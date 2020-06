Otkrila svoj trik uz koji će turska kava biti finija, a fora je u pjeni

Iako zvuči jednostavno, ukusnu tursku kavu nije nimalo lako pripremiti. Zaljubljenica u kulinarstvo na svojem je blogu otkrila male tajne koje će vašu kavu učiniti mirisnijom i ukusnijom, a aromu nezaboravnom

Ljubav prema kavi sam naslijedila od majke - piše blogerica Aysegul na blogu Foolproofliving. Za nju je šalica turske kave svakodnevni ritual kroz koji prolazi sa prijateljima i članovima obitelji, a više od svega za nju je to način na koji slavi prijateljstvo i zahvalnost prema onima koje voli.

- Iako je uglavnom radila, tijekom rijetkih dana kada je bila doma, ona bi pozvala nekoliko prijateljica na jutarnju kavu. Prije njihova dolaska ja sam morala pripremiti dva pladnja: prvi za šalice za kavu, a drugi za čaše s vodom. Uvijek smo uz kavu posluživali nešto slatko, obično čokoladu - nastavlja Aysegul pojašnjavajući kako je ona servirala kavu kad su se mamine prijateljice okupile.

Po dolasku ih je pitala kakvu kavu piju, a zatim je odlazila u kuhinju i pripremala je po ukusu majčinih prijateljica. Njezina je majka bila iznimno ponosna kad bi je vidjela kako izlazi iz kuhinje noseći pladanj.

- Kad se danas osvrnem na to vrijeme, shvaćam koliko joj je bilo važno da ja razumijem tradiciju iza svega. Bila sam sretna što su mi od malih nogu dopuštali da pijem kavu i kroz obiteljsku tradiciju sam naučila kako u njoj uživati - pojasnila je.

U Turskoj, kada dođete nekome u posjet, prvo pitanje nije pijete li kavu, nego kakvu kavu želite. Pritom se misli na količinu šećera, a očekivani odgovori su: bez šećera, vrlo malo šećera što obično znači jednu do dvije čajne žličice ili slatku što podrazumijeva tri do četiri čajne žličice. Kad ste izrazili svoje želje, odgovornost domaćina je pripremiti upravo takvu kavu. Obično je ta odgovornost bila na najmlađem članu kućanstva.

- Kao što možete zamisliti, kao jedina kći u domaćinstvu, skuhala sam nebrojene kave i zato se smatram dovoljno kvalificiranom da svoje znanje podijelim sa vama - zaključila je Aysegul.

Što vam je sve potrebno

- hladna voda
- turska kava: razlika između turske i bilo koje druge mljevene kave je u tome što je turska finije mljevena. Iako uz mlinac za kavu mješavinu možete pripremiti i sami, danas se može kupiti već gotova na većini tržnica
- bakrena džezva
- šalice za kavu
- šećer

Kako skuhati kavu

Za kuhanje kave ne treba vam neka posebna vještina sve dok imate na umu nekoliko jednostavnih trikova.
Voda: uvijek koristite hladnu vodu, a za točnu količinu potrebne kave odmjerite broj šalica za kavu. Kada je u pitanju omjer vode prema turskoj kavi, moje pravilo je jedna i pol "šalica" vode po šalici. Pritom je šalica ona u kojoj ćete kavu poslužiti, a ne uobičajena mjerna šalica.

Kava i šećer: Za svaku šalicu kave treba vam čajna žličica mljeven kave. Ako pripremate kavu sa šećerom, dodajte ga odmah na početku. No ako netko od vaših gostiju ne voli slatku kavu, skuhajte je bez šećera i prelijte u šalicu, a u ostatku kave u džezvi dodajte šećer za druge goste i promiješajte.

Dakle, postavili ste džezvu s hladnom vodom na srednje jaku vatru i kad zakipi dodali ste kavu. Pričekajte da se smjesa podigne. To će potrajati nekoliko minuta, pa dobro pripazite. Kako se kava zagrijava, na vrhu se stvara tamna pjena. Običaj je tursku kavu servirati s pjenom na vrhu. Zato prije nego što tekućina ponovo uzavre, čajnom žličicom dio te pjene prebacite pojedinačno u svaku šalicu, a zatim vratite džezvu na vatru. Kad kava zakipi, prelijte tekućinu do pola šalice preko pjene koju ste već ranije stavili. Zatim džezvu vratite na vatru i zakuhajte ostatak kave još 10 do 15 sekundi, a potom time napunite šalice do vrha.

Kako poslužiti kavu

Kavu uvijek poslužujemo s hladnom vodom jer na taj način omogućujemo gostu da vodom pročisti nepce i okusne pupoljke prije ispijanja prvog gutljaja kako bi mogao uživati u aromi kave. Uz vodu, većina ljudi kavu poslužuje uz malenu slasticu. Kod posluživanja najvažnije je započeti sa najstarijim gostom u prostoriji. To je znak poštovanja prema njegovim godinama i smatra se vrlo nepristojnim ako to zaobiđete. Budući da je ovakva kava gušća od filtrirane, nije običaj popiti više od jedne šalice.