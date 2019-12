Tri dana temperature znak su da svoju bebu vodite liječniku

Temperatura kod bebe može biti jedan od stresnijih simptoma za roditelje, posebno kad se radi o visokoj temperaturi ili kad je beba stara tek nekoliko tjedana. Međutim, postoji nekoliko stvari koje je dobro znati. Kao prvo, ne treba paničariti na svaku temperaturu višu od 37 stupnjeva. Čak i kod najmanjih beba rektalna temperatura niža od 38 stupnjeva smatra se normalnom, piše portal miss7mama.

Temperatura kod beba, kao i kod odraslih, može se povisiti iz raznih razloga - od fizičkog napora, tople kupke do pretople odjeće. Čak i doba dana ima utjecaj, temperatura se povisuje u kasno poslijepodne te spušta u rano jutro. Svakako treba potražiti liječničku pomoć ako je beba mlađa od tri mjeseca i ima rektalnu temperaturu od 38 ili više stupnjeva, ako je dijete mlađe od dvije godine i ima temperaturu dulje od 24 sata, ako dijete od dvije ili više godina ima temperaturu dulje od tri dana ili ako temperatura, bez obzira na dob, uzastopno raste iznad 38 stupnjeva.

Prema Američkom udruženju pedijatara, kod beba mlađih od tri mjeseca, rektalna temperatura od 38 i više stupnjeva istog trenutka zahtijeva liječničku pomoć.

Bebi se prije konzultacije s liječnikom ne smiju davati lijekovi kako ne bi zamaskirali simptome prije pregleda. Kod malih beba bakterija može velikom brzinom uzrokovati štetu. Mnogi roditelji vjeruju da, što je viša temperatura, to je dijete bolesnije, ali to nije uvijek slučaj. Beba s temperaturom od 39,5 stupnjeva može se činiti normalna i zadovoljno se igrati dok beba s temperaturom od 38 može biti umorna i nervozna. Pedijatri zbog toga preporučuju da se ne liječi broj na toplomjeru nego nelagoda koju dijete pokazuje. Prije lijekova dijete treba razodjenuti te pokušati sniziti temperaturu kupkom do 30 stupnjeva.

