Trgovačka škola Zagreb dobila opremu za praksu: 'Učenici sada rade kao u pravoj trgovini'

Učionica koja simulira trgovinu opremljena je sada stvarnom kasom, programom za maloprodaju, printerom i elektronskim vagama. Donaciju je školi uručilo Udruženje trgovaca Zagreb, odnosno njegov predsjednik Siniša Dobraš, potpredsjednik Roman Šušković i član Udruženja Mladen Kramar.

Inicijativa je, kako navodi Dobraš, potekla nakon što su učenici škole prezentirali simulaciju maloprodaje na Zagrebačkom obrtničkom sajmu, gdje su demonstrirali prodajne vještine, komunikaciju i praktične scenarije rada u trgovini.

- Učenici su na sajmu pokazali znanje i entuzijazam, želimo im omogućiti uvjete kao u pravoj trgovini, da odmah po završetku školovanja imaju praktično iskustvo i znaju otkucati račun, raditi s vagom i rukovati kasama i artiklima - rekao je Siniša Dobraš, predsjednik Udruženja trgovaca Zagreb.

Oprema koja mijenja nastavu

Donacija uključuje klasičnu maloprodajnu kasu s računarskim programom i printerom računa te dvije elektronske vage, dok su materijal za simulaciju prodajnog prostora, ambalažu i potrepštine već ranije donirale lokalne trgovine i proizvođači.

Takva oprema omogućit će učenicima rad u simuliranom prodajnom prostoru: vježbanje izrade cijena, izdavanja računa, vraćanja novca i plaćanja karticama. Za potrebe praktične nastave škola je osigurala i sredstva za rad s gotovinom koja su predviđena upravo za vježbe vraćanja novca.

- Ovo je konkretan korak ka osuvremenjivanju naše prakse, učenicima dajemo uvjete u kojima mogu steći stvarne kompetencije potrebne na tržištu rada - izjavio je ravnatelj prof. Darko Grgurić.

Izazovi strukovnog obrazovanja

Trgovačka škola Zagreb dugi niz godina njeguje suradnju sa strukom i redovito priprema učenike za WorldSkills Croatia natjecanja u disciplini Prodajne vještine (izrada cijene, komunikacija, simulacije prodajnog mjesta). Učenici koji se istaknu na natjecanjima dobivaju dodatne stimulacije i poticaje, poput oslobođenja školarine za četvrti razred, mjera koja potiče ostanak u struci.

Ipak, ravnatelj i nastavnici ističu da škola i dalje ima ozbiljan problem s nedostatkom stručnih suradnika, posebice edukacijsko-rehabilitacijskog profila, što otežava rad s učenicima koji dolaze iz izazovnih obiteljskih okolnosti ili imaju posebne obrazovne potrebe. Zbog toga škola naglašava potrebu sustavne potpore i suglasnosti nadležnih tijela kako bi se mogli raspisivati natječaji i zaposliti potrebni stručnjaci.

- U Trgovačkoj školi Zagreb školuje se 613 učenika, od kojih 158 ima Rješenje Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade o primjerenom obliku obrazovanja. Zbog toga školi nedostaje stručnih suradnika, a broj učenika s teškoćama dvostruko je veći od državnog pedagoškog standarda. Naša djeca dolaze iz različitih životnih okolnosti, a upravo praksa i konkretan rad u prodaji mnogima budu prva šansa za samostalnost i zaposlenje - dodao je ravnatelj Grgurić.

Suradnja za budućnost malih trgovina

Suradnja Udruženja trgovaca i škole započela je prije nekoliko godina i nastavlja se serijom praktičnih koraka: osim opremanja škole, planira se i uvođenje modularne nastave u malim kvartovskim trgovinama, u kojoj bi učenici radili praksu pod mentorstvom iskusnih trgovaca i nastavnika, među njima i nastavnicom Marinom Plešom.

- Na taj način učenici stječu iskustvo, a mali trgovci obrtnici dobivaju podršku i priliku da ostanu važan dio zajednice. To je budućnost strukovnog obrazovanja, suradnja škole i gospodarstva - zaključio je Dobraš.