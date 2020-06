Uz ovih pet pravila vaša kosa bit će ponovno zdrava i sjajna

<p>Korona virus prekinuo je gotovo svaki dio svakodnevnog života, od vaše radne rutine do prehrambenih navika - nema aspekta kojeg nije dotaknuo. Iako je nova rutina utjecala na naš društveni i radni život, također je utjecala i na zdravlje naše kose. Ako ste primijetili kako vam je kosa počela opadati u posljednja tri mjeseca, to je zbog promjene vaših navika.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Asha Mandela iz Floride ima najduže dredove na svijetu<br/> </p><p>Starenje, stres, prehrana, izloženost UV zrakama i zagađivačima utječu na opadanje naše kose. O svojoj kosi trebate razmišljati na isto način kao što biste mislili na svoju biljku.</p><p>Vlasište treba puno hranjivih tvari kako bi kosa bila zdrava i jaka. Slabo i ne nahranjeno vlasište može biti uzrok mnogih problema.</p><h2>Korona-stres</h2><p>Stres zbog pandemije mnogima je uzrokovao neprospavane noći. To može dovesti do gubitka i stanjivanja kose. Osim toga, toplo vrijeme koje nam dolazi kosu izlaže UV zrakama što kosu može učiniti slabom i krhkom.</p><p>Mnogi od nas koji rade kod kuće također su promijenili način prehrane. Vitamini u vašoj prehrani mogu imati veliki utjecaj na rast i snagu vaše kose.</p><p><strong>Ali što možete učiniti kako biste bili sigurni da će vaša kosa ostati zdrava u ovim trenutcima?</strong></p><h2>1. Nabavite vitamine</h2><p><strong>Lisa Borg</strong>, nutricionistkinja i specijalistica kože, rekla je da biste trebali procijeniti unos dodatka ako vaša kosa pati. U razgovoru za <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/11896448/women-losing-hair-lockdown-five-remedies-save-locks/" target="_blank">The Sun</a> istaknula je niz dodataka koji bi mogli pomoći vašoj kosi da se vrati u puni potencijal.</p><p>- B vitamini sudjeluju u metabolizmu hrane i proizvodnji enzima u tijelu, te na taj način pokreću metaboličke procese. Stoga preporučujem kvalitetan B Complex dodatak proizveden od prave hrane i koji ne sadrži punila - rekla je.</p><p>Dodala je da je cink također važan nutrijent u mnogim enzimima te u zdravlju folikula dlaka koji su presudni za zdravu kosu.</p><p>- Dodatak cinka trebao bi osigurati i manju količinu bakra, jer se ova dva minerala natječu za apsorpciju u želucu, a prekomjerni unos jednog ili drugog može proizvesti nedostatak - rekla je Lisa.</p><h2>2. Držite se jednostavnih stilova</h2><p>Svi smo imali više vremena dok je trajala karantena, a neki su možda to vrijeme iskoristili za eksperimentiranje s novim stilovima. No ako želite održati kosu zdravom, tada se trebate držati jednostavnih stilova.</p><p>Izbjegavajte uređaje za sušenje na jakoj temperaturi, a kada trebate koristiti proizvode za toplinu, pokušajte ih koristiti na nižoj temperaturi. Toplinski proizvodi često su glavni krivci za oštećenje kose pa je najbolje što je više moguće ograničiti upotrebu uređaja za stiliziranje i uložiti u pribor koji ne šteti toliko kosi.</p><p>Također obratite pažnju na vrstu trake za kosu koju koristite jer uske elastične trake mogu prouzrokovati oštećenja vlakana kose.</p><h2>3. Nabavite prave proizvode</h2><p>Svi imamo različite tipove kose - ravna, kovrčava, suha, masna i slično.</p><p>Odabir pravih proizvoda za vašu kosu neophodno je da bi kosa bila zdrava. Trebate osigurati pravilnu njegu kose i pravilnu ravnotežu vlage i proteina kako biste je održali zdravom. Pokušajte i izbjegavajte proizvode sa silikonom jer bi to moglo sakriti stvarno stanje vaše kose.</p><p>Kada primjenjujete proizvod na vlasište, masirajte kružnim pokretima i utrljajte na kosu od korijena do vrhova. Neka odstoji 1 do 2 minute za najbolje rezultate.</p><p>Uz to, jako je važno koristiti dobar regenerator kako bi kosa bila navlažena.</p><h2>4. Rasporedite prehranu</h2><p>Zdrava prehrana ne doprinosi samo zdravlju vašeg tijela, već i vašoj kosi.</p><p>Protein je važan za zdravu kosu. Masna riba, piletina, jaja i soja dobri su izvori. Masna riba je odlična za zdravu kosu, kao i hrana bogata vitaminom C poput naranči, kivija, limuna i slatkog krumpira.</p><p>Kako starimo, potrebno nam je više antioksidanata poput vitamina C. Osim toga, vitamin D je isto ključan za normalan imunološki sustav.</p><h2>5. Pazite na sunce</h2><p>Očekuje nas visoke temperature, stoga, iako je sjajno izaći vani i istražiti sjajne prostore na otvorenom, važno je zapamtiti da sunčanje također može biti opasno za vašu kosu.</p><p> </p>