Iako na aplikacijama za upoznavanje postoji mnogo slobodnih žena koje traže vezu, mnogi muškarci ciljano traže baš nečije supruge.

Kako bi saznala zašto je to tako, Tracey Cox razgovarala je s tri muškarca koji su joj pokušali objasniti svoje razloge.

Ovo su njihove ispovijesti (imena muškaraca su promijenjena zbog zaštite privatnosti):

Rich (29) se viđa sa zauzetim ženama jer kaže kako zbog karijere nema vremena za vezu. Partnerice već dvije godine pronalazi na internetskim stranicama koje nude upoznavanje s ljudima koji traže izvanbračne afere.

Počeo sam izlaziti s udanim ženama nakon što sam dobio promaknuće koje sam dugo želio.

Radim u banci i 'cijeli dan' sam na poslu. Nemam život osim svog posla i obećao sam sam sebi da ću tako raditi pet godina i onda prestati jer očekujem da ću do tada dovoljno zaraditi.

To znači da nemam vremena za vezu. Nemam vremena ni energije koliko je potrebno za uložiti u kvalitetnu vezu, a ne želim lagati ženama samo kako bih dobio seks.

Da, i žene zanima usputni seks, ali čini mi se iskrenije raditi ovo što ja radim jer je manja vjerojatnost da će netko biti povrijeđen.

Znam da bih mogao plaćati za seks, kao mnogi moji kolege, ali to nije za mene. Lagao bih kada bih rekao da me ne uzbuđuje imati aferu sa zauzetom ženom, svi koji su se ikada našli u takvoj situaciji znaju o čemu govorim. Jednostavno je uzbudljivije od 'dopuštenih' veza.

Pokušavam to učiniti što zabavnijim, unajmim lijepu hotelsku sobu, naručim šampanjac, ponekad i drogu... Žene su u pravilu vrlo atraktivne i potpuno sređene. Kao da idu na prvi spoj. Nisam sebičan u seksu, trudim se u sve uključiti puno predigre i pobrinem se da ona doživi vrhunac prije mene.

Skoro uvijek koristim kondom, ali ako se s nekim želim viđati dulje vrijeme, testiram se na spolne bolesti i onda se seksamo bez kondoma. Moram biti siguran da se ne seksa još s nekim osim sa svojim partnerom, a i da njezin partner ne šara uokolo te bi joj mogao prenijeti neku bolest. Znam da je to rizik, ali isto je tako i sa slobodnim djevojkama kojima moraš vjerovati da izlaze samo s tobom.

Pokušavam ne pričati sa ženama o njihovoj situaciji kod kuće ili zašto imaju aferu, ali većina mi to ipak kaže.

Samo je par žena s kojima sam bio osjećalo krivicu zbog afere. Mnoge od njih misle da zaslužuju aferu jer su dobre supruge ili majke ili pak doma imaju partnera koji ih stalno ignorira.

Iznenadili bi se koliko je muškaraca ženama dalo svoj pristanak za aferu, a tu se obično radi o starijim ženama koje su u jako dugim vezama. Postoji više otvorenih veza nego sam to ikad pomislio.

To je uzbudljivo, ali može biti i opasno. Jednom je jedan suprug došao do vrata hotelske sobe i počeo nabijati i derati se. Morali smo nazvati recepciju da ga maknu kako bi mogli otići dok je njega čuvala policija. Mjesecima nakon toga sam se osvrtao u strahu da me ne pronađe. Nadam se da je s njom sve bilo u redu na kraju, pokušao sam ju opet kontaktirati preko stranice za upoznavanje kako bih saznao što se dogodilo, ali je više nije bilo tamo.

Za jednu ženu s kojom sam se viđao šest mjeseci razvio sam jake osjećaje. Udala se jako mlada i supruga je voljela kao prijatelja, ali ništa više. Imali su djecu i nije htjela razoriti obitelj. Rekla je da bi ga napustila za mene, ali ja sam zapravo romantik i ne bih želio da sam majku svoje buduće djece upoznao na stranici za afere.

Kada ću biti spreman skrasiti se, a to će biti za nekoliko godina, pokušat ću nekoga upoznati 'normalnim' putem, do onda mi ovo odgovara.

Kada je počela pandemija odmah sam se s ženom s kojom sam se tada viđao dogovorio da budemo samo jedno s drugim, ali svejedno se zbog restrikcija nismo uspjeli vidjeti šest mjeseci.

Kada je prošao lockdown, opet smo se vidjeli, ali seksali smo se tako da bude što manja mogućnost prijenosa zaraze te smo često prali ruke.

Sada kada su mjere popustile, nastavio sam po starom.

John (38) živi u Londonu i ima intimne odnose s udanim ženama već sedam godina. Jedinu dugu vezu imao je kada je imao 24 godine i trajala je sedam mjeseci.

Postoji mnogo razloga zašto je seks s udanim ženama bolji nego sa slobodnima. Kada god izlazim sa slobodnom ženom, odmah osjećam veliki pritisak. Pogotovo ako su starije, znam da me odmah odmjeravaju da vide bih li bio dobar otac ili muž.

Ne izgledam loše, solventan sam, imam svoj stan i dobar posao i u takvim situacijama uvijek počnu razgovori o djeci. Pitaju me jesam li ikad bio u braku i mogu li vidjeti kako naša veza postaje ozbiljna. Uvijek je isto.

Početak veze bi trebao biti najbolji dio, to je vrijeme kada samo uživaš i uvijek se seksate. Umjesto toga, uvijek se suočim s očekivanjima za koja znam da ih neću ispuniti.

Uvijek sam iskren. Nikad ne navodim žene ili obećajem nešto što neću ispuniti. Odmah na početku kažem da želim neobaveznu vezu, ali one uvijek misle kako ću se predomisliti kada ih bolje upoznam. Nikada se ne predomislim.

Obično mi daju dva mjeseca i kada vide da se ništa neće promijeniti, odu. Skoro uvijek mi zamjeraju i budu ljute te me optužuju da sa mnom nešto nije u redu i to samo zato jer ne želim ozbiljnu vezu. Ne uživam biti samo s jednom osobom, pokušao sam i bilo mi je grozno. Uvijek razočaram žene i nije mi ugodna razina intimnosti koju one traže od mene.

Imam puno prijatelja i blizak sam sa svojom obitelji, tako da imam svu emocionalnu potporu koja mi treba, ali istina je da mi to rijetko treba. Volim slobodu, a pomisao da sam vezan samo uz jednu osobu mi je dosadna i plaši me. Iskreno ne vidim kako to bilo kome može biti privlačno.

Mogao bih plaćati za seks, ali ne trebam i ne želim. Viđanje s udanim ženama je očigledno rješenje. Prvi put sam otišao na stranicu gdje ljudi traže afere u svojim ranim 30-ima.

U početku sam se plašio da udane žene tamo samo žele izlaz iz svog braka s nekim drugim, da žele nešto više od afere, ali to mi se još nikad nije dogodilo. Uvijek jasno dam do znanja da je jedino što me zanima seks i da neće nikada biti ništa više od toga. I seks je obično dobar i bez puno priče.

Čini mi se da sam spavao s četiri žene godišnje otkako sam započeo s tom praksom. Oko polovice žena zadovoljno je samo sa seksom, ali ima i onih koje žele i razgovarati i družiti se, vjerojatno im je to neki bijeg od uobičajenog života.

Ipak, ima dovoljno žena koje se žele naći na 20 minuta i obaviti to zašto smo se našli. To i meni više odgovara jer je tada manja šansa da će netko razviti osjećaje i zaljubiti se.

David (63) je mali poduzetnik čija je supruga preminula prije tri godine i misli da bi je izdao kada bi se opet zaljubio. On se seksa s udanim ženama samo ako njihovi partneri znaju za to i daju odobrenje.

Oženio sam se s 19 godina i sa svojom suprugom sam bio 41 godinu. Umrla je kada sam imao 60 godina, a Covid nije pomogao. Ostalo sam zaključan u stanu sa svojim mislima i jedino sam razmišljao o tome kako mi nedostaje.

Osjećam da bi bilo pogrešno pokušati je zamijeniti i to uopće ne pokušavam. Ali, shvatio sam da iako mi moja obitelj i djeca zadovoljavaju potrebu za ljubavi, trebam seks. Nisam htio samo masturbirati do kraja života.

Imao sam ponude za 'prijateljstva s povlasticama' od nekih prijateljica, što me šokiralo. Znaju koliko sam volio svoju suprugu, a i one su je voljele. Kao da bih se mogao seksati s nekim koga je ona poznavala? To bi mi bila strašna izdaja i stalno bih imao osjećaj da je moja pokojna supruga u krevetu s nama.

Nema mnogo muškaraca mojih godina koji su samci i pristojno se drže, ali svejedno mi je to bilo uvredljivo. Nikada ne bih ni platio za seks, to jednostavno nije za mene. Jedan moj prijatelj mi je preporučio da iskušam stranicu gdje udane žene traže seks izvan braka.

Moja prva reakcija je bila kako je to grozno i prijetvorno. Moj brak je meni bio jako dragocjen. Nije mi se sviđala ideja da se seksam sa ženom nekog tipa koji o tome nema pojma. No malo sam istraživao i saznao da postoje parovi koji zajedno koriste takve stranice s međusobnim blagoslovom.

Ispostavilo se da postoji mnogo žena mojih godina koje su s partnerima koji imaju zdravstvenih problema zbog kojih se ne mogu seksati, ali ne žele svojim suprugama uskraćivati mogućnost za seks. Takve žene tražim i s njima se seksam. Imam pravilo da partner sve mora znati i držim ga se.

Ne bojte se, svjestan sam ironije, tražim iskrenost na stranicama koje se hrane na lažima, ali pomirio sam se s tim.

Prvi put kada sam to učinio, bio sam tako nervozan da nisam ništa mogao napraviti. Vratio sam se kući i plakao, a i zbog toga mi je supruga još više nedostajala pa nisam neko vrijeme nikoga pokušavao upoznati.

No nakon nekog vremena, počeo sam se lakše nositi s tugom i shvatio sam da imam pravo na malo zadovoljstva u životu.

Sada se redovito viđam s dvije žene. Jedna mi je postala draga prijateljica, kao i ljubavnica. Njezin suprug je puno stariji i ima Parkinsonovu bolest. Ne može se seksati, ali ne želi to njoj uskraćivati. Zna za našu vezu, ali ne želi znati detalje. Očito je kako ga ona voli i da ga nikada neće ostaviti, a meni je ona jako draga.

Druga žena me uvjerila da njezin partner zna, ali ne znam ništa drugo o njezinom životu osim toga.

Ona je nešto mlađa i seks s njom je energičniji, smijemo se, ali nema intimnosti.

Ponekad se pitam što bi moja supruga napravila da sam ja preminuo prvi, bi li radila nešto slično kao i ja.

Ne vjerujem da bi opet tražila ljubav, ali bila je prekrasna žena i sigurno bi imala mnoštvo obožavatelja.

Kada bi se ona pojavila na nekoj takvoj stranici, svi bi odmah htjeli napustiti svoje žene kako bi bili s njom, piše Daily Mail.