Trikovi: Pile se kuha 1 sat, a svinja peče na 200 stupnjeva

Pečenje u pećnici

Za dobro pečenje osim kvalitetnog mesa važna je i zagrijana pećnica. Ako pećnica nije dovoljno vruća, meso će se osušiti i neće biti ukusno. Za pripremu svinjskog pečenja s rebrima od kilogram i pol dovoljno je sat i pol na 200°C. Isto vrijedi i za pile, dok će pilećim batacima i prsima trebati 45 minuta na istoj temperaturi.

Foto: Fotolia

Purica teška oko dva i pol kilograma peče se na 170°C dva i pol do tri sata, a ako je nadjevena trebat će joj tri do tri i pol sata. Janjećoj plećki teškoj oko dva i pol kilograma ili butu od kilogram i pol treba sat i pol na 200°C, dok se teleći odrezak peče na istoj temperaturi, ali 30 do 40 minuta. Da bi kilogram govedine bio pečen treba joj 40 do 60 minuta na 200°C.

Vrijeme pečenja ovisi o tome je li meso nadjeveno ili ne, pa tako u prosjeku treba od 15 minuta više za piletinu do pola sata za puretinu.

Pečenje na tavi

Pileći i pureći file peku se sedam do osam minuta na umjereno jakoj vatri sve dok ne dobije zlatnožutu boju. Prilikom pečenja treba ih okrenuti da se ravnomjerno ispeku sa svih strana.

Foto: Dreamstime

Svinjskim kotletima treba više vremena, oko 10 do 11 minuta, a isto vrijeme potrebno je i za goveđe odreske debljine do četiri centimetra. Telećim odrescima je dovoljno osam do 10 minuta na srednje jakoj vatri. Što su odresci deblji to ih dulje treba peći.

Kuhanje

Kuhanje, baš kao i pečenje u pećnici, iziskuje više vremena, tako za govedinu od dva kilograma treba dva i pol sata na srednje jakoj vatri.

Foto: Dreamstime

Pile se kuha sat vremena, kokoš dva do tri sata, dok za teletinu od dva kilograma treba sat i pol do dva. Dimljena svinjska leđa trebaju se kuhati oko 45 minuta.

Panirano meso

Panirano meso može se peći u dubokom ulju ili u pećnici. Panirani pileći file (oko pet komada) treba peći 25 minuta do pola sata na 210°C, a svinjske odreske na oko sat i 20 minuta na 180°C. Za puretinu pećnica treba biti zagrijana na 200°C, a meso se peče 45 minuta.

Foto: Dreamstime

Za pečenje u dubokom ulju treba manje vremena, pa piletinu i puretinu treba peći na srednje jakoj vatri oko sedam do osam minuta dok ne postane zlatnožute boje. Svinjetinu je potrebno peći oko pet do šest minuta sa svake strane.