'Trčim, pišem i dobijem opremu ali katkad ne zaradim ništa...'

Ja sam bloger i bavim se temama vezanima uz trčanje. Recenziram opremu, ali pišem i o svim drugim aspektima tog sporta, započinje razgovor influencer i informatičar Matt Marenić (35) iz Siska. U blog se zaljubio prije više od 15 godina, dok je to još bilo u začecima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Bilo je to negdje oko 2005. godine kad sam se prvi put susreo s pojmom bloga. Nisam imao pojma o čemu je riječ, pa sam išao istraživati i otkrio britanski servis kojem možeš poslati tekstove i slike, pa ti oni to objave. Slao sam im tekstove i bilo mi je to zanimljivo, ali onako usput. Kad sam imao 27 godina, počeo sam igrati nogomet i zbog njega sam se konkretnije posvetio blogu - nastavlja Matt dodajući kako su razlozi za to bili prilično jednostavni.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Trebala mu je oprema, a nije želio trošiti velik novac za nju. Vidio je kako vani postoje blogovi na kojima autori recenziraju opremu, pa je pomislio da bi to mogao raditi i u Hrvatskoj. Poslao je tvrtkama upit da mu posude ili daruju opremu koju će on recenzirati, i tako je sve krenulo. Malo po malo, stvorio je stabilne odnose s tvrtkama. No prije 10 godina nogomet ga je prestao zanimati, a on je otkrio svijet trčanja.

– Trčanje nije samo oprema, nego stvarno imaš puno materijala o kojem možeš pisati. Stoga sam mijenjao svoj blog i u sadašnjem izdanju ga vodim unazad sedam godina. Vodim i račune na svim društvenim mrežama, pa mi je tako organski reach oko 3000 korisnika, a popne se i do 7500 - nastavlja on.

Njegova mama Barbara Marenić (65) kaže kako redovito čita tekstove koje njezin sin napiše i smatra da su vrlo dobri i iskreni.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

– Iznenadilo me da se dao u te vode. Nikad mi nije pričao da ga to zanima, nego je samo jednog dana došao i rekao: Evo, mama, pogledaj što radim. Čitaš to sve i pitaš se… Mislim, vjerovala sam da poznajem svog sina, a onda vidjevši te tekstove sam shvatila da ga zapravo ne poznajem - iskrena je mama koja tvrdi da sina podupire u svemu što želi, pa i u tome.

Ona je profesorica sociologije i pedagogije te iza sebe ima 41 godinu radnog staža. Kaže da će za četiri mjeseca u mirovinu, a tijekom rada mijenjala je više radnih mjesta. Bila je školska pedagoginja, pa ravnateljica, a sad je inspektorica u prosvjetnoj inspekciji.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Neusporedivi su poslovi danas i moj posao. Mi smo uvijek imali fiksno radno vrijeme, osam sati na dan. Dodatno, u mojoj generaciji je puno ljudi radilo od šest do 14 sati, pa im je ostao gotovo cijeli dan da se posvete djeci i hobijima. I na kraju, poslovi su bili sigurni. Kad si se zaposlio, znao si da ćeš ondje dočekati mirovinu ako to želiš. To mijenja kompletan pristup životu - pojašnjava ona ističući da je uvijek bila na rukovodećim pozicijama pa joj posao nije bio stresan ni težak.

Uz supruga Antuna (69) ima dvoje djece, Matta i njegova brata Stjepka (34). No zato kaže kako je njezinim roditeljima život bio iznimno težak.

Foto: privatna arhiva

– Moja mama Ivka Hajduk bila je kućna pomoćnica za bogatu zagrebačku obitelj Strohal koja nam je puno dobrog učinila. No posao joj je bio fizički i psihički naporan. Skrbila je o njihovoj djeci i čitavom domaćinstvu. Nije imala radno vrijeme nego je uvijek bila na raspolaganju, a znalo se događati da i po nekoliko dana ondje mora prespavati. Tata Josip je bio zidar.

Živjeli smo u zagrebačkoj Dubravi, i kad pogledam po kvartu, nema kuće na kojoj on nije nešto radio ili sudjelovao u njezinoj izgradnji. Imam i dvojicu braće. Naši roditelji su se jako mučili i radili su sve da nama bude lakše u životu. Zato sam odabrala obrazovanje, jer čovjek s diplomom ipak može raditi nešto drugo, a ne fizički posao kakav su radili moji roditelji - nastavila je ona.

Kaže kako načelno pozitivno gleda na sve čime se bave mladi, pa tako i na Mattov angažman oko bloga.

– Međutim, sretna sam što ima i pravi posao. Radi u jednoj tvrtki kao informatičar i sva sreća, jer od bloga ne znam kako bi živio. Treba plaćati račune, mora se misliti i o stažu te mirovini jednog dana, iskrena je ona.

Matt se nasmijao dodajući kako je prije četiri godine čak razmišljao blog pretvoriti u samostalni posao, no zaključio je kako za sada to ipak neće učiniti.

– Imam dva načina kako zarađujem od toga bloga. Kroz recenzije opreme dobijem dva do tri puta na godinu tenisice za trčanje. Njihove su cijene oko 200 eura po paru, pa mi je to ogromna ušteda. Zatim, surađujem s platformama i časopisima koji objavljuju moje blogove na mjesečnoj bazi, pa na taj način mogu zaraditi od 200 do 500 eura na mjesec. No to je teoretski. Ima mjeseci kad ne zaradim ništa - iskren je on.

Na tom ga putu podupiru supruga Blaženka (38) i kći Tonka (6). Supruga je profesorica hrvatskog jezika i povremeno mu pomogne lektoriranjem tekstova, no ne miješa mu se u sadržaj.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

– To je nešto moje i osobno u čemu uživam, moj posebni svijet. Sretan sam što imam dobru komunikaciju s čitateljima i nikad nije bilo neugodnih iskustava, a činjenica je da okupljam profiliranu publiku sa specifičnim interesom – trčanjem - zaključio je Matt.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Posao