Zašto neke žene vole grubi seks i 4 fora načina da ga isprobate

Postavljanje granica i partner u kojeg imamo povjerenja su ključni faktori za uživanje u igricama grubog seksa, a istraživanje započnite pljeskanjem po guzu, povlačenjem za kosu, grickanjem osjetljivih mjesta...

<p>Umijeće grebanja. Pljeskanje i uzdasi. Strastveni ugriz. Sve to može zvučati kao naslovi poglavlja u priručniku za BDSM ili pak nešto izvučeno iz hit knjiga poput 50 nijansi sive. No oni zapravo potječu iz z najstarijeg i najcjenjenijeg vodiča o seksu na svijetu - Kama Sutre, drevnog indijskog hinduističkog teksta napisanog oko 400 godina prije Krista. </p><p>Da, očito je kako su ljudi voljeli i prakticirali grublje varijante seksa još od davnina, a stručnjaci kažu da postoje zakonita fiziološka i psihološka objašnjenja za našu ljubav prema bičevima i trncima.</p><p>Pogledajte video:</p><p>Jedan od takvih razloga poznat je i kao 'teorija prijenosa uzbuđenja', kaže istraživačica seksa, dr. Nicole Prause za <a href="https://www.menshealth.com/sex-women/a19532661/why-some-women-love-rough-sex/?utm_source=facebook&utm_medium=social-media&utm_campaign=socialflowFBMH">Men's Health</a>.</p><p>- Ako vas neko ogrebe, ugrize ili pljesne po guzi, vaš krvni tlak raste i srce brže kuca kao reakcija na taj fizički signal. Ako se to dogodi za vrijeme seksa, to tumačimo kao seksualno uzbuđenje - objašnjava ona.</p><p>Drugo objašnjenje odnosi se na 'matricu boli' mozga. Prause kaže da u ljudskom mozgu postoje područja koja reagiraju na bol, a ta se područja preklapaju s područjima koja reagiraju na seksualno uzbuđenje.</p><p>Ovo preklapanje 'moglo bi vam predstavljati mali trik u mozgu', uzrokuje zbunjivanje boli i zadovoljstva kad ih istovremeno doživljavate, kaže ona.</p><h2>Što treba znati prije pokušaja grubog seksa</h2><p>Spontanost i iznenađenje zabavni su u romantici - ali ne u grubom seksu. Morate razgovarati o stvarima unaprijed kako biste se osigurali da se vi i vaš partner osjećate sigurno.</p><p>Predigra, kada ste i opušteni i uzbuđeni, pravi je trenutak da razgovarate o tome u kakvim grubim stvarima možete uživati, kaže Psalm Isadora, trenerica seksa u Los Angelesu.</p><p>- Budite otvoreni - potiče dr. Sc. Debby Herbenick, izvanredna profesorica na Sveučilištu Indiana i autorica knjige 'Osjećam se dobro'.</p><p>Shvatite da želje vašeg partnera ne znače ništa o njegovoj prošlosti ili dosadašnjim iskustvima, kaže Herbenick. </p><h2>Sigurne riječi su dobra ideja</h2><p>- Uvijek preporučujem metodu žute, zelene i crvene boje - kaže Moushumi Ghose, licencirani bračni terapeut.</p><p>Naravno, potrebna vam je riječ za 'ne' ili 'stani', ali također je dobro imati riječ kada vam se sviđa što se događa, ali samo želite da vaš partner malo uspori ili smanji intenzitet.</p><h2>4 načina da isprobate grub seks</h2><p>Ako ste oboje zainteresirani za iskušavanje grubljeg seksa nakon rasprave, evo nekoliko savjeta za početak.</p><h2>'Spanking'</h2><p>Opisuje se kao 'pljeskanje guze' a iskušajte ga tako da otvorenim dlanom pljeskate donji dio guze, što bliže vagini, savjetuje Isadora, objašnjavajući da udarci u ovo mjesto šalju vibracije kroz klitoris i cijelo tijelo, djelujući kao okidač za seksualno uzbuđenje.</p><p>Drevni Tantra tekstovi govore da takvo pljeskanje budi ženski 'kundalini', što je njezin seksualni Chi ili energija. Započnite s laganim pljeskanjem i krenite prema jačem - sve do mjere koja njoj odgovara.</p><p>Muškarci, ne bojite se istražiti i pljeskanje vaše stražnjice, mogli biste se iznenaditi ugodnim osjećajem.</p><h2>Povlačenje kose</h2><p>Neke žene vole da im se kosa povuče za vrijeme seksa. To je potez koji djeluje dobro kad je u pozi obrnute kaubojke ili na sve četiri u doggy pozi.</p><p>Dovoljno je da je uhvatite za kosu uz vlasište - kao da radite masažu vlasišta - ili na gornjem dijelu vrata. Nemojte hvatati kosu za krajeve, to je često previše bolno da bi bilo ugodno.</p><h2>Grickanje</h2><p>Ugrizi definitivno bude našu iskonsku, animalističku stranu, kaže Ghose. Započnite s grickanjem donje usne partnera i krenite prema dolje niz tijelo, lagano grizući svaki novi dio na koji naiđete i uz partnerovo odobrenje, pojačavajući intenzitet.</p><h2>Preuzimanje kontrole</h2><p>Žene imaju čestu fantaziju u kojoj su uhvaćene, podignute preko muškarčeva ramena i potom bačene u krevet. Takav scenarij im omogućava da se prepuste sirovim strastima u ulozi nevine dame koja ne može odoljeti predaji strastima.</p><p>- Ovo osobito odgovara ženama koje u životu moraju u puno područja biti glavne. Kako seks podrazumijeva gubitak inhibicija i predaju, ponekad je najlakše predati se kad vas netko pogurne u tom smjeru - kaže Ghose.</p>