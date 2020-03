Ujutro zapisujte prve misli, bit ćete smireniji i puno kreativniji

Ako želite biti fokusiraniji, potaknuti vlastitu kreativnost, uskladiti se s vlastitom intuicijom i bolje se koncentrirati na probleme, počnite pisati jutarnji dnevnik toka svijesti i to - najmanje na tri rukom pisane stranice! Ideja je to koju je promovirala autorica self help literature, Julia Cameron, a neki i isprobali i uvjereni su u to da je vrlo efikasna.

Tako poduzetnik i poslovni trener Chris Winfield na svome blogu kaže kako je ustrajao u toj navici čak 241 dan gotovo za redom, odnosno uz samo dva dana kada je tu naviku preskočio, i to su jedini dani kad se u zadnje vrijeme osjećao - loše.

- 'Ona je luda! Tko ima živaca i vremena za to da ujutro ispiše tri stranice papira'. To je bila moja prva reakcija kad sam vidio što Julia predlaže, a onda sam odlučio pokušati. Siguran sam da je upravo to pomoglo da u zadnje vrijeme dođem do ideja koje su promijenile moju poslovnu situaciju nablje, da se uhvatim ukoštac s nekim ozbiljnim problemima, a da me to ne iscrpi, te da se usredotočim na ono što je doista važno za mene u određenom trenutku - piše Chris na svome blogu.

Kaže kako je cijelo to vrijeme bio 'osjetljiviji', odnosno lakše bi prepoznao situacije koje nisu dobre za njega i iz kojih se treba povući, zbog čega je i puno mirniji i manje opterećuje svoj um brigama.

Stvar je vrlo jednostavna: Ujutro kad ustanete i obavite osnovnu higijenu, sjednite za stol i uzmite tri prazne stranice papira i olovku i napišite sve što vam padne na pamet.

Dakle, ako je prvo na što pomislite to da ste zaboravili kupiti pijesak za mačku, napišite to. Ako slijedi misao da trebate opratio zavjese, zapišite. Jednostavno, ne razmišljajte ni o čemu konkretno, nego zapisjute misli koje se pojave. Ideja je da tako 'izbacujemo smeće' koje nam se nakupilo u mislima i opterećuje um, kako bismo 'otvorili prostor' za nove ideje koje će se javljati tijekom dana.

Kad sve to napišete, ostavite nakratko sa strane, pa nakon toga - pročitajte. Iznenadit ćete se koliko će vas rečenica nasmijati, te koliko će 'otupjeti' bijes ili ljutnja koji su povezani s nekim od rečenica, tako da ćete mnoge stvari s vremenom prestati doživljavati tako ozbiljno kao što to inače činite.

- Osim toga, to će pomoći da ušutkate svog najvećeg neprijatelja - unutarnjeg kritičara. Nakon što ovako ujutro sami sebi istresete sve što imate na umu, tijekom dana rjeđe ćete se baviti onim 'opet nisi stigao' i slično - pojašnjava. Chris.

Dodaje kako tekst koji napišete odmah ujutro nerijetko vrvi dobrim idejama, koje kasnije, u miru možete pročitati i proanalizirati te doći do dobrih rješenja za stvari kojima se inače bavite.

