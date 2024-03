Treća samostalna izložba: Doris Glad je umjetnica s Downom i Zagreb vidi na poseban način

Ako ste navikli hodati Zagrebom zamišljeni, spuštena pogleda, ne primjećujući njegove skrivene kutke koji obiluju iznimnim detaljima i ljepotom, pravo je vrijeme da pogledate kako naš grad vidi oko mlade fotografkinje Doris Glad (36), inače rođene Riječanke, djevojke s Downovim sindromom, koja je štićenica Centra za rehabilitaciju Zagreb i talentirana i polaznica umjetničke radionice Art&CeRZe, koja djeluje u sklopu Centra.

U četvrtak je u prostorima radionice u Kneza Mislava 11 otvorena treća samostalna izložba njenih fotografija pod naslovom Grad i ja, koja ostaje otvorena do 14. ožujka. Iza Doris je punih desetak godina bavljenja fotografijom, u što ulaže neizmjernu strast, kaže nam njena asistentica iz Centra za rehabilitaciju Zagreb, Martina Opalin, dodavši u šali:

- Inače baš i nije tip od dugih šetnji i nije ju lako nagovoriti, ali kad se dogovorimo da idemo u šetnju s fotoaparatima u ruci, neumorna je i satima je spremna hodati i otkrivati detalje koji mnogima promiču.

Foto: Željko Hladika/PIxsell

- Kad je Bog dijelio talente, dijelio ih je svima jednako, ne određujući to prema mentalnoj ili fizičkoj predispoziciji. On gleda dušu. Važno je prepoznati u sebi taj talent koji vam je dan i raditi na njemu, a Doris je uspjela u tome i svojom fotografijom donosi pred nas čudesne detalje koje većina nas inače niti ne primijeti. Njene fotografije mogu stati uz bok prepoznatih umjetnika, a to nije i njen jedini talent. Uspješna je i u likovnom izražavanju, ali niže i sportske uspjehe - istaknula je na otvorenju izložbe likovna kritičarka Sanda Stanaćev Bajzek, likovna kritičarka, dok je dirnuta i uzbuđena Doris s oduševljenjem dočekivala prijatelje i goste koji su došli pozdraviti njen talenat.

Foto: Marijana Matković/24sata

- Jako sam sretna i jako ponosna jer obožavam fotografiju - rekla nam je Doris i potvrdila da joj je Zagreb najljepši kad ga gleda kroz objektiv. Voli detalje, često one neobične, sitnice koje nas iznenade kad ih pronađemo jednu pored druge, koje ljudi koji često žure kroz grad ni ne primjećuju.

Prizori puni detalja, sjena i boja u zanimljivim kompozicijama

Foto: Marijana Matković/24sata

Između 30-ak eksponata izabranih za ovu izložbu nalaze se i neke pred kojima,zaista vrijedi zastati, poput fotografije starih drvenih grilja na fasadi obavijenoj bršljanom, reljefnih zidova Kule Lotrščak u plavom, slikanih pod posebnim osvjetljenjem u noći, detalja na pročeljima u sjeni te iznimnog uzroka i boja prozorskih vitraja u Skalinskoj ulici.

Foto: Marijana Matković/24sata

Inače, prva samostalna izložba fotografija Doris Glad održana je u prosincu 2015. godine, u caffe baru Panda, na zagrebačkim Ravnicama, a druga u galeriji Zvonimir, u ožujku 2020. godine. Zanimljivo je da je Doris od 2017. članica Foto kluba Zagreb, gdje aktivnosti sudjeluje u svim događanjima, posebno u klupskim natječajima fotografije.