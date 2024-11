Trčite i volontirajte protiv 'tihih ubojica': Znate li vrijednost svog kolesterola i krvnog tlaka?

Znati svoje brojke – kad su u pitanju tlak, kolesterol i šećer u krvi – ključno je za očuvanje zdravlja. Provjere tih brojki bi trebale započeti već pri upisu u školu, nastaviti u adolescenciji, pri zapošljavanju i tijekom života, osobito kod povećane tjelesne mase, obiteljskog rizika, simptoma poput glavobolje, vrtoglavice, pritiska u prsima, ili nakon početka terapije lijekovima poput kortikosteroida. Žene bi trebale provjeravati brojke i nakon ulaska u menopauzu, jer mnogi otkriju da su godinama bili ugroženi "tihim ubojicama" tek nakon što pretrpe srčani ili moždani udar, ili, nažalost, ne prežive. Ateroskleroza, suženje krvnih žila, ne izaziva bol dok ne postane kasno stoga je ključno kroz cijeli život paziti na čimbenike rizika i redovito provjeravati svoje brojke, kaže izv. prof. dr. sc. Ivan Pećin, tajnik i potpredsjednik Hrvatskog društva za aterosklerozu i pročelnik Zavoda za bolesti metabolizma KBC Zagreb te pokretač kampanje "Znaš li svoj broj?"

POGLEDAJTE VIDEO: Ova superhrana doprinosi sniženju kolesterola

Pokretanje videa... 01:32 Najbolja hrana za smanjenje kolesterola | Video: what'supcams/screenshot

Ova je poruka, uz kampanju "Lov na tihog ubojicu", čiji je pokretač akademik Bojan Jelaković, vodeći hrvatski hipertenziolog i istaknuti nefrolog, pročelnik Zavoda za nefrologiju, arterijsku hipertenziju, dijalizu i transplantaciju u KBC Zagreb, glavni partner tradicionalne najbrojnije europske kostimirane utrke Zagreb Advent Run, koja će se održati 8. prosinca, s početkom u 12 sati.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ateroskleroza ne boli, nema simptoma i često se otkrije tek kad se dogodi srčani ili moždani udar, a redovitim provjerama zdravlja i zdravim načinom života rizik od ateroskleroze može se smanjiti

Glavni je cilj podsjetiti na činjenicu da su kardiovaskularne bolesti jedan od vodećih uzroka smrtnosti u Hrvatskoj te da se čak 60 posto populacije suočava s dislipidemijama. Podaci HZJZ-a za prošlu godinu ukazuju da je od ovih bolesti umrlo 19.937 osoba, ili čak 38.8 posto ukupnog broja umrlih, pa je cilj Zagreb Advent Runa podsjetiti na važnost ranog otkrivanja visokog kolesterola i krvnog tlaka, kao i na važnost zdravih životnih navika, posebno redovne tjelesne aktivnosti za zdravlje.

- U Hrvatskoj više od 50% odrasle populacije ima povišen krvni tlak, što je glavni uzrok smrti zbog povezanosti s kardiovaskularnim, cerebrovaskularnim i bubrežnim bolestima. Iako se više od 90 posto slučajeva hipertenzije može prevenirati, ne postoji nacionalni program koji bi se učinkovito nosio s ovom prijetnjom. Struka i dalje nailazi na prepreke u komunikaciji s onima koji kroje politiku zdravlja, no postoji nada da će se situacija uskoro promijeniti, ističe akademik Jelaković te dodaje kako povišen krvni tlak - baš kao i kolesterol - može biti prisutan godinama bez očitih simptoma.

Foto: 123RF

Vrijednosti tlaka ne moraju biti ekstremno poremećene da bi se razvile komplikacije, a simptoma malih poremećaja najčešće nema

Ne moramo imati ekstremno visoke vrijednosti da bi uzrokovale ozbiljne posljedice. Štoviše, smrtni slučajevi povezani s hipertenzijom najčešće su rezultat upravo tih "nevidljivih" vrijednosti stoga su iz tog razloga ključni redoviti pregledi.

Svi koji se žele prijaviti za utrku na 5 ili 10 kilometara mogu to učiniti do 30. studenog, OVDJE, no sudjelovati možete i kao volonter, kako biste dali vjetar u leđa spomenutim kampanja (prijave za volontiranje moguće su OVDJE) . Jedan od najboljih načina za to bio bi preventivni pregled u okviru kojega biste saznali svoj broj, kako biste promjenom životnih navika mogli raditi na smanjenju kardiovaskularnih rizika, poručuju organizatori.