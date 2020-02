Cura iz Virovitice ima staklene kosti: Osmijeh mi vraća publika

Arbnora Šahini Elezi (25) od pubertetskih je dana progovarala o temama o osobama s invaliditetom, a već više od godinu dana o tome priča na svom YouTube kanalu i Facebook stranici. Osim toga, ova djevojka rođena je s Osteogenesis Imperfecte, što u prijevodu znači staklene kosti.

- To je genetska bolest, što znači da ju je netko imao prije mene u obitelji. Od rođenja pa sve do sada sam imala preko 200 lomova ruku i nogu. Općenito, cijelo tijelo mi je zbog toga deformirano, a doktori nisu mogli u to vrijeme učiniti mnogo. Najteže je živjeti bilo s ovom dijagnozom kao dijete jer si lomljiv mnogo pošto si nerazvijen. Kasnije je u pubertetu bilo lakše, ali trebalo je doći do puberteta - govori djevojka koja je rođena u Makedoniji, ali je većinu života provela u Hrvatskoj.

- Roditelji su se kada su mene dobili odlučili iz Makedonije seliti u Hrvatsku jer tada u Makedoniji nije bilo nikakvog lijeka za moju dijagnozu - objašnjava. U Hrvatskoj je živjela u Virovitici i liječila se u Zagrebu. Kada se udala s 24 godine, otišla je za suprugom u Njemačku.

- Ima tu podosta razloga zašto sam otišla iz Hrvatske, ali onaj glavni je taj što je život za osobe s invaliditetom mnogo loš i nekvalitetan, nažalost - objašnjava. Dodaje kako se zbog loše informiranosti i podrške, odlučila na to da postane prva hrvatska youtuberica za osobe s invaliditetom, ali i za one koji to nisu već se o tome žele educirati.

- Neko vrijeme sam imala i svoju grupu na Facebooku u kojoj je bilo pet tisuća ljudi. Nakon toga sam napravila malu pauzu od društvenih mreža i sada sam se vratila s YouTube kanalom po imenu Arbnora Elezi, Facebook stranici također s istim imenom i Instagram profilom. Koristim društvene platforme u nadi da dosegnem što više ljudi i educiram o nama, osobama s invaliditetom jer je edukacija zaista potrebna - kaže Arbnora. Poticaj si je bila ona sama.

- Dok sam bila mala, uvijek sam htjela čuti da netko s Balkana priča o temama vezanima za osobe s invaliditetom koje sam ja pokrenula. Nažalost to nisam našla, a znam da bi mi mnogo koristilo da jesam. Zbog toga sam tu, zbog sebe i onih koji nekada misle da ih nitko ne razumije, ako su drugačiji od drugih. To nije istina. Ja razumijem - rekla je.

Kada je krenula sa svime, tražila je pomoć ostalih youtubera da ju reklamiraju i da ju podupru u njenom naumu da se bavim ovime.



- Neki su me podržali i hvala im. To mi je pomoglo - priča youtuberica čiji pregledi dosežu do 70.000 pregleda. Ponekad ima više od 100 komentara po videu. Kako kaže, ovisi koliko se trudi da ga reklamira. Prvom hrvatskom YouTubericom za osobe s invaliditetom prozvala se jer toga na našem području nema.

- Ima nekih osoba s invaliditetom koji snimaju, ali slabo je to i nije ovo što ja radim. Baš da tako direktno o nekim stvarima pričaju edukativno, jasno i glasno. Bilo je par ljudi koji su osobe s invaliditetom pa su krenuli sa snimanjem, ali se brzo povuku kad vide koliko to truda traži jer ljudima je baš teško probudit interes za ovakve teme. Znate, ljudi ne vole baš edukativne stvari, vole gluposti, nažalost. Ali ja se ne dam - ističe. Piše joj mnogo ljudi i to ju čini presretnom.

- Najviše me veseli kada se javi neka mlada osoba s invaliditetom i kaže da sam joj ja uzor, da će se ugledati u mene... Javljaju se također i zdravi koji kažu da moji videi služe i njima jer se za svakog može pronaći nešto na kanalu - govori Arbnora. Dodaje kako joj prijatelji i pratitelji često vrate osmijeh na lice divnom porukom nakon teškog dana. Inspiraciju crpi iz životnih situacija.

- Kada mi se nešto dogodi, uvijek mogu iz toga izvući temu, a često me i pratitelji inspiriraju svojim pitanjima ili komentarima. Nesvjesno to rade, a meni to mnogo pomogne - priča youtuberica.

Za otvaranje kanala, odnosno snimanje, Arbnora kaže kako je potrebna dobra kamera, stalak i neko osvjetljenje. Naravno, potreban je i laptop koji ima neki program za uređivanje videa i znanje o uređivanju. Na pitanje o zaradi, odgovara kako to ovisi o YouTube-u.

- Oni imaju svoja pravila. Da bi se uopće prijavio za zaradu, odnosno dobio neki ugovor, prvo morate imati određen broj pratitelja i pregleda. Kad to ispunite, onda možete početi zarađivati. Zarada ide po pregledima. Ako vas prati netko iz Njemačke, Austrije ili Irske, onda je zarada veća, ali ako su pratitelji s Balkana, onda je slabija. Moja zarada je nikakva zasad jer ja imam poprilično mali broj pregleda i još rastem u tom poslu, ako se to tako uopće može nazvati, s obzirom da ja ovo radim prije svega iz ljubavi - zaključuje.

Smatra kako je najunosnija društvena mreža Instagram. Njoj je draži Facebook koji je, kaže, nekad bio unosniji. Više ga voli zbog dugih statusa koje Instagram nema. No, kaže kako će se s vremenom morati više angažirati i na Instagramu. Ističe i da je zadovoljna životom u Njemačkoj.

- U Hrvatskoj nažalost nema više doktora za moju dijagnozu. Bio je jedan jedini i on je otišao u mirovinu. Ovdje u Njemačkoj je isto malo teže naći za mene jer sam u malom mjestu, ali doktori ovdje su voljni konzultirati se s doktorima koji su u većem gradu i posavjetovati se oko mog stanja. Svi su susretljivi i pričaju s vama kao da ste im obitelj. Njemačka kao država je zaista uređena i nema nekih problema sad da sam primijetila u ovih dvije godine što sam tu. Jedino što mi nekad smeta je vrijeme. Zaista ima rijetko kad sunca i to mi mnogo teško pada zbog mog zdravlja. Ali pijem vitamine pa nekako guram. To je jedan od nedostataka, pored nostalgije za mojom obitelji - govori.

Kao prednosti ističe bolju kvaliteta života i više mogućnosti za boljim životom.

- Sve u svemu, za osobe s invaliditetom je ovdje mnogo lakše i Bogu hvala na svemu. Život u Njemačkoj nije loš. Ima svoje negativnosti, ali pozitivnosti prevladaju. Pogotovo za osobe s invaliditetom je mnogo, mnogo bolji. Tako da što se tiče ekonomske situacije i kvalitete života je odlično, ali nostalgija za roditeljima i sestrama mi je velika. Odvojenost nam svima mnogo teško pada, pa se ja i ne rastajem kad odem. Kažem im da me ne isprate uopće jer mi onda bude još gore. Za Hrvatsku idem jednom godišnje, za sada, ali nadam se da ću budućnosti moći češće, kada nam ekonomska situacija bude bolja - otkriva Arbnora.

Kaže kako joj je najveća podrška suprug Naim.

- On je potpora meni, ali sam i ja njemu. On je zdrav fizički, ali samo zato što je zdrav, ne znači da nije imao svoje probleme u životu. Nas dvoje se nadopunjujemo i drago mi je da mi je dao šansu za ljubav jer većina to ne bi uradila. I to ne zato što mi osobe s invaliditetom to ne zaslužujemo, nego zato što se nismo dovoljno glasno izborili da razbijemo te predrasude. Još je dug put pred nama - priča youtuberica koja je se za Naima udala prije dvije godine, a njihova, pomalo filmska ljubavna priča započela je dopisivanjem.

- Pronašla sam ga na jednoj stranici za upoznavanje. Kako sam tada imala 19 godina, htjela sam upoznati nekoga iz Zagreba jer sam živjela u Virovitici i planirala sam nakon srednje škole upisati fakultet u Zagrebu. HOn čim je vidio moje slike koje su bile više-manje moje lice, odmah je na neki način bio lud za mnom i stalno mi je pisao, a ja mu nisam htjela reći istinu o svojim kolicima jer me bilo malo strah kako će on reagirati na to i trebalo mi je vremena. Razlog zašto me bilo strah je zato što muškarci imaju predrasude prema osobama s invaliditetom, da mi ne možemo biti u vezi ili imati djecu - otkrila nam je i dodala kako je htjela da je upozna dopisivanjem i otkrije kakvo je njezino srce. Bojala se da je ne odbije prije upoznavanja. Nakon dva mjeseca dopisivanja, došlo je vrijeme da se vide.

- Tada sam baš dolazila u bolnicu na kontrole u Zagreb. Tu sam mu nekako i rekla da sam u kolicima i on je rekao bio da mu to ne smeta, već dapače divi mi se i da se želi i dalje vidjeti. Ja sam na neki način bila skeptična oko toga i dan prije nego smo se vidjeli sam ga blokirala na svim društvenim mrežama. Mislila sam da on samo priča bajke i da će pobjeći kad se vidimo. Njemu nije bilo ništa jasno zašto, ali mi isto tako nije ni pisao ništa preko SMS-a. To mi je bilo malo čudno - rekla je Arbnora.

Kada je ležala u bolnici nisu se uopće čuli. Jedan dan, medicinska sestra joj je rekla da ima posjetu. Kako mu je spomenula u kojoj bolnici će biti, on se raspitao u kojoj je sobi.

- Kada je ušao, to je bila ljubav na prvi pogled. Od tada je prošlo četiri i pola godine i evo Bogu hvala, trajemo i dalje. Imali smo svoje uspone i padove, ali kada se sve zbroji i oduzme, na kraju je dobro ispalo. Njegova prva rečenica kada me ugledao je bila: 'Ja sam bio usput ove bolnice pa sam svratio...'. Inače, uopće nije bio jer je njegov stan dosta udaljen od bolnice. Sve u svemu, mene je bilo toliko sram da sam htjela propasti u zemlju. On se tada nasmiješio najslađe što je mogao i tu smo započeli našu priču - kaže.

