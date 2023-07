Nakon loših ekstenzija, umjesto lijepe kose dobila dramu - morala se ošišati na ćelavo

Shauna Higgins je 24-godišnja Britanka koja je poželjela lijepu kosu jer je imala problem s intenzivnim opadanjem lasi.

Naime, htjela je ekstenzije koje bi joj pomogle u liječenju gubitka kose. Na koncu je dobila fizičku i emotivnu bol te niz katastrofalnih reakcija na tjemenu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naime, ne sluteći zlo, obratila se vlasnici londonskog frizeraja 'Oh So Gorgeous' koja joj je za frizuru s umecima naplatila 1500 eura. No, prvo je Shauna na online izvorima provjerila kako ona radi te zaključila da je Mandy Collins, vlasnica salona, u tome stručna. Jer Collins je dobila niz nagrada za svoj rad te je smatrana za 'stručnjakinju za ekstenzije'.

Foto: DREAMSTIME

Kad je Higgins došla na frizuru, frizerka joj je rekla da joj trebaju najskuplje ekstenzije koje će joj ujedno pomoći pri gubitku njezine prirodne kose.

- Rekla mi je da će sve biti super, uzela novac unaprijed i krenula raditi frizuru. No, čim smo ih stavili, problemi su počeli - sjeća se Shauna.

Pogledajte ovdje kako je izgledala prije i nakon stavljanja ekstenzija

Nakon što je Higgins rekla vlasnici da joj umeci stvaraju probleme, frizerka joj je rekla da mora platit dodatnih 65 dolara kako bi riješila problem koristeći drugu metodu.

Ali tjedan dana nakon toga, krenula je njezina prava noćna mora.

- Jedna po jedna, ekstenzije su krenule padati, a s njima i moja kosa - sjeća se Shauna.

- Pojavila se i krv na tjemenu te su se posvuda stvarali mjehurići. Imala sam crvene mrlje na mjestima gdje mi je mrežica od ekstenzija čupala kosu. Svaki dan imala sam sve više ćelavih mjesta - ispričala je.

Prošla su četiri tjedna i Higgins je shvatila da je sve gore, da je tjeme kao bojno polje, puno plikova, krasti i krvavih mrlja.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Porom je otišla kod dermatologa koji joj je rekao da su joj ekstenzije stavljene na krivi način te da su trajno oštetile njezino vlasište.

No, tu katastrofa s kosom ne završava - i nakon toga joj je frizerka opet ponudila pomoć, 'novi sustav kose'. No, nesretna Higgins pitala se kako može imati opet neke ekstenzije, kad više gotovo nema vlastite kose.

Ignorirali su je i zanemarili njezinu traumu. Potom je shvatila da nema druge nego ošišati se na ćelavo.

Pritom je upozorila sve koje zna da se klone tog salona.

- Prije nego što uopće pomislite kročiti u ovaj salon, pročitajte ostale nedavne Google recenzije. Ne dopustite da vam Mandy uništi kosu. Bježite od ove zone katastrofe - objavila je na mrežama.

Inače, ekstenzije su vrlo popularan beauty dodatak, no postoji više vrsta. U svakom slučaju, stručnjaci moraju biti majstori u tome jer inače se dešavaju ovakve drame, koje trajno narušavaju zdravlje tjemena.