Malo je stvari koje su neugodnije od otvaranja perilice posuđa s prizorom posuđa koje je okrenuto naopačke i puno vode. No, jedan korisnik Reddita smislio je genijalan način kako spriječiti da se lagani predmeti prevrnu usred pranja – a sve što vam treba je nekoliko elastičnih traka.

- Umorni ste od otvaranja perilice posuđa u kojoj su sve lagane plastične zdjele, poklopci i šalice prevrnute tijekom pranja i napunjene vodom? - napisao je anonimni korisnik.

- Koristite iznimno velike gumene trake kako biste spriječili prevrtanje tih predmete. Ja ih stalno imam u perilici posuđa - čak i ako ih ne koristim za određeno opterećenje. Odlično rade! - nastavio je.

Također, korisnik je podijelio sliku crne plastične posude koju drži elastična traka pričvršćena za stalak za tanjure.

U komentarima na objavu korisnici su se pitali što bi se dogodilo ako bi se gumica odvojila i nekako zapela za unutarnje mehanizme perilice posuđa.

Međutim, korisnik koji je podijelio ovaj savjet je inzistirao da već godinama koristi trik s gumicama i da nikada nije imao problema.

- Koristim ekstra velike gumene trake u perilici posuđa najmanje 15 godina i nikada nisam imao problema. Traju jednu do dvije godine prije nego što počnu razvijati sitne pukotine nakon čega ih zamijenim. Također, pričvršćujem gumenu traku na gornju rešetku tako da je provučem kroz nju. Čak i ako se gumica razdvoji, pričvršćena je za gornju rešetku tako da ne padne na dno perilice za suđe - objasnio je anonimac.

- To sam također preporučio gotovo svima u mom kvartu i to oko pet-šest članova obitelji i nitko nije imao problema. Ljudi mi cijelo vrijeme govore kako to dobro funkcionira - zaključio je, piše The Sun.