Trikovi kako motivirati partnera na strastveno vođenje ljubavi

Vruće pozivnice, tajna šifra, intrigantni e-mail, iniciranje seksa na neočekivanom mjestu te SMS-ovi - signali su na koje nijedna strana neće moći ostati hladna

<p>Izravnost ekspresno oživljava strasti u vezi pa ako čeznete za više seksa, jednostavno to recite glasno i jasno. No ponekad je to, pogotovo ženama, prilično teško učiniti.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Zanimljive činjenice o seksu:</p><p>Nekim je ljudima neugodno reći: “Želim te”. Stoga biste želje mogli zapisati. Ubacite lascivnu poruku u partnerov džep, pošaljite mu e-mail ili intrigantni SMS poput: “Dekoncentriraju me zločeste misli o tebi” ili “Večeras ću ti ispuniti želju po izboru”. </p><p>Lakšem iniciranju seksa pomoći će i “tajni poziv u krevet”. Smislite kodnu riječ čije ćete pravo značenje samo vas dvoje znati. To može biti nešto poput: “Dragi, možeš li mi pomoći s računima?” ili “Baš me boli me glava”. Kontrast između nedužnosti fraze i njezina pravog značenja produbljuje bliskost. Ako ste skloniji neverbalnoj komunikaciji, iznenadite partnera poljupcima dok gleda televiziju. </p><p>Element iznenađenja razbuđuje strasti, a neočekivani neverbalni pristup otvara vrata spontanom seksu. </p><h2>Primjećujem te, gledam te, dakle - želim te</h2><p>Kako veza napreduje, tako su komplimenti sve rjeđi. No primjećivanje međusobnih atributa razvija bliskost te podsjeća na dane kad je seks bio čest i uzbudljiv. Zato recite dragom koliko vam je seksi dok priprema večeru ili kosi travu.</p><h2>Sve se može istrenirati, pa tako i izravnost</h2><p>Postoji li netko (osobito među muškarcima) tko ne želi čuti: “Idem pod tuš. Dolaziš...?”. Iako je izravnost nekima teška, vježba vodi savršenstvu. Što češće izravno inicirate seks, to će vam takav stil postati prirodniji.</p><h2>Namjestite seks-bioritam na novu vremensku zonu</h2><p>Iako se seksate samo nakon što raspremite stol poslije večere, seks inicirajte tijekom neuobičajenih situacija ili doba dana. Neobični potezi poput zagrljaja s leđa dok joj šapućete: “Spremna za akciju...?” uspješno će razbuktati strasti. </p>