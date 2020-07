Trikovi kako spasiti presoljeno jelo: Juhu, umak, varivo, meso

<p>U slučaju salate, taj se problem lako rješava ispiranjem pod vodom, no što učiniti ako je u pitanju kompleksnije jelo? Bez brige, i najiskusnijim kuharima zna se potkrasti greška, a višak soli moguće je zamaskirati raznim trikovima. Sastojke koji će neutralizirati sol dodajte pomalo te redovito kušajte jelo kako ne bi i s njima pretjerali.</p><p>Presoljenu juhu ili gulaš možete spasiti na nekoliko načina. Pokušajte dodati još glavnih sastojaka koje ste koristili u pripremi te vodu ili neslani temeljac pa sve zajedno prokuhajte još desetak minuta.</p><p>Druga opcija je dodati kiselinu koja će neutralizirati višak soli poput limunovog soka ili octa, no budite oprezni: ovaj trik djeluje samo ako ste malo presolili jelo, u suprotnom rezultat je preslana i prekisela juha . I "pire" od bijele kuhane riže može ublažiti preslanu juhu ili gulaš, a slanoći će uspješno konkurirati i pire od graha ili slanutka.</p><p>Slično možete pokušati spasiti i presoljeno varivo ili paprikaš, a dodatan trik je dodatak par žlica mlijeka, vrhnja ili jogurta jer kremasti mliječni proizvodi uspješno neutraliziraju slanost jela. Ukoliko recept dopušta preslani umak možete ublažiti kiselim vrhnjem, smeđim šećerom ili s malo meda. I list peršina može spasiti umak kojem ste dodali previše soli.</p><p>Preslano meso možete pokušati spasiti na način da ga poslužite s blagim umakom ili bešamelom koji će uspješno neutralizirati sol ili pak sa škrobnim prilogom (bez dodatka začina) poput palente, riže ili kus kusa koji će se s preslanim mesom spojiti u uravnotežen zalogaj. Ukoliko je u pitanju preslano povrće kombinirajte ga s blagim sirom poput ricotte ili mozzarelle kako bi ublažili višak soli.</p><p>Nemate li vremena niti za jedan od ponuđenih trikova rješenje možda nudi <strong>Alicia Walter</strong>, chef u cijenjenoj talijanskoj kulinarnoj školi u New Yorku. Alicia savjetuje da uz preslanu hranu poslužite slatko, pjenušavo vino poput prošeka ili pak mineralnu vodu. Mjehurići će, naime, "isprati" slani okus s okusnih pupoljaka i ipak omogućiti uživanje u obroku.</p><p>Naravno, svaki od navedenih trikova djeluje samo u slučaju da niste zaista pretjerali s dodanom soli. Nekoliko žlica suvišne soli ne može spasiti niti jedan trik. </p>