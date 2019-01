Trik kako odgoditi ejakulaciju: Dovoljna su njezina tri prsta

Nikada nije kasno za dobar seks jer se on uvijek može poboljšati, kažu Ed i Gaye Wheat, autori knjige 'Intended for Pleasure: Sex Technique and Sexual Fulfillment in Christian Marriage'.

Neki parovi imaju problema s preuranjenom ejakulacijom partnera pri čemu partnerica nije u potpunosti seksualno zadovoljena. Ako ste vi među njima, vrijeme je da zaboravite na orgazam i usredotočite se na fizičku komunikaciju bez pokušaja da postignete orgazam.

- Prvo morate naučiti cijeniti i uživati u međusobnoj fizičkoj bliskosti, a zatim možete započeti sa seksualnim vježbama koje će spriječiti uranjenu ejakulaciju. Provodite vrijeme dirajući i milujući jedan drugoga. Radite ono što fizički zadovoljava vašeg partnera poput masaže. Izbjegavajte stimulaciju genitalnih područja i nemojte se seksati nakon toga - savjetuju autori.

- U sljedećoj fazi vaš partner mora naučiti biti svjestan osjećaja koji mu se javlja prije ejakulacije. U ovoj vježbi žena treba sjesti na krevet s raširenim, ispruženim nogama i leđima se nasloniti na dasku kreveta. Muškarac treba leći na krevet s glavom okrenutom prema licu partnerice. Također treba usmjeriti svoj pelvis između nogu partnerice i približiti joj svoje genitalije. Savijenih koljena, njegove noge trebaju biti preko njezinih bedara - objašnjavaju autori.

U toj pozi partnerica treba milovati njegove genitalije dok on ne postigne potpunu erekciju. Čim se to dogodi, ona treba krenuti s metodom pritiska. Stavite palac na donju stranu penisa, otprilike četiri centimetra ispod glavića. Zatim stavite dva prsta na suprotnu stranu penisa tako da vam se jedan prst nalazi iznad ‘proreza glavića’, a drugi ispod.

Čvrsto pritisnite ta tri prsta na četiri sekunde pa otpustite pritisak. Nakon pola minute ponovno ga dovedite do erekcije pa ponovno pritisnite penis. Muškarac bi trebao reći svojoj partnerici kada misli da je potrebno da ona primjeni metodu pritiska i odgodi ejakulaciju. Metodu ponavljajte svakih 4-5 minuta sljedećih 20 minuta pa nastavite stimulaciju penisa do postizanja orgazma, ali se nemojte seksati .

- Kada naučite metodu pritiska, počnite ju primjenjivati tijekom seksa. Neka vam partner kaže kada je blizu ejakulacije. Za najbolje rezultate, metodu primjenjujte barem jednom tjedno sljedećih šest mjeseci. Jednom mjesečno odradite cjelokupnu 20-minutnu seansu - savjetuju autori.

