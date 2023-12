Trikovi kako ljubimcu smanjiti stres od petardi i vatrometa: Pomažu i homeopatske kapi

Sluh životinja puno je istančaniji od čovjekovog, pa nije čudo da buka od pirotehnike kojoj svjedočimo nekoliko dana uoči i tijekom novogodišnje noći kod njih može izazvati jaki panični strah i stres, koji kod starijih ili bolesnih životinja može izazvati i srčani udar, odnosno ubiti ih. Zbog toga mnogi vlasnici kućnih ljubimaca ovih dana muku muče oko toga kako im barem malo olakšati dane kad petarde pucaju na sve strane.

POGLEDAJTE VIDEO: Petarde često imaju razornu snagu, oprezno s njima!

Pokretanje videa ... testirali smo petarde različitih snaga | Video: 24sata/pixsell

To do koje mjere ćete uspjeti te hoće li vam biti potrebna neka vrsta lijekova za smirenje životinje, najviše ovisi o karakteru i dobi ljubimca, no postoji nekoliko stvari koje je dobro imati na umu da biste lakše izgurali to vrijeme. Prije svega, porazgovarajte sa susjedima, možda se možete dogovoriti o tome da se pucnjava ograniči samo na najluđu noć, ili samo s jedne strane zgrade, a ne i tamo gdje vlasnici šetaju s ljubimcima.

Foto: Dreamstime

Čak i ako postoji takav dogovor, reorganizirati se kad je riječ o redovnim šetnjama. Naime, ako ste inače navikli na dulje šetnje na večer, u vrijeme kad pucnjava postaje žešća, preskočite ih, ili maksimalno skratite. Umjesto istrčavanja na večer, nastojte istrčati psa ranije ujutro, a pred večer ga učite da nuždu obavi na peleni u kutu boravka.

Imajte na umu da ni najbolji, pa ni najmanji pas u ovo vrijeme ne bi smio biti sam u dvorištu te da u šetnji ne bi smio biti bez povodca. Naime, pas pod stresom zbog toga što je u njegovoj blizini pukla petarda, vjerojatno će nastojati pobjeći, što je razlog zbog kojeg upravo u blagdansko vrijeme ima najviše izgubljenih životinja. Imajte na umu da pas i sa povodca može pobjeći, ako je povodac labavo svezan, ili niste svjesni te mogućnosti. Zato je dobro ići samo na poznatu livadu i kretati se što bliže ulazu u zgradu, kako biste psu ostavili mogućnost da bježi prema domu.

Pas koji se boji izaći iz kuće zbog velike buke počet će cviliti kad dođe vrijeme da mu stavite povodac oko vrata, mogao bi drhtati i pojačano sliniti i skrivati se od vas kad ga poželite izvesti, iako inače jedva dočeka taj trenutak. Vrlo slično reagirat će i mace: One se obično sakriju odmah čim se osjete ugroženima. Preplašeni pas ili mačka često odbijaju hranu, rjeđe će piti i izbjegavat će nuždu. U oba slučaja na neugodne zvukove obično reagiraju skrivanjem u neki kut u kojem ih ne možete doseći. Ako ih pokušate izvući, vjerojatno će vas ogrebati i ponašati se kao da se brane od napada.

Foto: Dreamstime

No, možda im najteže pada ako ih pokušavate umiriti tako da palite televizor ili cd player i navijate ih glasno u nadi da će to zaglušiti pucnjavu izvana. To može samo dodatno uznemiriti ljubimca, jer je stres od buke još veći i onemogućava mu da procijeni koliko je daleko ono što smatra ugrozom. Zato s kućnim ljubimcima ne pribjegavajte tehnici 'klin se klinom izbija'.

I psima i mačkama najviše će pomoći sve ono što biste praktično napravili i da se sami ogradite od neugodnih zvukova i pokušate provesti mirnu večer. Prije svega, zatvorite prozore i spustite rolete. Ako postoji prostorija u stanu koja nema prozore i do nje dopire manje buke, primjerice kupaonica ili smočnica, napravite ljubimcu tamo sigurnu oazu. Postavite dekicu ili ležaj u kutu.

Psima ponekad pomaže ako ih omotamo šalom ili platnom oko tijela, ili im odjenemo neki kupljeni kaputić, dok mace mogu biti zainteresirane za to da se zavuku u transporter, ili putnu torbu, odnosno da ih pokrijemo dekicom. Mace će se rado sakriti i u ormaru među odjećom, ne tjerajte ih u ove dane.

Dok traje pucnjava, ponudite ljubimcu hranu i vodu blizu mjesta gdje se osjeća sigurno.

Foto: Dreamstime

Važno je i da i vi ostanete smireni te da tako svojim ponašanjem životinji pokažete da se vi ne osjećate ugroženo, što na njih može djelovati utješno. Ne treba inzistirati na maženju i tepanju ako ljubimac ne pokazuje previše želje za to, no nemojte ga tjerati s kauča ili iz krila ako pokazuje potrebu za vašom blizinom i čekanjem.

Svaki odgovoran vlasnik sam će najbolje procijeniti jesu li njegovom ljubimcu potrebni i neki lijekovi za smirenje. Nipošto nemojte koristiti lijekove namijenjene za ljude, pogotovo ne u dozi koju sami procijenite, jer tako ljubimcu možete učiniti veliko zlo. Radije se posavjetujte s veterinarom ili osobljem u pet shopu oko biljnih ili homeopatskih pripravaka koje možete koristiti.

Foto: Dreamstime

Za pse i mace koji ne vole tablete najjednostavniji izbor su sprejevi kojima možete špricati njihove dekice i opremu nekoliko dana prije stresnog razdoblja, pa u te dane pojačati mirise. Dobro rješenje su i homeopatske kapi ili globule koje se mogu dodati u hranu, kao i paste za smirenje, koje se mogu dodati u hranu ili davati kao poslastica, dok su klasični lijekovi krajnji izbor za jako uznemirene i bolesne i stare životinje. No, svakako se pridržavajte uputa o doziranju koje dobijete od veterinara.