Trikovi kako ukloniti ogrebotine sa staklenih površina - lako je

S vremenom se sve površine istroše, što uključuje i naizgled neuništivo staklo. Naime, lako se može dogoditi da ste nekim abrazivnim materijalom zagrebali ogledalo na ulazu u stan, ili da tavom od lijevanog željeza slučajno zagrebete po električnom štednjaku sa staklokeramičkom plohom za kuhanje, donosi portal Martha Stewart.

Na žalost, nije uvijek moguće ukloniti ogrebotinu sa stakla, osobito ako je linija duboka. Međutim, ako su ogrebotine manje, postoji nekoliko učinkovitih sredstava za poliranje i metoda koje možete isprobati.

David Steckel, stručnjak za popravke u kući i direktor strateških partnerstava u Thumbtacku, servisu koji povezuje vlasnike kuća s majstorima raznih vrsta i servisima za čišćenje izdvojio je nekoliko savjeta, odnosno rješenja u stilu 'uradi sam', kojima možete popraviti štetu.

Što možemo popraviti?

Foto: Dreamstime

Štetu ćete najlakše moći ukloniti sa staklenih površina koje imaju nižu razinu tvrdoće od materijala koji biste upotrijebili za uklanjanje ogrebotina, poput cerijevog oksida ili smjesa za poliranje. Srećom, većina stakla u vašem domu spada u ovu kategoriju.

- Većina predmeta od stakla, kao što su prozori, ogledala i stakleni stolovi, često se mogu 'spasiti' poliranjem ako imaju manje ogrebotine, kaže Steckel.

Međutim, kaljeno ili sigurnosno staklo, kao i staklo s posebnim premazima, obično je zahtjevnije za popravak, zbog njihove povećane tvrdoće i posebnih svojstava. Ako pokušavate ukloniti ogrebotinu s vrijedne ili obložene staklene površine, najbolje je kontaktirati stručnjaka da procijeni štetu prije nego što počnete. Preskakanje ovog koraka moglo bi rezultirati oštećenjem predmeta i još skupljim popravkom, kaže Steckel.

Materijali koji mogu biti korisni

Foto: Dreamstime_

Prije nego pokušate ukloniti ogrebotine sa staklene površine, pripremite sljedeći alat i pribor: Cerijev oksid (poznat i kao draguljarski prah za poliranje), meke krpe ili ručnike od mikrofibre te mješavinu sode bikarbone i vode. Prema Stecketu, smjesa za poliranje stakla, poput cerijevog oksida, najbolja je opcija kada se radi o poliranju ogrebotina. Također, savjetuje da pri ruci imate nekoliko mekanih krpa koje ne ostavljaju dlačice ili ručnika od mikrovlakana. Koristite ih za nanošenje smjese za poliranje i učinkovito poliranje stakla.

Ako biste radije isprobali kućni lijek prije nego iskoristite kemikalije, jednostavna pasta od sode bikarbone i vode također može biti učinkovita na izgrebanim staklenim površinama.

Kako ukloniti ogrebotine sa staklenih prozora

Foto: Dreamstime

Možda se ptica zaletjela u prozor, ili ste slučajno udarili u staklo rukom, odnosno zagrebali staklo prstenom u prolazu. Čak i čišćenjem prozorskog stakla pogrešnim materijalima možemo uzrokovati ogrebotine (budite oprezni s papirnatim ručnicima, koji mogu uzrokovati male, ali teško uklonjive linije). Ako primijetite ogrebotinu, očistite staklo temeljito, kako biste bili sigurni da prljavština ili krhotine ne pogoršavaju izgled ogrebotine.

Zatim nanesite smjesu za poliranje stakla, poput cerijevog oksida, na meku krpu i nježno polirajte ogrebano područje kružnim pokretima. Održavajte smjesu vlažnom kako biste spriječili prekomjerno trenje i redovno provjeravajte napredak. Po potrebi dodajte smjesu i ponovite postupak. Završite ponovnim čišćenjem prozora, kako biste uklonili preostalu smjesu za poliranje te ga obrišite čistom krpom od mikrovlakana.

- Navedeni koraci trebali bi funkcionirati na većini ostalih staklenih površina u vašem domu, bilo da je to ogledalo ili stakleni stolić za kavu – kaže Steckel.

Kako ukloniti ogrebotine sa staklene ploče štednjaka?

Foto: Dreamstime

Staklena ploča za kuhanje jedna je od površina u vašem domu koju je najlakše ogrebati. Srećom, noviji modeli izrađeni od staklokeramike mogu se pohvaliti tehnologijom otpornom na ogrebotine koja ih duže održava u boljoj formi, ali ništa nije uistinu otporno na ogrebotine.

Ako primijetite crtu ili dvije na svom štednjaku, možete to riješiti pastom od sode bikarbone i vode. Da biste uklonili ogrebotine sa staklenih ploča za kuhanje, prvo provjerite je li površina hladna i čista. Napravite pastu od sode bikarbone i vode i nanesite je na izgrebano područje. Nježno utrljajte pastu kružnim pokretima mekom krpom ili spužvom. Isperite vodom i temeljito osušite kako biste procijenili vidljivost ogrebotine. Ponovite postupak ako je potrebno i razmislite o tome da kontaktirate stručnjaka ako ogrebotine i dalje postoje.

Što učiniti ako ne možete u potpunosti ukloniti ogrebotinu sa stakla?

Postoje situacije u kojima se šteta ne može popraviti do kraja. Ako vam se to dogodi, Steckel savjetuje da pokušate promijeniti pristup: Ponovite postupak poliranja koristeći agresivniju smjesu za poliranje (to može značiti prebacivanje na kemijsko sredstvo za čišćenje, ako ste započeli sa sodom bikarbonom), no budite oprezni da ne oštetite stakla dalje.

- Za dublje ogrebotine uvijek je preporučljivo pozvati stručnjaka da procijeni štetu, zaključuje Steckel.