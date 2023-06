Trend koji svi obožavaju: Kako je 'oversized' ušao u novu etapu

Foto: Zara

I prije pandemije ovaj je stil zavladao svijetom odijevanja, a dani kod kuće samo su ga pojačali. Sada imamo ogromne sakoe, ali i hlače, no to stvara skliski stilski teren - nije dobro sve to samo nabacati na sebe

Trendovi su razni i treba ih dobro protumačiti, odnosno shvatiti kome što paše i odgovara. Nisu svi za sve, no kad je o 'oversized' stilu riječ, dosta je primjenjiv na razne načine i modne forme. Pronađite dobar balans u odnosu gornjeg i donjeg dijela odjeće - važno je ne izgledati kao da vas je pojeo balon. POGLEDAJTE VIDEO: Klasične hlače od odijela dobro izgledaju u ovom stilu, imaju neku modernu, no opet klasičnu notu. Sakoi vode glavnu riječ u ovom trendu. Genijalni su na niz načina, pa i kao haljina. Ako je gore mega jakna, onda suknja može biti skromnija po dimenzijama. Čak i prevelike trenirke izgledaju cool, uz štikle koje smo donedavno nosili samo na nešto večernje. Naglasite struk, silueta će dobiti dojam dinamike. Ako vam se čini da su hlače izuzetno široke na tijelu, birajte usku majicu, kako bi se sve skupa činilo elegantnim. Ova divna bijela kombinacija može glumiti i komplet za - vjenčanje. Košulja prevelika za pet brojeva super izgleda kao haljina. I baloneri su ogromni, imaju mega ramena koja djeluju vrlo moderno, no dolje neka se barem gležnjevi vide, kako sve skupa ne bi djelovalo 'utopljeno'. Kombinezon je fora, no bolje će izgledati kad naglasite struk, tu remen dolazi u fokus.