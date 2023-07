Trikovi kako nakovrčati kratku kosu da izgleda kao kod frizera

Kovrče su u trendu, od varijanti trajne kose u čast osamdesetih do valova inspiriranih osamdesetima. Kada je ona duga ili srednje duljine, lako ju je uviti u valove, no kod kratke kose to je nešto drugačije. Kratki pramenovi prirodno stvaraju nasumičnu, nekontroliranu estetiku koja se može učiniti neodoljivom kad razmišljamo o oblikovanju, osobito ako je kosa prirodno kovrčava te pramenovi izgledaju šiljasti ili neravnomjerno raspoređeni.

Odaberite alat i naučite odgovarajuće tehnike za kratku kosu

Kratka kosa zahtijeva prilagodbe tehnika stiliziranja od onih koje su potrebne za dugu kosu, i obrnuto. Za uvijanje kraćih pramenova prvo ćete htjeti odabrati odgovarajući alat.

Uglavnom, kraće frizure zahtijevaju tanje, manje alate za kosu jer ima manje kose za raditi nego kod oblikovanja dužih pramenova. Stručnjaci preporučuju korištenje jednog od tri alata za oblikovanje kose za uvijanje kratke kose: štapiće za kovrčave kose, pegle i uvijače.

Dok tražite alat za kosu za oblikovanje kratkih pramenova, potražite opcije s uskim grijanim komponentama kao što su tanje pegle, manje bačve i štapići za kosu tanjeg dizajna.

Ako se odlučite koristiti uvijače s bačvicama, neka su one manje, oko pola centimetra. Suprotno tome, izbjegavajte bačvice o centimetra ili više na kratkim pramenovima jer rezultati uvijanja neće biti tako učinkoviti na kraćim frizurama kao što su općenito na dužoj kosi.

Sigurnosne mjere su ključne

Prije nego počnete kovrčati kratke pramenove, najvažnije što možete učiniti je dati prioritet sigurnosnim mjerama i pobrinuti se da postavite prostor koji će vam omogućiti da napravite kovrče bez ozljeđivanja tjemena ili bilo kojeg drugog dijela tijela koji bi se mogao približiti figaru, uključujući ruke i lice.

S kraćim pramenovima vjerojatnije je da će se grijani štapići za uvijanje i drugi alati za oblikovanje koristiti bliže tjemenu nego što je to uobičajeno za oblikovanje duže kose.

Uvijek poštujte potrebu za oprezom kod kovrčanja kose, bez obzira na duljinu.

Odlaganje telefona, suzdržavanje od gledanja medijskih isječaka ili korištenja društvenih medija tijekom obavljanja ovog zadatka i potpuno fokusiranje na kovrčanje kose je najsigurniji i najpažljiviji način da napravite frizuru bez ikakvih ozljeda.

Isti postupak i protokoli vrijede za korištenje glačala i bilo kojeg drugog uređaja koji se temelji na toplini za oblikovanje kraće kose.

Raščešljavanje za kovrče bez čvorova

Faze uvijanja kratke kose također se vrte oko proaktivnih mjera za lakši i glatkiji proces uvijanja, što u konačnici stvara prekrasne kovrče. Budući da kosa koja se zapetlja može oštetiti pramenove, ako se čvorovi nasilno rastrgaju, izbjegavanje zapetljanja je krajnji cilj njege kose bilo koje duljine.

Prije kovrčanja ili oblikovanja kratke kose, trebali biste upotrijebiti proizvod za raščešljavanje i temeljito počešljati kosu kako biste bili sigurni da nema zapetljanja prije nego započnete proces uvijanja.

Uz proizvode za zaštitu kose, dajte formulama dovoljno vremena da se upiju u pramenove prije kovrčanja.

Proizvodi za raščešljavanje, uključujući kreme, sprejevi i specijalizirani češljevi za raščešljavanje, mogu se koristiti prije i nakon kovrčanja kratke kose za optimalne rezultate.

Uložite u češalj za raščešljavanje, naročito ako želite nježno raščešljati pramenove nakon uvijanja, kako biste kovrčama dali prirodan izgled, s volumenom i mekim valovima.

Sredstva za zaštitu od topline za zdravlje i sigurnost kose

Budući da kraća kosa znači manje posla tijekom stiliziranja, zaštita pramenova izuzetno je važna. Iz tog je razloga nanošenje sredstva za zaštitu od topline prije kovrčanja najvažniji postupak za zdravlje kose.

Sredstva za zaštitu od topline dolaze u različitim otopinama, od krema i gelova do sprejeva, stoga isprobajte nekoliko njih, kako biste pronašli zaštitu od topline koju preferirate.

Bitne prednosti nanošenja proizvoda za zaštitu od topline na pramenove prije stiliziranja uključuju zaštitu od oštećenja toplinom, svakodnevnog habanja i vanjskih komponenti poput slobodnih radikala u okolišu.

Ovisno o duljini vaše kratke frizure, preporučljivo je raspršiti sredstvo za zaštitu od topline na sredinu pramenova i začešljati ga do vrhova.

Međutim, htjet ćete nanijeti sredstvo za zaštitu od topline na bilo koji dio vaših pramenova koji će biti izravno izložen toplini alata za oblikovanje kose. To znači da ako krećete od korijena i krećete se prema van i dalje od lica kako biste postigli kovrče na kratkoj kosi, trebali biste osigurati da se toplinska zaštita primjenjuje od korijena do vrhova vaše kose.

Razdvajanje pramenova pojednostavljuje uvijanje kratke kose

Nakon nanošenja proizvoda kao što su zaštita od topline i opcija za raščešljavanje po vašem izboru, nakon čega ste provjerili da se pramenovi ne petljaju, sljedeći korak je početak procesa uvijanja.

Kako biste ukovrčali kratku kosu što je moguće neprimjetnije, najbolje je imati u blizini kopče za kosu ili ukosnice za oblikovanje kako biste kosu grupirali u manje dijelove.

Pogrešna predodžba o kratkoj kosi je da možete brzo i jednostavno oblikovati kosu, stvarajući kovrče na različitim dijelovima glave istovremeno. Međutim, isprobavanje ovog mita gotovo je siguran način da spetljate kosu.

Stoga je dijeljenje kose i uvijanje jednog dijela kose najbolja metoda za uklanjanje nepotrebne gnjavaže.

Dok stilizirate svaki dio svoje kose držeći ostale skupine pramenova ukosnicama ili kopčama, pobrinite se da nanesete proizvod za učvršćivanje ili učvršćivanje na svaki pojedinačni dio tijekom procesa oblikovanja i uvijanja kose.

Proizvodi za učvršćivanje održavaju oblik i produljuju kovrče

Tajna dugotrajnog oblikovanja kovrča na kratkoj kosi je korištenje proizvoda za učvršćivanje dok stilizirate pramenove.

Kada uvijate kraće pramenove kose, trebali biste voditi računa o tome kakav stil želite.

Kako bi kovrče ostale na mjestu, toplo se preporučuju proizvodi za učvršćivanje kako bi zadržali oblik kovrča i zadržali kosu u tom obliku što je dulje moguće. Na primjer, to se može postići nanošenjem spreja za kosu na pramenove dok uvijate pramenove dio po dio.

Pjenu, sprejeve za učvršćivanje ili učvršćivanje i druge proizvode za učvršćivanje kovrča najbolje je nanijeti namjerno na dijelove kose, osiguravajući da svaki dio vaših pramenova bude pokriven. Korištenje proizvoda za držanje tijekom dijeljenja kose na uvijene pramenove metoda je stapanja stiliziranja koja donosi spektakularne rezultate koje trenutno obožavate!

Obrnuta tehnika počevši od korijena

Kada je kosa duža, tipične metode uvijanja usredotočuju se na pričvršćivanje zagrijanog uvijača za vrhove kose i uvijanje prema gore za željene valove, opuštene kovrče ili čvrste uvojke. Za kratku kosu, metode uvijanja su okrenute naopako, a preporučljivo je početi uvijati od korijena pramenova, a ne od vrhova jer kraći pramenovi ne pružaju istu duljinu za rad.

Počevši od korijena kose, možete osigurati maksimalnu manipulaciju uvijanjem.

Najvažnije što treba uzeti u obzir pri primjeni ove metode uvijanja je da uvijek vodite računa o svom tjemenu, posebno kada radite s grijanim uređajem za uvijanje, jer opeklina može pokvariti doživljaj ukovrčane frizure.

Stilizirajte dalje od lica i uvijajte prema van tako da započnete proces uvijanja od korijena kose i pomičete štap za uvijanje ili peglu prema van u pokretu koji povlači pramenove s vaše glave, što je opet obrnuta tehnika od one koja se koristi kod stiliziranja dužih pramenova.

Teksturirajte i razbarušite nakon uvijanja za poseban dojam

Kako biste zaokružili svoje stiliziranje, završite postupak raspršivanjem spreja za teksturu ili spreja dizajniranog za dvostruku teksturu i volumen.

Prskanje proizvoda za teksturu na netom uvijene pramenove može stvoriti prirodno bujan dojam.

Raščupana kosa može kraćoj kosi voluminozniju, slobodoumniju estetiku, dajući izgled prirodnijih, živahnijih kovrča.

Prskajte proizvode za teksturiranje nekoliko inča od pramenova i koristite minimalne količine.

Metode kovrčanja preko noći bez grijača

Ako ne volite grijane alate za oblikovanje kose ili imate averziju prema gnjavaži oko oblikovanja pojedinačnih pramenova s ​​uređajima kao što su štapići za uvijanje kose i pegle, onda je učinkovita opcija za uvijanje kratke kose bez topline.

To zahtijeva savitljive satenske uvijače ili metode uvijanja s iglama. Te tehnike bez zagrijavanja učvršćuju kratke pramenove u obliku kovrča dok spavate. Kad se sljedeće jutro probudite i uklonite predmete koji su korišteni za pričvršćivanje kovrča, bit ćete ugodno iznenađeni lakoćom i izgledom svestranih kovrča na vašoj kratkoj kosi.

Koristite uvijače bez zagrijavanja preko noći iz više razloga.

To uključuje jednostavnost pasivnih tehnika uvijanja bez pojedinačnog uvijanja svakog pramena ili dijela kose, izbjegavanje mogućih ozljeda uzrokovanih grijanim uređajima i zabavan stil frizure.

Proizvodi koje ćete htjeti koristiti kako biste izvukli maksimum iz tehnika uvijanja kratke kose bez topline preko noći uključuju kremu za sušenje fenom, koju treba nanijeti na vlažne pramenove prije nego što umotate kosu u uvojke i učvrstite je ukosnicama ili satenskim uvijačima.

Trebat će vam i krema za raščešljavanje ili sprej za temeljito raščešljavanje kose i uklanjanje svih čvorova prije oblikovanja kovrča preko noći, piše glam.com.