Trener za preljube: Ovo je 12 znakova da vas partner vara

Oko 50 posto ljudi je nevjerno, prema procjenama znanstvenika, jedna je od informacija koju Albert Arnaiz iz Barcelone govori klijentima na edukaciji koju naplaćuje čak 100 eura na sat. Napisao je knjigu 'Kako biti nevjeran, a da vas ne uhvate' te su mu osamdeset posto klijenata muškarci, ali knjiga se pokazala iznenađujuće popularnom i među ženama.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Arnaiz ima 43 godine te je njegov svakodnevni posao predavanje marketinga na koledžu u njegovom rodnom gradu. Naravno, jedno od njegovih pravila za uspješno vođenje afere je izbjegavanje otkrivanja. Njegova je knjiga eksplicitna, s temeljitim uputama kako varati.

U nelojalnosti postoji umjetnost, kaže on, a usavršio ju je 'velikim iskustvom'. U prvu aferu upustio se 'jer je bio u dugoj vezi s partnericom, a nije bila dobra. Pokušao je to prekinuti, ali su ipak nastavili pa mu je varanje bio bijeg. Ta mu je veza trajala 13 godina, njegova najdulja ikad, piše Daily Mail.

- Ima mnogo ljudi koji osjećaju nedostatak pažnje, ljubavi, strasti, seksa. Stoga moraju pronaći te osjećaje, te emocije, te situacije koje su izgubili u svojoj vezi. Smatram da postoje 'opasne zone' na kraju svakog desetljeća (29, 39, 49), pri čemu je srednji dio života posebno žarište - izjavio je.

- Moji klijenti imaju oko 40 godina te imaju energije, novca i vremena. A ova kombinacija i te godine, između 40 i 50, mislim da je to najbolji trenutak za aferu - tvrdi Arnaiz.

- S 59 godina također ćete vjerojatno imati vremena i novca za varanje, no nemate energije, ako znate na što mislim - kaže Arnaiz.

Arnaiz inzistira na tome da većina muškaraca ne traži nevjerojatno glamurozne žene za prevaru. Za 20 posto, da, 'radi se o izgledu', kaže, ali za većinu 'radi se o osobi. Radi se o osjećajima, povezanosti, načinu razmišljanja, humoru', tumači.

- Muškarcima je to više emotivno nego fizički. Jasno je da je to suprotno od onoga što očekujemo od afera, i nema nikakve utjehe za žene koje su prevarene - izjavio je.

Arnaiz u svojoj knjizi primjećuje da je za mnoge žene 'emocionalna nevjera' njihovog muškarca štetnija od njegovog nedopuštenog seksa.

- Mnogi ljudi mi govore da njegova ljubavnica radi s njim ili s njom.' Spominje studiju koja je pokazala da se oko 30 posto afera događa na poslu. Usamljenost je čest uzrok. Ili 'uvijek rutina, s djecom, s obitelji, s prijateljima, i ljudi misle, 'Je li to sve što život ima za mene?' Želim više!' - navodi autor knjige.

Smatra da brak sam po sebi može dovesti do problema, neki imaju dojam kao da su u zatvoru. I onda žele pobjeći, barem jednom u životu. Misli da bi čak 80 posto ljudi varalo partnere, da nema posljedica.

Ironično, Arnaiz je i sam u stabilnoj vezi te imaju šestogodišnje dijete. Manje ironično, upoznali su se na web stranici za nevjeru - internetskom forumu samo za one koji su u braku ili partnerstvu i traže tajnu aferu.

Prilično iznenađujuće, s obzirom na njegov moralni stav, prekinuli su aferu prije nego što su prekinuli svoje glavne veze, a zatim pričekali neko vrijeme prije nego što su se ponovno našli.

- Potrebno je kad prekinete vezu biti smiren, bez strasti, razmisliti o tome što se događa vama, vašoj okolini, prijateljima, obitelji. Sigurno se pitate vjerujem li ja njoj i vjeruje li ona meni. No, stopostotno povjerenje nikad nije garantirano. Mogla bi mi biti nevjerna. A mogao bih biti i nevjeran i ja. To je život. I moramo to riješiti - izjavio je.

Općenito, Arnaiz ne preporučuje da se uistinu upustite u aferu. On savjetuje da to prekinete 'nakon tri mjeseca ako se sastajete više od jednom tjedno, a nakon šest mjeseci, ako se sastajete tri puta mjesečno'. Više od toga i na kraju ćete biti uhvaćeni.

Arnaiz vjeruje da su prevareni na neki način sami krivi za svoju prijevaru.

Foto: Dreamstime/ilustracija

- U slučaju nevjere uvijek su uključene tri osobe', kaže. Više voli 'odgovornost' nego 'grešku', ali kaže da se ona dijeli na tri djela 'više ili manje'. Važno je početi razgovarati, vidjeti što se događa i početi pronalaziti rješenja - tumači.

Recimo da se prevareni partner želi vratiti u svoj brak. Zašto ih njihov partner ne bi izbacio?

- Znam da boli kad shvatiš da je netko nevjeran. Ali nije kraj svijeta - kaže Arnaiz.

Njegov savjet je da se ne razvodite na brzinu. Vrlo jasno, hladnog uma, razmislite o tome što želite u životu, dodaje.

Arnaiz kaže da se trebate zapitati: 'Mislite li da biste toj osobi mogli oprostiti ili ne? Ako vjerujete da ljudi mogu griješiti i da im možete dati drugu priliku, učinite to.'

- Knjiga bi mogla pomoći ljudima koji su vrlo sumnjičavi prema svom mužu ili ženi i žele znati jesu li možda nevjerni. Mnogo ljudi mi je reklo: 'To djeluje na osobu koja je nevjerna, ali djeluje i na partnera - tumači.

Provjeravajući tu teoriju, evo 12 Arnaizovih glavnih znakova da vas partner vara.

Vidite male promjene u njegovom online ponašanju

Pažljiv supružnik trebao bi provjeriti je li uvijek okrenut prema vratima dok koristi telefon ili prijenosno računalo kada ulazite u sobu.

Ovo služi za skrivanje onoga što je na ekranu. Ili je možda isključio svoj pametni sat koji izbacuje podatke u neobično vrijeme, tako da ne bilježi 20 minuta aerobne aktivnosti u 11 ujutro kada tvrdi da je u posjeti majci.

Deaktivirao je svoju povijest Google karata

Realno, kaže Arnaiz, većina muškaraca postane nemarna s tehnologijom ili pogriješi. Ljudi koriste više aplikacija, ali 'ne znaju sve funkcije i značajke svake'.

Na primjer, s Google kartama, 'većina ljudi ne zna da postoji povijest, a na karti možete vidjeti gdje je vaš suprug bio u zadnja tri mjeseca'. Ako ju je deaktivirao — zašto? A ako nije, kako reagira kad ga zamolite da pogledate?

Auto je besprijekoran i osjeti se osvježivač zraka

Automobil je jedno mjesto koje Arnaiz preporučuje za nedopušteni seks, iako ne prečesto, naročito ne obiteljsko vozilo.

- Ako dijelite svoj automobil, to je mjesto koje vaš partner dobro poznaje, pa bi svaka promjena mirisa, zalutala dlaka mogla biti užasna. Ako on čisti auto jednom mjesečno, a sada to radi jednom tjedno, to je čudno. Ako odjednom počne kupovati osvježivače, to je također čudno - ističe.

Pronađete novu odjeću u ruksaku

Arnaiz upozorava varalice da ne ulažu u novu garderobu, jer izgleda sumnjivo. Ali ističe da većina ljudi koji varaju ne mogu odoljeti taštini kupnje lijepe odjeće, pa predlaže da partner provjeri torbe.

Odjednom ide u teretanu

Bez obzira na motiv, navike se često mijenjaju tijekom afere. Pogreške uključuju nagli prelazak iz lijenosti u super-fit.

- Žele izgledati dobro za svoju ljubavnicu pa preko noći počnu vježbati - veli.

Primjećujete da često izvlači gotovinu

Arnaiz savjetuje klijentima da sve što je povezano s aferom plaćaju u gotovini, ali da to ne izvlače unaprijed ili skrivaju.

- Uzmite novac kad mislite da ćete ga iskoristiti. Neki će, međutim, zanemariti ovaj savjet. Novčanik ostavljen na stolu s velikom količinom gotovine unutra moguća je crvena zastava - veli.

Počeo je raditi više kućanskih poslova

Povremeno se muškarac nesklon kućnim poslovima pretvara u gospođu čistačicu.

- To je krivnja. Ne osjeća se dobro sam sa sobom i želi više pomoći u kući - veli.

Umoran je i kaže da ima nesanicu

- Biti nevjeran je mentalno iscrpljujuće. Mozak rasipa energiju razmišljajući o dva paralelna života, a potrebno je bolje spavati, ili odrijemati, malo vježbati ili uzimati dodatke prehrani kako biste održali svoj um i energiju - kaže Arnaiz.

Veli da je varalica često umoran, no da se izvlači na nesanicu.

Neki bi muškarci također mogli postati zbunjujuće brbljavi, kaže Arnaiz, 'više govoreći o svom poslu, hobijima, prijateljima - bilo čemu kako bi izbjegli razmišljanje o tome što radi'.

Manje se svađate, a više ste intimni

- Mislim da više seksa čini da želite više seksa, to je normalno. I manje je svađa jer je sretniji - kaže Arnaiz.

Prestaje nositi svoju uobičajenu kolonjsku vodu

Arnaiz savjetuje svojim klijentima da ne nose kolonjsku vodu ili parfeme kada upoznaju svog ljubavnika.

- Miris je vrlo osjetljiv. Ako oboje nosite parfem ili kolonjsku vodu kada se ljubite, grlite ili imate seks, vaši se mirisi miješaju. Vašoj ženi ili partneru lako je otkriti taj čudan miris na vama - tumači.

Nikada nije dostupan za vrijeme ručka

Arnaiz vjeruje da je vrijeme ručka najbolje vrijeme za ljubavni sastanak. Čak i ako radite u uredu i imate samo 60 minuta.

Češće se viđa s prijateljima

Arnaiz uči svoje klijente da kažu svom supružniku: - Sastajem se s prijateljima sljedećeg petka - . A zatim odu i stvarno se sastanu s njima, ali stignu kasno ili odu ranije kako bi imali vremena za aferu.

- Ako imate rutinu s prijateljima ili hobije, iskoristite to da budete nevjerni - kaže, piše Daily Mail.