Zašto djeca toliko izostaju iz škole? Smanjenje mogućnosti opravdavanja neće riješiti problem. A sasvim sigurno ga neće riješiti svađe preko medija, dok još jedan klinac šalje mami poruku da mu napiše ispričnicu
Dosta je svađa institucija preko novina, primite se posla, nađite rješenje i vratite djecu u škole
Savjetujemo ministru Fuchsu da krene od uzroka i da se zapita zbog čega djeca u tako velikom broju izostaju iz škole? Neka preispita jesu li škole u posljednjih godina potpuno izgubile odgojnu funkciju?
