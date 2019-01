Trik 'odvrtanje čepa': Učinite masturbaciju nesnosno dobrom

Prilikom masturbacije nemojte se usredotočiti samo na penis i zaboraviti na druge erogene zone muškarca, napominje Yvonne K Fulbright, autorica knjige 'Touch Me There!: A Hands-On Guide to Your Orgasmic Hot Spots'.

- S dva prsta pritisnite njegovu međicu. Drugom rukom čvrsto uhvatite njegov penis i nježno milujte glavić deset sekundi pa napravite jedan brz potez rukom gore-dolje obuhvaćajući vrat penisa. Ponovno milujte glavić, ali ovoga puta napravite dva poteza gore-dolje pa ponovite i napravite tri poteza. Nastavite s ovim procesom dok on ne postigne vrhunac. Ako ne želite da brzo dođe do orgazma, krenite od baze penisa prema glaviću i postepeno ubrzavajte - savjetuje autorica.

[video: 1195654 / ]

- Za ultimativnu masturbaciju prvo masirajte njegove prepone. Zatim pritisnite penis na trbuh čime ćete indirektno stimulirati G točku. Čvrsto ga primite za vrat penisa pa radite duge i lagane poteze rukom. Kada uspostavite ritam i on se opusti, primite penis s obje ruke tako da vam se palčevi spajaju na donjoj strani penisa jer je ona osjetljivija od gornje - dodaje.

- Penis trljajte rukama polako, usporavajući još više kako se približavate glaviću pa prijeđite preko njega palčevima i pritisnite ga. Zatim ga obuhvatite rukom malo ispod glavića i napravite pokret kao da odvrćete čep s boce pa ga primite za vrat penisa i napravite mah prema korijenu. To će odvesti vašeg partnera do vrata raja. Završite s normalnom masturbacijom - kaže Yvonne K Fulbright.