Tri 'loše' navike koje imaju samo visoko inteligentni ljudi

Iako se neurednost, kasno buđenje i psovanje često pripisuju lijenosti i grubosti, psiholozi tvrde da su one zapravo pokazatelji inteligentnog uma i pameti.

Neurednost

Često se misli da neurednost znači neorganiziranost, a samim time i manju produktivnost. Međutim, psiholog sa Sveučilišta Minnesota otkrio je da su ljudi s neurednim sobama inteligentniji i imaju viši IQ. Kada se vaš um bavi velikim idejama, briga o urednosti postaje manje važna. Štoviše, neuredna soba može biti znak kreativne osobe.

Kasno buđenje

Ako često ostajete budni do kasno i rano ustajete za posao, možda vas doživljavaju kao lijene, koliko god se trudili. No, to može značiti da vaš cirkadijalni ritam funkcionira drukčije od uobičajenog.

Znanstvenici su pronašli vezu između cirkadijalnih ritmova i razine inteligencije. Studija objavljena u časopisu Psychology Today pokazala je da ljudi koji kasno odlaze na spavanje i kasnije se bude ujutro imaju viši IQ.

Psovanje

Psovanje se tradicionalno smatra vulgarnim i nepristojnim. No, istraživanje provedeno na Marist Collegeu u New Yorku otkrilo je da ljudi koji često psuju imaju veći vokabular, bolje retoričke vještine i višu razinu inteligencije.

Osim toga, oni su često iskreniji jer psovanje izražava iskrene emocije. Takve osobe sklonije su pokazati svoje pravo lice i otvoreno izraziti svoje osjećaje, navodi Curious mind.