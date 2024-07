Treba li nam biti neugodno? Ja i cura imamo fetiš na stopala, a njene prijateljice se tome smiju

Jeste li ikada bili u društvu i razgovarali o 'foot fetishu', tipa da društvo priča o tome kako je to odvratno i kakvi su to čudaci od ljudi, a ti si jedan od tih čudaka. Bio sam sa curom kod njenih frendica i došli smo do te teme i one sve ono kako je to odvratno, a moja cura samo gleda u mene i smije se. Ne znam dali je netko skužio, ali je meni bilo malo neugodno, jer smatram da žene obožavaju kad se posveti pažnja njihovim stopalima, a foot fetish im je odvratan. Moja cura isto misli da sam čudak ali uživa u našim igricama i nema problem s tim. Je l' netko imao slična iskustva i dali se to negativno razmišljanje okoline prenijelo na odnos u vezi? – pitao je jedan hrabri mladić iz Hrvatske ovih dana publiku na Redditu.

POGLEDAJTE VIDEO: Što sve ne znamo o stopalima

Pokretanje videa... 01:09 Stopala rastu i do 50. godine, o stopalima općenito | Video: 24sata/pixsell

- Svaki seks je prljav ako se radi kako spada – jedan je od prvih, univerzalnih odgovora na slične teme ispod ovog posta. Još jedan korisnik, međutim, odgovara ravno u glavu: 'Te koje se najviše čude, na kraju najviše uživaju u tom'.

- A zašto bi te točno trebalo biti briga što ljudi misle? Oboje uživate u tome što radite unutar svoja četiri zida, nikome ne ide na štetu, po čemu bi ti komentari trebali utjecati na vaš odnos? Također, uzmi u obzir da ekipa jako voli glumatati finoću, a boga pitaj kakve sve kosture u ormaru oni sami pritom imaju – kaže jedan iskusni komentator, iza čijeg se komentara pridružio još jedan sa sličnim mišljenjem.

- Nije mi tu niš čudno niti gadno, jako česta pojava, pa svi mi imamo neke svoje kinkse, neki samo malo više pitome, neki manje – kaže čovjek jednostavno.

Foto: Maxim Boldyrev

- Jednom sam se viđala s takvim likom, i bilo mi je jako fun pričat s njim o tome i vidjet mu facu kad sam rekla da mi je broj cipele 36 i da mi prsti idu po redu po veličini, pa se rastopio maltene sav. Ali nikad nije niš bilo, tko zna što sam propustila - požalila je jedna komentatorica.

No, možda najbolji zaključak kaže: 'Ja sam dosta seksualan i kinky sa svojom curom. Počeli smo nekako vanilla i došli smo do toga da volimo sve i svašta. Nismo neki foot fetishisti, al svakako se volim posvetit i stopalima ponekad. Općenito je ekipa usrana svega seksualnog i sve im se gadi. Bilo kakav sex razgovor im je taboo. Ali zato ih jako puno ni nema dobar seks. Ljudi zapravo ni ne znaju što sve propuštaju kad bi se malo vise opustili i bili spremni isprobati stvari. Radi svoju stvar i boli te briga. Dokle god nisi neki creep koji slika tuđa stopala poskrivećki, sve je u redu'.