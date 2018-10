Trikovi stručnjaka: Zaustavite šmrcanje u samo par minuta

Šmrcanje i izljev sekreta iz nosa uobičajen je simptom kod prehlada, viroza ili gripe, raznih alergija, kao i kod problema sa sinusima i u pravilu je znak lokalne upale u nosu i sinusima, kaže otorinolaringolog dr. Drago Boščić, subspecijalist plastično-rekonstruktivne kirurgije glave i vrata.

- Kod obične prehlade šmrcanje se često javlja kao jedan od prvih simptoma, uz curenje iz nosa i povremene faze u kojima je nos začepljen, a može ga pratiti i blago povišena temperatura, kihanje i kašalj te suzenje očiju. Simptomi obično traju od pet do sedam dana, nakon čega se povlače i bez lijekova. I kod većine alergija javit će se slični simptomi, ali bez povišene temperature i najčešće uz svrbež očiju i nosa i u grlu, zbog toga što alergeni dolaze u doticaj sa sluznicom i iritiraju je.

Foto: Fotolia

Simptomi alergije obično traju dulje nego oni kod prehlade i obično ne prolaze bez odgovarajućih lijekova - kaže dr. Boščić, pročelnik Zavoda za bolesti uha, grla i nosa u KB-u Dubrava. Kod svakog šmrcanja i iscjetka iz nosa preporučuje ispiranje otopinom morske vode, posebno kod alergija, kod kojih pomaže da se isperu alergeni koji su se zalijepili za sluznicu. Možete si pomoći i kapima za nos, no ne biste ih smjeli koristiti dulje od tri do pet dana. Ako je šmrcanje povezano s alergijom, počnite s terapijom antihistaminicima.

No i obična prehlada, kao i alergija, mogu dovesti do upale sinusa, kod koje su šmrcanje i obilan iscjedak iz nosa te faze u kojima je nos začepljen tipičan simptom. Obično je prati pritisak u glavi i glavobolja. Kod jačih upala može se javiti i povišena temperatura, a ako postoji i gnojni iscjedak iz nosa, to može biti znak bakterijske upale sinusa, kod koje mogu biti potrebni i antibiotici. No ne žurite s njihovom primjenom, upozorava dr. Boščić.

- Prave, jake upale sinusa nisu tako česte, pa nije dobro odmah posezati za antibioticima, jer prečesta uporaba antibiotika može dovesti do toga da prestanu biti djelotvorni - upozorava liječnik. Dodaje da i kod problema sa sinusima treba početi s ispiranjem nosa i pomoći si kapima. Ako se jave jaka glavobolja i visoka temperatura koja ne prolazi, pođite liječniku.

Foto: Fotolia

- No kod obične prehlade ili rinitisa pomoći si možete i samomasažom nekoliko akupresurnih točaka na licu, za što je dovoljno tri do pet minuta - kaže Mirjam Pleše, vlasnica M&M shiatsu centra. Pokazala nam je nekoliko vježbi za zaustavljanje šmrcanja, no naglašava i da mnoge bolesti možete spriječiti tako da prilikom svakog prijelaznog razdoblja tijelu omogućite potrebnu podršku, pomoću tretmana kao što su akupunktura i aromaterapija.

Stop šmrcanju kod prehlade samomasažom 4 točke na licu

Samomasaža akupresurnih točaka kod prehlade ili alergijskog rinitisa izvodi se tri do pet minuta, a kod jakih simptoma treba je ponoviti nekoliko puta na dan. Pritisak jagodicom prsta ne smije biti bolan, no treba ga osjetiti. Pritišćite kao da radite krug prstom, oko minutu na svakoj točki.

Točka 1.

Točka u kojoj bi se točno iznad nosa “dodirivale” obrve da ih spojite olovkom.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Točka 2.

Simetrične točke na obje strane lica, otprilike dva centimetra od vanjskog ruba obrva. Masirajte ih istodobno.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Točka 3.

Dvije simetrične točke na početku nosa, blizu ruba očnih duplji. Masirajte ih istodobno.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Točka 4.

Dvije simetrične točke koje se nalaze oko pola centimetra od vrha nosa. Masirajte ih naizmjence.