Djeca zbog ovisničke krize sve više žvaču nikotinske vrećice: Evo kako prepoznati problem

Vjerujem da nema škole u Hrvatskoj koja se nije susrela s ovisnošću učenika o pušenju, a onda i e-cigaretama, ili eksperimentiranju s nikotinskim vrećicama, no naša iskustva ne odstupaju bitno od drugih škola: nismo imali djece koja bi razvila simptome ovisnosti ili trovanja nikotinom, ili onih koji bi pretjerivanjem s nikotinom da izazovu neke simptome namjerno izbjegavali ispite. Štoviše, situacija s pušenjem se općenito popravila u zadnje vrijeme, od usvajanja protokola o nadzoru ulaza u školu, otkad imamo nastavnike koji kontroliraju ulaze i djeca za vrijeme malih odmora ne izlaze iz prostora škole. U školi i na dvorištu je pušenje zabranjeno i djeca su tu pod kontrolom, pa više nema pušenja, no priliku za to imaju čim izađu van pod velikim odmorom. Oko škole imaju veliki broj kafića u koje mogu navratiti i mi tu nemamo mogućnost nadzora. Kao ni za vrijeme kad nisu u školi – kaže Stjepan Otroški, ravnatelj Srednje strukovne škole Varaždin, s kojim smo kratko razgovarali o iskustvima vezanim uz nove trendove ovisnosti kod djece, koji se pomalo prepoznaju kao sve veći problem među mladima.

POGLEDAJTE VIDEO: E-cigarete veće su zlo od standardnih cigareta

Pokretanje videa... 01:12 E-cigarete su opasne za zdravlje: Nikotin brže ulazi u krv i izaziva grčeve i nesvjesticu | Video: 24sata/pixsell

Zanimljivo je da je Nacionalno istraživanje o uporabi duhana među mladima u SAD-u za 2024. godinu pokazalo značajan pad stope pušenja, na 1,4 posto, što je najniža razina od 1999. godine, od kada se ta pojava prati. Ukupna uporaba duhanskih proizvoda među djecom smanjila se s 12,6 u 2023. na 10,1 u 2024. godini, a smanjila se i uporaba e-cigareta među mladim Amerikancima, s 10 na 7,8 posto. Ipak, one su i dalje najpopularniji duhanski proizvod među mladima, a slijede ih nikotinske vrećice, inače jedini nikotinski proizvod čija je uporaba među mladima u SAD-u porasla, s 1,7 na 2,4 posto.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:58 Nikotinske vrećice | Video: 24sata

Foto: PROFIMEDIA

Roditelji obavezno trebaju obratiti pažnju ako u djetetovim džepovima ili torbi pronađu ovakve paketiće

Slični trendovi bilježe se i kod mladih u Hrvatskoj, upozorava Martina Jerinić Njirić, viša savjetnica u Odjelu za mentalno zdravlje Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, koja kaže da su cigarete, e-vape i nikotinske vrećice preplavile školska dvorišta.

- Često odlazim u škole, radim radionice ili predavanja za djecu, profesore i roditelje i djeca s nečim od toga u ruci su prva slika koju vidim. Rekla bih da je ta vrsta ovisnosti zadnjih godina u ogromnom uzletu, ponajviše zbog pogrešnog razmišljanja tinejdžera o tome da e-vape ili nikotinske vrećice i nisu štetne kao klasične cigarete. To im je lako pribavljivo, nema dima, nema pepela, ne izgleda kao veliki problem, a povrh svega dolazi s mirisima i okusima, pa je privlačno i jednostavno ne razmišljaju o mogućoj štetnosti – ističe sugovornica. Naime, jedno punjenje nikotinske tekućine za e-vape stoji između 2 i 3 eura, pa do 10, ovisno o količini i koncentraciji nikotina, dok se jedna šarena kutijica s 20 nikotinskih vrećica koje sadrže 20 grama nikotina na Internetu može nabaviti za 3,6 eura. Ukratko, doslovno su dostupni od džeparca.

Na to ukazuju i rezultati Europskog istraživanja o pušenju, pijenju alkohola, uzimanju droga i drugim oblicima ovisnosti u djece školske dobi (ESPAD), provedenog 2024. godine među 15-godišnjim učenicima u Hrvatskoj. Pokazalo se da je svaki drugi 16-godišnji učenik barem jednom 'povukao' e- cigaretu, dok je u posljednjih mjesec dana prije istraživanja to napravio svaki treći. U mjesecu prije istraživanja e-cigarete je konzumiralo 27 posto učenika, no posebno zabrinjava podatak o tome da je udio djevojčica s tom navikom od 2019. godine porastao s 9 na čak 38 posto.

- Da, djeci je to izuzetno dostupno, a koncentracija nikotina u jednoj takvoj kutijici nikotinski vrećica, koje su posebno popularne, je ogromna. Konzumiraju se tako da se jedna ta vrećica nikotina stavlja između usana i zubnog mesa i polako otpušta nikotin. No, pročitala sam u jednom istraživanju da djeca koja konzumiraju te vrećice tijekom dana konzumiraju toliko nikotina koliko sadržava 5 kutija cigareta, što je ogromna količina, a da toga uopće nisu svjesni – ističe sugovornica. Problem je u tome, dodaje, što nikotin jako brzo stvara ovisnost, pa je s vremenom potrebno sve više i više nikotina da se zadovolji potreba, što može jako negativno utjecati na djetetovo zdravlje.

Foto: Dubrovnik Insider

Važno je raditi na prevenciji, ne na zabranama: S djecom treba razgovarati o štetnosti nikotinskih proizvoda, savjetuje prof. Martina Jerinić Njirić

- Prije svega, utječe na kemiju mozga, odnosno stvara se ovisnost koja otvara prostor za ovisnost o alkoholu ili drugim opojnim sredstvima. Osim toga, jedan od prvih znakova ovisnosti o nikotinskim vrećicama su rane koje se stvore u ustima kad je količina nikotina vrlo velika, pa je to i jedan od prvih konkretnih znakova konzumacije nikotinskih vrećica koje roditelji mogu prepoznati – ako primijete da dijete ima učestale ranice u ustima. To nije nešto što se može lako sakriti – pojašnjava Martina Jerinić Njirić. Dodaje kako u torbi ili džepu djeteta roditelj može pronaći mali paketić s prahom koji na prvi pogled izgleda kao droga, a zapravo su nikotinske vrećice. Ovisnost o tim vrećicama može se prepoznati i ako djetetova odjeća ili dah mirišu po vaniliji, jagodama, nekom drugom voću i slično, jer su one s posebnim okusom i mirisom vrlo popularne. Nekih drugih ozbiljnijih znakova obično nema, iako se zbog povećane koncentracije nikotina mogu javiti i mučnine, povećanje, povišeni tlak i lupanje srca.

- Mogu se razviti i respiratorni problemi, poput upale bronhija, težeg kašlja, pa sve do upale pluća, no kako nikotin utječe na kardiovaskularni sustav, među prvim znakovima su poremećaji u radu srca. No, moguće je da roditelj to i ne poveže s ovisnošću o nikotinu, jer nema nekih klasičnih znakova koji se razvijaju kod pušenja 'običnih' cigareta: ne smrde ruke, odjeća, dah, nema žutih mrlja na prstima i slično, priča sugovornica. Zbog toga se ti simptomi ponekad mogu zamijeniti s virozom, ili stresom zbog ispita i slično, kaže sugovornica. No, jako je važno da ih roditelji prepoznaju na vrijeme i reagiraju.

- S djecom zaista treba stalno razgovarati, produbljivati odnos i nastojati pratiti što se s njima događa. A ako roditelj posumnja da je nešto takvo u pitanju, osobno nisam za zabrane, pogotovo ako je riječ o roditeljima koji su pušači, ili možda i sami koriste e-vape. Naime, mi djeci moramo biti primjer, a ako roditelj puši i sam ne želi prestati, teško će uvjeriti dijete da bi trebalo prestati pušiti jer je to štetno. Zato roditeljima često kažem da je važno što ranije raditi na prevenciji i to tako da pronađu osobu koja je bliska djetetu, koja ne puši, koja mu može prenijeti informacije o štetnosti duhanskih proizvoda i nikotina – ističe Martina Jerinić Njirić.

Dakle, važno je razgovarati s djetetom o odlukama koje donosi i tome kako mogu naštetiti i prije nego se ovisnost razvije, pogotovo u tinejdžerskoj dobi, kad njihov mozak još nije do kraja razvijen i takve navike direktno mogu utjecati na razvoj ovisničkog ponašanja, puno više od standardnih cigareta.

Foto: 123RF

E-cigarete izazivaju ovisnost i stalno traže 'još', a ovisnost o nikotinu samo je 'ulaz' u druge oblike ovisnosti

- Na to često upozoravam roditelje, pa i djecu kad imamo radionice. Naime, ako pušite standardne cigarete, obično uzmete pauzu, zapalite i popušite jednu ili dvije cigarete, pa ste iduća dva, tri sata bez nikotina. Kad opet idete zapaliti, javlja se potreba za osjećajem ugode koji osjećate uz cigaretu. S druge strane, s vapeovima ili nikotinskim vrećicama ste u situaciji da ih počnete konzumirati bez te pauze, pa je razina nikotina u tijelu stalno visoka i tijelo stalno traži još više. Tako na kraju oboje više ne služi tome da stvori osjećaj ugode, nego rješavanju apstinencijske krize – pojašnjava sugovornica.

- Iako smo napravili neke pomake i u tom segmentu, još uvijek se premalo govori o štetnosti pušenja, ne samo zbog trovanja organizma, nego i zbog toga što ono 'otvara' put drugim vrstama ovisnosti. Razgovara se o alkoholu, o prevenciji ovisnosti o drogama, ali o pušenju, na žalost, ne toliko. A djeca danas počinju pušiti već u petom, šestom razredu, to znači da već s 10 ili 11 godina imate budućeg ovisnika – zaključuje sugovornica.