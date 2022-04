Tri savjeta za sretniji život: Sve je u vašim rukama, prestanite težiti savršenstvu i opustite se

Ljudi puno vremena posvećuju usponima i padovima u svakodnevnom životu i tome kako 'uhvatiti' više dana tijekom kojih se osjećamo dobro i sunce jače sja, u odnosu na dane kad je suprotno, jer se osjećamo loše. Mnogi, pritom, ostaju puno čvršće vezani za negativnu energiju i lakše se prepuštaju 'lošim danima', pa je dobro znati da nova znanstvena istraživanja mogu pomoći da implementiramo neke nove strategije kojima se ti osjećaji mogu prebroditi, a loš dan pretvoriti u onaj kad smo dobre volje, piše Psychology Today.

Evo tri uvida koja vam mogu pomoći da okrenete 'prekidač' za sreću onda kad vam je to najpotrebnije:

1. Prestanite se truditi biti savršenima

Često se kaže da je 'savršenstvo' veliki neprijatelj 'dobrome'. Iako se prednosti čvrsto i jasno postavljenih ciljeva mogu mjeriti, postavljanje jako visokih standarda za sebe i ljude oko sebe stvara nam veliki pritisak, često i bez ikakve potrebe za tim da sve bude baš savršeno. To često može dovesti do 'burn outa', osjećaja manje vrijednosti, toga da osjećamo da nismo zaslužili to što primamo i da se osjećamo neispunjeno.

Novo istraživanje objavljeno u časopisu 'Journal of Research in Personality' identificira tri oblika perfekcionizma kojima smo skloni težiti: :

- samoorijentirani perfekcionizam, kao sklonost da zahtijevamo savršenstvo od sebe.

- perfekcionizam usmjeren na druge, odnosno sklonost zahtijevanju savršenstva od drugih ljudi te .

- društveno propisani perfekcionizam, ili sklonost vjerovanju da drugi ljudi očekuju od vas da budete savršeno.

Postoje puno bolji načini da zadržite sebe i ljude oko vas motiviranima za ciljeve nego što je ideja da postignete savršenstvo. Otpuštanje perfekcionističkih ideala smanjit će mentalno opterećenje i omogućiti da cijenite jednostavan užitak koji imamo dok radimo neke stvari koje nas vesele, umjesto da osjećamo pritisak koji dolazi s potrebom da 'to uvijek radimo savršeno'. .

2. Budite više društveni

Uvijek je dobro uzeti si malo vremena za osamljivanje i uživanje u miru i tišini, ali s naglaskom na - malo. Naime, veliki broj istraživanja pokazao je da je druženje s vršnjacima siguran način za to da si popravimo raspoloženje. Povećanje nečije društvene interakcije može jako koristiti ljudima koji su introvertniji ili imaju visoku razinu socijalne anksioznosti.

Na primjer, nova studija objavljena u časopisu Journal of Anxiety Disorders otkrila je da ljudi koji pate od socijalne anksioznosti uživaju u druženju s drugima jednako koliko i njihovi socijalno puno otvoreniji kolege te da se tretmani socijalno anksioznog poremećaja trebaju usredotočiti na metode za poticanje društvenog angažmana među ljudima.koji izbjegavaju druge ljude.

- Kvalitetan kontakt s drugim ljudima služi kao pouzdana strategija za poboljšanje raspoloženja, kažu istraživači, predvođeni Fallonom Goodmanom sa Sveučilišta Južne Floride.

Druga istraživanja sugeriraju da ekstroverti imaju prednost u pogledu brige o sebi, upravo zbog sklonosti da se dobar dio vremena druže s drugima.

- Netko s visokom razinom ekstraverzije vjerojatno ima široku društvenu mrežu, skloniji je inicirati kontakt s drugim ljudima, provoditi slobodno vrijeme u druženju i prihvaćati pozive na društvena događanja. Sve to može dovesti do situacija koje zadovoljavaju našu potrebu za bliskošću i povezivanjem - kažu istraživači.

3. Oprostite nekome (možda čak i sebi)

U ljudskoj je prirodi da druge ljude smatraju odgovornima za stvari koje su učinili. Uostalom, to je jedan od načina na koji kao društvo potičemo suradnju, odgovornost i produktivno ponašanje. Međutim, težina pamćenja i hvatanja za sve prijestupe koje su ljudi počinili prema vama u prošlosti, ili čak osjećaj krivnje prema sebi samome, može imati velike psihološke posljedice. A prema novoj studiji objavljenoj u Journal of Personality and Social Psychology, jedna od tih posljedica je osjećaj dehumaniziranosti.

Kako bi došli do ovog zaključka, istraživači predvođeni Karinom Schumann sa Sveučilišta u Pittsburghu podijelili su sudionike istraživanja u dvije skupine. Od jedne skupine tražili su da zamisli da ih je kolega uvrijedio, a zatim da mu oproste, dok je od druge skupine zatraženo da zamisli da ih je kolega uvrijedio i da mu se žele osvetiti. Otkrili su da su sudionici koji su zamišljali da se osvećuju kolegama ostali u dehumaniziranom stanju - ocijenili su sami sebe kao manje profinjene, emocionalne i inteligentne osobe te više površne i hladne ljude, u odnosu na one koji su kolegama oprostili.

- Ovaj rezultat sugerira da oprost može rehumanizirati žrtve, nakon što je njihov osjećaj ljudskosti povrijeđen tim djelom, kaže Schumann. Dodaje kako neke od znanstveno zapaženih prednosti oprosta uključuju:

- smanjenu anksioznost i stres

- manje neprijateljski nastrojen stav u svakodnevnim interakcijama

- poboljšano mentalno zdravlje i

- poboljšano samopoštovanje.

Ukratko, može se zaključiti da nečija sposobnost da loš dan pretvori u dobar nije supermoć; već nam je dobro na dohvat ruke. Nova znanstvena istraživanja sugeriraju da napuštanje perfekcionističkih standarda, te stvaranje plana o tome kako da budete društveni i prakticirate oprost, predstavljaju dobar temelj za to da bismo se borili protiv negativnog raspoloženja.

