KAŽE ZNANOST

Već i samo dvije cigarete na dan povezane su s dvostruko većim rizikom za bolesti srca

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Već i samo dvije cigarete na dan povezane su s dvostruko većim rizikom za bolesti srca
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Prema novom istraživanju, već 100 popušenih cigareta tijekom cijelog života može biti dovoljno da povisi rizik od srčanih bolesti i smrti

Istraživači sa Sveučilišta Johns Hopkins analizirali su navike pušenja kod više od 300.000 odraslih osoba tijekom gotovo 20 godina. Otkrili su da su muškarci i žene koji su pušili samo dvije cigarete dnevno imali 60% veći rizik od smrti od bilo kojeg uzroka u usporedbi s osobama koje nikada nisu pušile.

Također, pušači su imali 50% veći rizik od srčanih bolesti, navodi se u studiji objavljenoj u časopisu PLOS Medicine.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Dr. Jennifer Miao, kardiologinja sa Sveučilišta Yale, ističe da je pušenje dobro poznat faktor rizika za srčane bolesti: 

- Ono oštećuje unutrašnji sloj krvnih žila i ubrzava razvoj naslaga i kardiovaskularnih bolesti. 

Dodala je i da je pušenje povezano s poremećajima srčanog ritma, poput atrijalne fibrilacije i moždanog udara.

Studija je pokazala da samo smanjenje broja cigareta možda nije dovoljno da se poništi nastala šteta. Iako su trenutni pušači imali veći rizik od smrti nego bivši pušači, i bivši pušači su i više od 20 godina nakon prestanka pušenja i dalje imali povišen rizik od srčanih bolesti.

Podaci Američkog udruženja za borbu protiv raka pluća pokazuju da je stopa pušenja među odraslima u SAD-u pala sa oko 42% u 1965. godini na približno 12% u 2022, pad veći od 70%. Međutim, broj ljudi koji puše manje od 15 cigareta dnevno porastao je za 85% u istom periodu.

- Imamo dokaze da čak i manje od jedne cigarete dnevno može povećati rizik od brojnih kardiovaskularnih ishoda, i to nije nimalo beznačajno - rekao je dr. Erfan Tasdighi, koautor studije.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Dr. Miao priznaje da je prestanak pušenja za mnoge pacijente izuzetno težak: 

- Važno je da kao liječnici razumijemo da je to mnogo lakše reći nego učiniti. 

Preporučuje da se pacijentima koji se bore s prestankom pruži odgovarajuća podrška i terapija.

Prema studiji, najveće koristi od prestanka pušenja javljaju se u prvih deset godina, ali je potrebno vrijeme da se tijelo potpuno oporavi i postigne nivo rizika osobe koja nikada nije pušila.

Ipak, Tasdighi naglašava da se pozitivni efekti javljaju odmah nakon prestanka: 

- Kada osoba prestane pušiti, njen rizik odmah i značajno opada.

Foto: ilustracija/Canva

Glavna poruka studije, zaključuje Miao, jeste da niti jedna količina cigareta nije sigurna i da je najbolje potpuno prestati pušiti što ranije.

Autori studije dodaju da bi i liječnici trebali promijeniti način na koji procjenjuju navike pušenja, jer broj popušenih kutija godišnje možda ne odražava stvarni dugoročni rizik. 

- Potrebniji je nijansiraniji pristup koji uzima u obzir status pušenja i intenzitet, jer bilo da je riječ o jednoj cigareti dnevno ili jednoj tjedno, nijedna količina nije sigurna - rekla je Miao, piše msn.

