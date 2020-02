Influencer Marko: Od sponzora zaradim 10.000 kn mjesečno

Cijeli život bila sam službenica i radila sam kao šefica obračuna osobnih dohodaka. Imala sam osmosatno radnije vrijeme. Radilo se od šest do 14 sati uz slobodne blagdane i vikende. Svi smo se na poslu odlično slagali i s brojnim sam kolegama još u kontaktu iako smo svi davno u mirovini, priča nam Marija Lončar (76), baka influencera i osobnog trenera Marka.

Njezin suprug bio je profesionalni vozač, a kaže kako je imala vremena i za obitelj i za sebe.

– Meni je bilo najlakše. Mojoj kćeri život je puno teži, a unuku da i ne govorim. Mislim da se on jako muči, priznaje spremno baka dodajući kako zna da je sin osobni trener, ali nema pojma o drugoj strani njegova posla na društvenim mrežama. Influencer? A kaj je to, iskreno je zapitala. Kad smo joj pojasnili da objavljuje svoje fotografije na internetu, kazala je da ne prati društvene mreže i uopće ne razumije koncept kako one funkcioniraju. Sličnog je stava i mama Jasminka (56) koja kao grafičarka radi u AKD-u već 36 godina.

– Meni je na poslu bilo sjajno do devedesetih, no tad se mnogo toga promijenilo. Radno vrijeme koje je bilo od šest do 14 sati prebacili su na termin od 8 do 16, ali uz puno prekovremenih, rada vikendima i blagdanima. Marko mi je jedinac, i zapravo sam mislila da će biti nogometaš jer je počeo igrati nogomet kao dijete i bio je u tome vrlo uspješan. Iskreno, nije me iznenadilo da se bavi sportom, ali nisam očekivala da će to poprimiti ove razmjere, iskrena je mama.

Kaže kako je zbog posla među prvima u Hrvatskoj naučila koristiti računala i razne programe, ali i danas teško shvaća principe po kojima funkcioniraju društvene mreže te kako njezin jedinac od toga može zarađivati.

– Ljudi misle da ovo nije pravi posao, jer ne vide uloženi trud koji stoji iza jedne objavljene fotografije. Misle da se samo slikaš, to objaviš negdje i to je to, lova kaplje. A nemaju pojma da ti za svaku fotografiju treba nekoliko sati od osmišljavanja sadržaja, kreativnog promišljanja kako ćeš nešto prezentirati, obrade fotografije i slično. Budim se svakog jutra oko pet sati, a liježem do ponoći. Nemam radno vrijeme, ali moram reći da sam prije svega osobni trener, a tek onda influencer, priča nam Marko (32) koji se u tom poslu našao slučajno, nakon prometne nezgode koja mu je obilježila život i promijenila planove s nogometnom karijerom. Stradao je na motoru kad je imao 23 godine.

– Liječnici su rekli da ću ostati invalid te neću moći podignuti ruku ni normalno hodati. Sam sam sebi rekao da tako nešto neću dopustiti. Krenuo sam u teretanu kako bih oporavio mišiće i uspio sam u tome. No u teretani su me počeli primjećivati drugi ljudi te mi prilaziti s molbom da ih treniram. Završio sam za trenera na Fitness učilištu i polako sam se upustio te u te vode te imam 19 položenih certifikacija u području fitnessa. U međuvremenu sam radio u HG Spotu, Technomarketu, Mercedesu i drugim tvrtkama no kad sam vidio da od treniranja mogu živjeti, dao sam otkaz i otvorio vlastitu tvrtku BITIFIT , prisjeća se Marko.

Kaže kako se u to vrijeme Instagram tek počeo razvijati, a u fitnessu gotovo i nije bilo nekog sadržaja, pa je počeo objavljivati fotografije s treninga te na društvenim mrežama govoriti o poznatim klijentima koje je trenirao. – Tad sam shvatio da je ljudima u treningu važan psihološki pristup i kako im pomoći da postanu boljom verzijom sebe, pa sam se educirao u tom smjeru kako bih klijentima omogućio upravo to. U međuvremenu me na društvenim mrežama počelo pratiti sve više ljudi, a uz njih su se počeli javljati i sponzori, nastavlja on. Kaže kako već godinama nije kupio odjeću ili opremu, a sponzori funkcioniraju na način da predstavlja njihove proizvode.

– Imam oštre kriterije i nikad neću predstaviti nešto što se ne uklapa u moj životni stil. No to može biti od britvica pa ću pokazati kako brijem glavu, do nekih zdravih namirnica ili sportske opreme koju koristim. Prati me više od 80.000 ljudi, a mojoj obitelji još nije jasno zašto mi netko plaća 3500 kuna da okinem fotku kako jedem proteinski sladoled i to stavim na društvene mreže, smije se on.

Mama se nadovezuje kako je taj iznos blizu njezine mjesečne plaće, no svejedno za taj novac ne bi radila to što on radi.

– On uopće nema život, a iskreno, da bi dogurao do ovog statusa, morao je puno ulagati u sebe i u svoje znanje, nastavlja mama.

Marko se nadovezuje kako njegov posao ne bi mogao raditi svatko, a dan mu je toliko nakrcan obvezama da doslovno ima raspored u kojem stoji kad jede, a kad spava kako bi mogao pratiti sve obveze.

– Ako u danu odradim 12 treninga, napišem tri članka za medije s kojima surađujem i još odradim neko fotkanje i stavim to na mreže, ode čitav dan u pokretu. Dodatno, ja uopće više nemam privatni život. Čim izađem na ulicu stalno me netko zaustavlja, slika se sa mnom, pita za neki savjet i slično. Za mene ne postoji radno vrijeme, a odmor mi je kad odem na neko putovanje, nastavlja Marko dodajući kako se upravo vratio s putovanja u SAD-a, a u travnju planira otići u Tanzaniju i u Zanzibar.

– Surađujem s mnogim ljudima, pa tako i profesorom geografije Dejanom Nemčićem s kojim ću posjetiti djecu u tim državama i predavati im o zdravom životu. Želja mi je pokrenuti i projekte u Remetincu i drugim zatvorima da uzornim zatvorenicima možemo pokazati neke vježbe ili dati par savjeta, ali taj je sustav teško probiti. Iskreno, ovaj influencerski dio posla me već pomalo umorio i iskreno, to ne možete raditi zauvijek, priznaje Marko pojašnjavajući kako planira u budućnosti reducirati aktivnosti na društvenim mrežama i više se posvetiti sebi.

Je li od toga svega imao koristi, odgovara vrlo izravno.

– Jesam. Od sponzora zarađujem i do 10.000 kuna na mjesec, privatni sat mog treninga stoji 300 kuna, a imao sam i pozive da dođem trenirati u Bahrein, Hong Kong i New York. Dapače, odbio sam poziv Janet Jackson da budem njezin osobni trener. Da imam 20 godina, ne bih se oko toga premišljao ni sekunde, no ovako, moram misliti o tome koliko bi takvi poslovi trajali i što bih radio nakon njih, promišlja on.

Mama i baka pažljivo ga slušaju te ističu u glas kako su iznimno ponosne na njega jer je sve postigao sam i bez ičije pomoći, a smatraju da je uspio u životu. Suprugu i djecu još nema, ali ima djevojku i velike planove koji uključuju odmak od fokusa javnosti te više vremena za sebe.

