Tretman za kosu od jaja: Jača je, obnavlja i ubrzava njen rast

Jaje ima dosta proteina u sebi pa zbog toga popravlja oštećene pramenove kose i jača vašu kosu. Tretman od jaja treba koristiti samo jednom mjesečno, inače se može oštetiti

<p>Tretman za kosu od jaja pospješuje rast kose zbog proteina prisutnog u jajima. Kosa je sastavljena od 70 posto bjelančevina keratina.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Matovilke iz Virovitice imaju kosu dugu 110 cm</p><p>Količina proteina prisutnih u jajima kreće se od 3,6 do 6,5 g. Zbog toga se jaje smatra dobrim proteinskim tretmanom. Osim što popravlja oštećene pramenove kose, također jača vašu kosu.</p><p>1. Stavite bjelanjke i žumanjke u zdjelu.<br/> 2. Dodajte 1 žlicu maslinovog ulja, pa pomiješajte s jajem i umutite vilicom.<br/> 3. Ako masku ne želite taj isti tren koristiti, samo stavite plastičnu foliju na zdjelu sa smjesom da je pokrije ili stavite u zdjelu koju možete zatvoriti.</p><p>Primjena:</p><p>1. Da biste si olakšali, tretman od jaja stavite blizu svoje kupaonice, ali ako ga nemate gdje staviti, samo ga iz sigurnosnih razloga pohranite u hladnjak (ne u zamrzivač)<br/> 2. Zatim normalno operite kosu šamponom kako biste uklonili nečistoću i masne proizvode s kose<br/> 3. Ručnikom osušite kosu<br/> 4. Zatim nanesite smjesu na kosu ravnomjerno poput šampona i usredotočite se na vrhove kose kako biste oživjeli razdvojene krajeve<br/> 5. Stavite kapu za tuširanje, suhi ručnik ili plastičnu foliju 10 do 20 minuta</p><p>6. Zatim temeljito operite kosu i nanesite regenerator za kosu i ostavite ga nekoliko minuta pa kosu isperite vodom. </p><p>Smjesa jaja ne smije biti duže od 10 do 20 minuta na vašoj kosi ili će se tako kosa osušiti zbog visokih proteinskih svojstava jaja.</p><p>Učinite to samo jednom mjesečno, zbog visokog sadržaja proteina. Prekomjerna upotreba ove mješavine neće tretirati vašu kosu, već će je samo oštetiti.</p>