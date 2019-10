Trik kako privući mnogo novca u život tijekom punog Mjeseca

Vrijeme punog Mjeseca na nebu idealno je za privlačenje dobrih stvari u život, posebno obilja i financijske blagodati. Ne obraćajte pažnju na negativne strane tog perioda, poput nesanice i nekih neravnoteža na zdravstvenom planu, već pažnju usmjerite na ono pozitivno pa će vam se pozitivno i vratiti.

Prema nekim teorijama, svjetlost koju puni Mjesec isijava je čista energija, a ako živite u harmoniji sami sa sobom, u to doba imate priliku privući još više pozitivnih vibracija na sebe. U tom preiodu pazite o čemu razmišljate, jer bi vam se to moglo ostvariti.

Otkrivamo vam kako energiju punog Mjeseca iskoristiti za privlačenje novca, pa pokušajte sa time večeras kada zasja na nebu.

Jedan od načina je uzeti novčanicu, po mogućnosti crvene boje, podignuti je prema Mjesecu i lagano mahati njome - od nekoliko sekundi do nekoliko minuta, ovisno koliko vam je trebalo da se koncentrirate i u isto vrijeme vizualizirate da vam se novac množi. Potom tu novčanicu trebate staviti u novčanik i drugi dan je obvezno potrošite. Vrijedi pokušati, prenosi Atma.

Važno je i kako slažete novčanice u novčanik

Nije nimalo svejedno jesu li novčanice u vašoj lisnici uredno posložene ili zgužvane i nemarno nagurane. Neuredan novčanik blokira protok pozitivne energija, a samim time unosi nered u vaše financije. Zato, želite li privući obilje u život, neka vam novčanik bude uredan, a novčanice pažljivo složene. Novac morate poštovati želite li da vam i dalje dolazi.

Postoji još nešto na što bi trebali pripaziti, a to je na nikada u novčaniku ne nosite neplaćene račune pa čak ni one koje ste platili. To, naime privlači energiju plaćanja u vaš život i stalno ćete morati davati novac za nešto. U novčaniku držite samo novac i bankovne kartice, sve ostalo nosite u nečemu drugome. Također, važno je da u njemu imate uvijek malo više novca od planiranog jer to priziva još bolje financije u vaš život.

