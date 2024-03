Za sijamske blizanke Brittany i Abby nema prepreka: Voze auto, a jedna od njih se i udala

Sijamske blizanke Abby i Brittany Hensel prvi put su privukle pažnju javnosti 1996. godine kad su se pojavile u The Oprah Winfrey Showu, jer su rođene sa zajedničkim donjim dijelom tijela što znači da od struka na niže dijele iste organe. U gornjem dijelu imaju dvostruke organe, a kontrolu nad udovima dijele. Abby kontrolira desnu ruku i nogu, a Brittany lijevu stranu.

Roditelji ih nisu željeli odvajati nakon rođenja jer su takav zahvat smatrali previše rizičnim. Osim toga, govorili su da bi morali birati između njih dvije koja će ostati živa, a koja ne, a to nisu željeli.

Od tada do danas se svašta izdogađalo u njihovim životima, a jedna od većih stvari je to što se jedna od njih udala. Abby se 2021. godine udala se za Josha Bowlinga, medicinara i veterana američke vojske. Obje su, naravno, sudjelovale u ceremoniji i to u posebno izrađenoj vjenčanici bez rukava.

Inače, sestre danas imaju 34 godine, rade kao učiteljice i jednoj školi u SAD-u i vrlo su aktivne na društvenim mrežama. Prihvatile su svoj život takvim kakav je i redovito pronalaze razloge za smijeh.

Završile su fakultet, putuju svijetom, voze se na mopedu, rado hodaju po prirodi... I sve svoje dogodovštine objavljuju na društvenim mrežama. Priznale su da bi jednog dana voljele imati djecu.

Osvrnule su se i na svoj posao. Kažu da dobivaju samo jednu plaću jer popunjavaju jedno radno mjesto, iako naprave više posla nego jedna klasična učiteljica. Prisjetile su se i svog djetinjstva. Često su bile kod liječnika, a ovi su se znali čuditi kad su ih promatrali kako dobro i usklađeno sviraju klavir, pri čemu je Abigail preuzela dionice desne ruke, a Brittany lijeve.

Tijekom odrastanja uživale su u sportovima kao što su kuglanje, odbojka, biciklizam, softball i plivanje. Na 16. rođendan su položile vozački ispit, za svoju vožnju kažu da je 'nevjerojatan podvig timskog rada' jer svaka koristi svoju ruku za upravljanje volanom.

Njihova majka Patty se znala našaliti vezano za njihovu vožnju.

- Ne znam što bi se dogodilo da ih zaustave zbog prebrze vožnje. Hoće li svaka od njih dobiti kartu ili samo Abby jer joj je noga na papučici gasa - rekla je jednom prilikom novinarima, prenosi Daily Mail.