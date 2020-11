Tri recepta za fine deserte od kestena - pripremaju se u čaši

Probajte sva tri - čokoladni mousse s kestenima, čoko-kesten kremu i desert u čaši od kestena. Sezona je kestena pa je to odlična prilika uživati u njima na sve moguće načine

<p>Ovi recepti zagrijati će vas na ove hladne dane, a pripremit ćete ih vrlo jednostavno i brzo.</p><h2>Čokoladni mousse s kestenima</h2><p><strong>Sastojci: </strong>250 g kesten pirea, 200 g čokolade za kuhanje, 80 g maslaca, narančin sok, 3 žlice meda, 80 g šećera, 50 g otopljene mliječne čokolade, 1/2 žličice ekstrakta vanilije, žlica i pol prošeka, 4 žumanjka, 2 žlice likera od čokolade, 120 ml mlijeka</p><p><strong>Priprema: </strong>Čokoladu rastopite na pari i ulijte narančin sok. Miješajte dok ne dobijete glatku smjesu. Ohladite je. U novoj zdjeli rastopite maslac i med. Zatim ulijte prošek, aromu vanilije, promiješajte i prelijte preko rastopljene čokolade. Dodajte kesten pire i dobro izmiješajte. Smjesu prebacite u čaše za mousse.</p><p><img alt="Chocolate mousse with cream." src="https://img.24sata.hr/9E4gX5BlR7rpp3H4YlhdqBWnVEw=/622x0/smart/media/images/2016-48/thinkstockphotos-511648749_S2hoGLM.jpg"/></p><p>Ostavite u hladnjaku nekoliko sati dok se ne stisne. Prije nego što ih izvadite iz hladnjaka pripremite čokoladnu pjenu. Na pari pjenjačom izradite pjenu od mlijeka, žumanjaka, otopljene mliječne čokolade i šećera. Pjenu maknite s pare, ulijte čokoladni liker, lagano promiješajte i ostavite da se malo ohladi. Prelijte je preko moussea u čašama i ukrasite tučenim vrhnjem.</p><h2>Čoko-kesten krema</h2><p><strong>Sastojci:</strong> 1 kg kestena, 250 g šećera, mahuna vanilije, prstohvat soli, 2 dl vode, 200 g tamne čokolade sa 70% kakaa</p><p><strong>Priprema:</strong> Operite kestene i stavite ih u vodu u koju ste dodali malo soli. Kuhajte ih oko 40 minuta. Ogulite im koru, propasirajte u blenderu i pireu dodajte istu količinu šećera, oko 250 g, pa sve dobro izmiksajte. Pire pomiješajte s vodom i sjemenkom vanilije i kuhaje na laganoj vatri uz miješanje.</p><p><img alt="Peeled Roasted Chestnuts and chocolate cream ganache" src="https://img.24sata.hr/mprfEOHpph1n-d5sQxvwunHj8aw=/622x0/smart/media/images/2016-48/thinkstockphotos-451925535.jpg"/></p><p>Kad se smjesa počne odvajati od posude, dodajte sjeckane komade čokolade. Miješajte i kuhaje dok se smjesa ne poveže. Kremu možete čuvati u staklenkama ili poslužiti odmah u šalici.</p><h2>Desert u čaši od kestena</h2><p><strong>Sastojci: </strong>5 dl mlijeka, 5 žumanjaka, 200 g šećera, omot vanilin šećera, 250 g kesten pirea, 10 g želatine u prahu, žlica ruma, 3 dl slatkog vrhnja</p><p><img alt="Chestnut mousse" src="https://img.24sata.hr/Tl-ITRBsggRemVOAKg1Zl8AJZK8=/622x0/smart/media/images/2016-48/thinkstockphotos-160546819.jpg"/></p><p><strong>Priprema:</strong> Stavite kuhati mlijeko. Mikserom pjenasto umutite žumanjke, šećer i vaniliju pa ulijte u zavrelo mlijeko. Kuhajte na laganoj vatri dok se malo ne zgusne. Maknite s vatre te dodajte ustinjenu želatinu iz omota, kesten pire i rum pa sve dobro izmiješajte. Neka se malo ohladi pa je izmiješajte s tučenim slatkim vrhnjem. Izlijte u visoke čaše i stavite u hladnjak do posluživanja.</p>