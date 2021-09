Mnogi sanjaju o lijepom, zategnutom i mišićavom torzu pa se odluče raditi trbušnjake u nadi da će to postići. No, prema fitnes treneru poznatih Mattu Fiddesu, izvođenje niza svakodnevnih trbušnjaka nije najbolji način da postignete mišićav trbuh - zapravo, nakon uloženog truda u vježbanje on može izgledati još veći.

POGLEDAJTE VIDEO: Jednostavne vježbe

Matt Fiddes, koji je postao milijunaš prije 21. godine, sa sjedištem u Swindonu vodi lanac od 700 škola borilačkih vještina.

- Mit je da će ljudi trbušnjacima i sličnim vježbama postići vitke, napete trbušnjake - kaže Matt.

- To je ideja koja postoji već desetljećima, ali iako stotine trbušnjaka svako jutro mogu ojačati trbušne mišiće, zapravo je efekt na izgled trbuha suprotan - objasnio je.

- To teško da će imati pozitivan utjecaj na izgled vašeg trbuščića, dapače izgledat će šire. S trbušnjacima će vam se zapravo trbuh izbočiti prema van zbog napinjanja trbušnih mišića tijekom vježbanja - kaže.

Matt je objasnio kako postoji 'velika razlika' između jačanja trbušnih mišića i gubitka masnih naslaga na njima, a trbušnjaci neće pomoći u smanjivanju naslaga bez obzira na to koliko ih često ili dugo radili.

- Uložit ćete sav taj trud, a nećete postići to što ste očekivali. Razumljivo je da onda ljudi izgube motivaciju i često odluče da trbušnjaci 'nisu za njih' ili da 'imaju krivi tip tijela' i na kraju odustanu - objašnjava Matt.

Dakle, koji je pravi put do lijepog torza? Matt je podijelio svoj vodič za postizanje zavidnih trbušnih mišića i lijepog zategnutog torza.

Sve je u disciplini i načinu života

Ono što mnogi ljudi u početku ne shvaćaju kada krenu na svoje fitnes putovanje, jest da svačiji abdomen ima sloj masti koji služi za prikrivanje rezultata svog tog napornog rada i vježbanja.

Jednostavno rečeno, svi trbušnjaci na svijetu neće potaknuti gubitak masnoće na trbuhu.

- Put do tijela koje želite je drastično promijeniti način prehrane. Na taj ćete način izgubiti masnoću koja prekriva trbušne mišiće, a na kraju ćete imati što pokazati za sav taj trud. Naravno, za to je potrebna disciplina i zato tako malo ljudi ima toliko željeni napeti torzo koji bi mnogi voljeli imati - kaže Matt.

Dodaje da to ne može biti privremena promjena, već promjena 'stila života'.

- Učinite te pozitivne promjene dugoročno, nema prečice - kaže.

Dobra tijela se stvaraju u kuhinji, a ne u teretani

- Ako se odlučite na pažljivu prehranu i budete dosljedni i strpljivi, žrtva će se sigurno isplatiti, kaže i dodaje da ključ lijepih trbušnih mišića uključuje pravilo o omjeru vježbe od 20 posto i prehrane od 80 posto.

Ili, drugačije rečeno, dobra tijela se u biti stvaraju u kuhinji, a vježba je šlag na vrhu torte!

- Razumijevanje jednostavne matematike koja stoji iza mršavljenja i debljanja ključ je za deblokiranje onoga što vas sputava u postizanju vaših ciljeva. Ako jedete pogrešnu hranu koja ne 'hrani' vaše tijelo, udebljat ćete se, to je jednostavna činjenica - rekao je Matt i dodao da 'pridržavajući se prehrane s visokim udjelom proteina i niskim udjelom ugljikohidrata, pune zdravih integralnih žitarica, smanjit će se količina masti pohranjena u vašem tijelu'.

On kaže da 'ne samo da će oko vašeg trbuha biti manje masti, već ćete i izgledati i osjećati se manje naduto zbog poticanja probave i metabolizma', piše Daily Mail.

- Uklonite žudnju za hranom visokoproteinskom hranom tako što ćete se dulje osjećati sito. Hrana poput jaja, orašastih plodova, sjemenki, peradi i mahunarki čudesna je hrana, izbjegavajte jesti prerađene i rafinirane ugljikohidrate koji su često krivi za debljanje - objašnjava

Promjena u životnom stilu utjecat će na cjelokupni metabolizam, a ne samo na ciljana područja koja želite tonirati.

- Jedini način da dobijete lijepe trbušne mišiće je gubitak ukupne tjelesne težine. Morate razmišljati o ukupnom gubitku masnih stanica, a ne ciljati samo mjesta na tijelu koja vam se ne sviđaju - rekao je Matt.

Matt kaže da je najbolji način za postizanje bolje figure 30-minutnim intenzivnim vježbama koje će aktivirati cijelo tijelo s odmorom od 30 sekundi između ponavljanja vježbi i dvominutnim odmorom između različitih vježbi. Ova kombinacija je najbolja za sagorijevanje masti.

Nemoguće je 'ciljati uklanjanje' masti s bilo kojeg dijela tijela, uključujući trbuščić. U pitanju je sve ili ništa - samo ako općenito gubimo masnoću iz cijelog tijela, ljudi se mogu nadati da će vidjeti i specifično smanjenje na području trbuha.

- Ukratko, kako biste imali lijepi torzo potrebno je raditi na cijelom tijelu. Potrebno je prilagoditi prehranu i raditi intenzivne vježbe za cijelo tijelo. Tek ako se toga držite imate šansu riješiti se masnoće s trbuha i stvoriti lijepe mišiće - savjetuje trener.

Smanjite cjelokupni životni stres i tako riješite problem stresnog debljanja oko trbuha

Znamo da stres može uzrokovati niz mentalnih i tjelesnih zdravstvenih problema. No istraživanja govore da produljeni stres može uzrokovati pojavu neželjene masnoće na trbuhu kod inače zdravih i aktivnih ljudi.

Povećana razina hormona stresa, kortizola, utječe na raspodjelu masti u tijelu, a ljudi s povećanom količinom kortizola u tijelu skloni su 'stresnom trbuhu'.

Pokušajte utjecati na količinu stresa koji proživljavate jer on utječe na oblik vašeg tijela. Uvedite zdraviju prehranu kako biste smanjili stres te više vremena posvetite sebi - pokušajte se što češće dobro naspavati, opustiti, vježbati i zdravije se hraniti.