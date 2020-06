Trebao joj je šank pa je svoj stari dugi stol prerezala na pola

Kad smo došli doma rekla sam mu da uzme pilu i prereže stari stol na pola, a on me gledao kao da sam lud, ispričala je Britanka Sami Roberts na Facebooku

<p>Britanka Sami Roberts podijelila je na Facebook grupi On A Budget svoje dizajnersko rješenje za malu kuhinju. Tražila je, kaže, šank za svoju kuhinju koji bi se slagao s drugim elementima u prostoriji. Budući da nije našla ništa što bi joj odgovaralo, došla je na ideju da svoj veliki drveni blagovaonski stol prereže po pola i stavi ga uz zid.</p><p><strong>POGLEDAJTE U VIDEU dodatak na dasci za sjeckanje za koji mnogi nisu znali čemu služi:</strong></p><p>Taj je blagovaonski stol, kaže, ionako zauzimao previše mjesta.</p><p>- Par dana smo suprug i ja tražili jeftiniji kuhinjski šank, a da odgovara drugim elementima ali smo odustali. Kad smo došli doma rekla sam mu da uzme pilu i prereže stari stol na pola, a on me gledao kao da sam luda - ispričala je Roberts za <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/11803760/diy-breakfast-bar-cut-dining-table-furniture-free/" target="_blank">The Sun</a>.</p><p>Suprug je prvo, kaže, oklijevao, ali mu je sad drago što je pristao jer je cijela obitelj oduševljena s rezultatom. </p><p>- Izgleda sjajno i čini kuhinju puno većom, a djeca su jedva dočekala doručak za novim 'šankom' - rekla je.</p><p>Obožavatelji 'uradi sam' rješenja na Facebooku oduševili su se s njenom improvizacijom, a post je brzo prikupio više od četiri i pol tisuće lajkova i komentara.</p><p>- Fantastična ideja - komentirala je većina u grupi, a neki su odlučili 'kopirati' njenu ideju.</p>