Obavijesti

News

Komentari 0
MAGAREĆA KLUPA PLUS+

Dosta je svađa institucija preko novina, primite se posla, nađite rješenje i vratite djecu u škole

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: 1 min
Dosta je svađa institucija preko novina, primite se posla, nađite rješenje i vratite djecu u škole
ILUSTRACIJA | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Zašto djeca toliko izostaju iz škole? Smanjenje mogućnosti opravdavanja neće riješiti problem. A sasvim sigurno ga neće riješiti svađe preko medija, dok još jedan klinac šalje mami poruku da mu napiše ispričnicu

Savjetujemo ministru Fuchsu da krene od uzroka i da se zapita zbog čega djeca u tako velikom broju izostaju iz škole? Neka preispita jesu li škole u posljednjih godina potpuno izgubile odgojnu funkciju?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Buktinja u Svetoj Nedelji, pomažu 'tenkovi' za gašenje: 'Užas, sve je puno crnog dima'
VATROGASCI NA TERENU

VIDEO Buktinja u Svetoj Nedelji, pomažu 'tenkovi' za gašenje: 'Užas, sve je puno crnog dima'

Ogroman oblak crnog dima proširio se u utorak, 4. studenog nešto prije podneva iz Svete Nedelje
SNIMKE UŽASA Apokaliptične scene kod Zagreba: Buktinja je ogromna! Stižu upozorenja
POŽAR U SV. NEDELJI

SNIMKE UŽASA Apokaliptične scene kod Zagreba: Buktinja je ogromna! Stižu upozorenja

Gusti crni oblak prekrio je u utorak nešto prije podne Svetu Nedelju. Izbio je veliki požar, gori skladište guma, crni oblak vidi se i iz dijelova Zagreba... Na terenu su jake vatrogasne snage, stigla je i Hitna pomoć. Građanima na mobitele pristiže SMS upozorenja od 112: "- Požar skladišta guma, NOVAKI, zatvorite prozore i ne približavajte se mjestu požara. Pratite upute nadležnih službi", stoji u poruci.
VIDEO/ FOTO Pogledajte oblak dima koji se nadvio nad cijeli Zagreb: 'Zastrašujuća gljiva'
UŽASNE SCENE

VIDEO/ FOTO Pogledajte oblak dima koji se nadvio nad cijeli Zagreb: 'Zastrašujuća gljiva'

Ogroman oblak crnog dima proširio se u utorak nešto prije podneva iz Svete Nedelje. Izbio je veliki požar, a vatra je, prema prvim neslužbenim informacijama, zahvatila skladište guma. Gusti crni dim vidi se s rubnih dijelova Zagreba

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025