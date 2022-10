Tri uzbudljive poze u seksu koje ženama garantiraju orgazam

Tri seksualna položaja zajamčeno će pomoći njezinom orgazmu - uključujući i jedan vrući misionarski potez.

Samo jedna od deset žena postigne orgazam tijekom penetrativnog seksa - a ostalih devet možda se pitaju je li nešto nije u redu s njima. Zanimljivo je da se jedan od uobičajenih čimbenika nedostatka vrhunca među ženama svodi na tjeskobu.

Studija sa Sveučilišta Valparaiso ispitala je žene o njihovim poteškoćama u postizanju svršetka, a odgovor je bio da je tjeskoba glavni razlog za postizanje istog.

Prema britanskoj Nacionalnoj zdravstvenoj službi, drugi razlozi mogu uključivati ​​nedostatnu stimulaciju, brigu o seksualnoj izvedbi ili poremećaje raspoloženja poput depresije.

Pribadača

U ovom položaju žena leži na trbuhu, a pertner na njoj, licem prema dolje. Do penetracije dolazi s leđa. Zbog raznolikosti osjeta, ovo može biti očigledno pobjednički položaj za orgazme. Prema riječima stručnjaka, mnoge žene koje tvrde da nikada nisu doživjele orgazam od spolnog odnosa prijavile su vrhunac uz ovu pozu.

Uvrnuti misionar

Ovaj položaj je korak više od običnog misionarskog. Izvodi se zauzimanjem uobičajenog misionarskog položaja, ali uz postavljanje jastuka ispod donjeg dijela leđa koji pomaže podići zdjelicu. Penetracija se odvija mijenjajući kut kako bi se što bolje penis prilagodio, što pomaže da pogodi različita područja vagine. Stručnjaci ovdje savjetuju važnost disanja, za koje kažu da pomaže poboljšati osjete.

'CAT' položaj

Koitalna prilagođena tehnika (CAT) je položaj licem u lice, međutim, penetracija se odvija znatno više nego što se to događa u misionarskom položaju. To znači da su ramena i glava smješteni oko 15 cm više nego inače. U ovom položaju penis ne ulazi do kraja, već je snažno privučen uz klitoris, donosi Daily Star.

