toga ne moram provjetravati odjeću cijelu noć.

Iz toga je 'niknula' ideja za jednostavan alat koji će ljudima pomoći da unaprijed znaju gdje idu i tako je nastala adresa www.nemadima.hr. Aplikacija je u potpunosti besplatna, bez oglasa i bez ikakve monetizacije. Sve troškove trenutačno pokrivam vlastitim sredstvima jer stvarno vjerujem u ideju, kaže Martin Kajtazi, mladi IT stručnjak, koji se izradom web stranica i aplikacija bavi već nekoliko godina.

- Posao je počeo kao obrt, a ove godine je prerastao u tvrtku CRISP d.o.o., koja se bavi razvojem web stranica i aplikacija. Uz Nema dima, paralelno razvijamo i projekt Arhium, koji je namijenjen profesionalnoj analizi zemljišta, odnosno uvjetima i mogućnostima gradnje. Riječ je o B2B platformi koju već koriste arhitekti, investitori i agencije za nekretnine u Hrvatskoj, a koja u nekoliko minuta rješava procese koji su do sada trajali danima - priča Martin o svojem profesionalnom putu.

Kaže kako je već u prvih nekoliko dana od pokretanja adrese Nema dima dobio jako puno pozitivnih reakcija, i od nepušača i od pušača, a to mu je znak da je na dobrom putu.

- Poanta je da ova aplikacija nije usmjerena protiv pušača, nego pomaže svima da lakše pronađu ono što im odgovara. Korisnici koji dođu na stranicu mogu pretraživati kafiće, restorane, barove i druge ugostiteljske objekte po imenu ili koristiti GPS, kako bi im aplikacija automatski prikazala najbliže lokale prema udaljenosti.

U nekoliko sekundi moguće je pronaći mjesto gdje se ne puši, ali i mjesto gdje postoji prostor za pušače. Ideja je da aplikacija bude posebno korisna kad nismo 'na svom terenu' - dakle, kad smo u drugom kvartu ili gradu koji ne poznajemo te trebamo brzu i pouzdanu informaciju o mjestima gdje imaju prostor za nepušače - pojašnjava Martin.

- Reakcije su zapravo pozitivnije nego što sam očekivao. Aplikacija je u samo nekoliko dana zabilježila više od 3000 individualnih posjetitelja, nekoliko tisuća klikova na lokale te stotine prijavljenih korisnika i glasova. Komentari na Redditu, Facebooku i raznim grupama su u golemoj većini pozitivni, rekao bih više od 90 posto, a to mi je dodatna potvrda da postoji stvarna potreba za ovakvim rješenjem - dodaje.

Inače, Martin je na Nema dima počeo raditi u zadnjem kvartalu 2025. godine.

- Počela je kao 'side' project, ali sam joj s vremenom posvetio jako puno energije. U početnoj fazi uspio sam prikupiti i obraditi podatke za više od 13.000 lokala diljem Hrvatske. Sad je ključna uloga korisnika koji pomažu ispravljati netočne informacije, glasati i dodavati lokale koji nedostaju. Sve prijave trenutačno ručno prolazim, provjeravam i po potrebi ažuriram. Vjerujem da će u budućnosti biti dobrovoljaca koji će biti spremni pomoći ne budem li ja sam mogao pratiti tempo zajednice - kaže Martin.

Naime, cijela aplikacija u potpunosti je bazirana na zajednici korisnika i njihovim aktivnostima. Korisnici glasaju, prijavljuju netočne podatke i promjene.

- Informacije se tako stalno osvježavaju, jer noviji glasovi imaju veću važnost od starijih, čime se osigurava da prikazano stanje bude što aktualnije. Svaki korisnik može glasati jednom dnevno za pojedini lokal, a za sve akcije potrebna je prijava, čime se izbjegavaju botovi, lažni glasovi i zlouporabe - pojašnjava sugovornik i još jednom ističe kako nije riječ o alatu koji je strogo namijenjen samo nepušačima.

Naime, aplikacija jasno pokazuje ima li u lokalu dima ili nema, odnosno postoji li odvojeni prostor za nepušače, pa je jednako korisna i pušačima i nepušačima. Na stranici, kaže, zasad nema reklama i sve je besplatno te će vjerojatno i ostati tako, kako bi cilj zbog kojega ju je pokrenuo ostao u prvom planu.

- U startu nisam razmišljao o poslovnoj monetizaciji stranice. Cilj mi je bio riješiti konkretan problem s kojim se i sam susrećem. U posljednjih nekoliko dana pojavile su se ideje i upiti oko mogućih nadogradnji aplikacije, ali isključivo u smislu dodatnih informacija koje bi korisnicima mogle biti korisne. Na primjer, stižu mi prijedlozi da uvrstimo informaciju je li lokal pet friendly, ima li terasu, kakve su okvirne cijene, je li jelovnik nedavno ažuriran... - priča Martin.

Dodaje kako je otvoren za razgovor o tim idejama, no ključni dio informacija ostat će one vezane uz dim u prostoru, a to ostaje u potpunosti bazirano na zajednici i glasovima korisnika.

- Taj dio zasad mi je najvažniji. U budućnosti možemo razgovarati o tome da se u aplikaciju uvrste još neke informacije, no ideja da mi korisnici kreiraju informacije i povjerenje u podatke koji će na njoj biti objavljeni uvijek su na prvome mjestu - zaključuje sugovornik.