Trikovi za Crni petak: Izbjegnite 'lažne' popuste, naučite kupiti odjeću bez probe i uštedite više

Američko šoping ludilo koje se preslikalo i na naše trgovine te se posljednjih godina uvuklo u navike domaćih potrošača stiglo nam je i ove godine. Od šopingholičarke koja planira kupiti nove zimske krpice, preko roditelja koji se pripremaju za božićne darove do onih koji štede za novi laptop, 'Crni petak' idealan je za uštedjeti dobre iznose - ali i potrošiti ih.

Šoping nas ovih dana može “ponijeti”, pa je vrlo lako kupiti i ono što nam ne treba, kao i stvari koje kvalitetom ne odgovaraju, ali su bile jeftine pa nam nije žao novca. Važno je dobro se pripremiti za trošenje, proučiti što već kod kuće imamo i maksimalno iskoristiti popuste pa kupiti ono što nam zbilja treba.

Počevši s trošenjem na modne komade, evo na što sve trebate obratiti pozornost prije nego što zakoračite u trgovine gdje vam pozornost s jedne na drugu stranu vuku veliki crveni znakovi s popustima.

- ‘Crni petak’ mnoge trgovine koriste kao priliku za rješavanje velike količine odjeće koja se nije prodala po redovnim, a ni po sniženim cijenama. Ona je spremljena u skladište i čeka svoju priliku za ponovni ‘izlazak’ pred kupce. ‘Crni petak’ je jedinstvena prilika za to jer je fokus kupaca usmjeren prema kupovini što povoljnijih komada. No znajte jedno - povoljno, jeftino, sniženo ili kako god to nazvali nije uvijek i najbolje što vam treba. Posebno ako je odjeća stara nekoliko sezona. Zašto? Tkanine imaju svoj rok trajanja i oštećuju se tijekom stajanja na vješalicama ili u skladištu, s vremenom mijenjaju svoj oblik, a i imaju moć serviranja po nerealnim cijenama - otkrila nam je Alma Premerl Zoko, modna savjetnica, pa objasnila kako provjeriti odjeću prije kupnje.

- Prvo počnite s etiketama. Ako su starije, zgužvane ili nekoliko puta prelijepljene s etiketama za popust (pogledajte imaju li tragove crvenih ili narančastih naljepnica), znajte da je riječ o odjevnom predmetu koji nije prodan nekoliko sezona. Dobro pogledajte tkaninu od koje je napravljen kako biste bili sigurni da se tkanje nije ‘razišlo’, odnosno da se nešto što kupite neće poderati prilikom prvog odijevanja. Testirajte kvalitetu tanine tako da je okrenete prema svjetlu. Moglo bi vas iznenaditi tkanje haljine koja na prvi pogled izgleda savršeno. Sve što kupujete skinite s vješalice i pogledajte ramena odjevnog predmeta - ne smije biti trag vješalice na njemu. I za kraj pomirišite odjeću - osjetite li miris vlage, ne kupujte, malo koliko bilo jeftino - istaknula je savjetnica.

Nakon što ste odabrali komade u trgovini za koje ste sigurni da su za vas i da ih se isplati kupiti ih, slijedi nova poteškoća - isprobavanje. Velike gužve, nered i guranje mogu vam zadati glavobolju, pa je super imati odjevnu kombinaciju na sebi koja će vam olakšati cijelu situaciju. Neke komade možete kupiti i bez isprobavanja, ističe Alma.

- Deblje grilonke, lagana haljinica i kratke čizmice su odlična kombinacija za svaku šopingholičarku. Prilikom brzinskog ‘navlačenja’ odjeće pazite i na to da je ne oštetite (posebno vrijedi za one koje se šminkaju), jer ono što ne biste vi voljele kupiti, ne ostavljajte ni drugima - kaže Alma.

Dužinu hlača i opseg struka možete izmjeriti tako da unutarnju sredinu hlača prislonite na bradu, a kraj nogavice pridržite rukom. Ako ona seže do sredine dlana, to je vaša klasična dužina hlača. Struk izmjerite tako da zakopčate hlače pa uvučete ruku u taj otvor vodoravno, između dlana i lakta. Ako odgovara, odgovarat će vam i veličina u struku. Struk možete izmjeriti i tako da napravite “ogrlicu” sa zakopčanim hlačama oko vrata.

- Haljine su nešto jednostavnije, pa donji dio vješalice prislonite na ramena, tako da vam je kuka na visini nosa.Tako ćete najbolje izmjeriti dužinu - zaključila je Zoko.

Ako ipak kupujete online, obratite pozornost na recenzije za stranicu i proizvod te mjere koje stoje uz svaki komad, kao i na visinu modela s fotografije, kako bi kupnja bila bez povrata.

Za one kojima moda nije glavni fokus ovih dana punih sniženja, nego usluge ili gadgeti, dobro proučite različite ponude kako ne biste preplatili proizvod.

- Imali smo na ljeto puno dojava o ‘lažnim’ sniženjima, ljudi su nam javljali da bi trgovac stavio proizvod na sniženje, a prije toga povisio cijenu, pa bi na popustu bio skuplji nego originalno. To očekujemo i ovih dana, pa je važno da ljudi budu vrlo oprezni. Po zakonu mora biti istaknuta najniža cijena u posljednjih 30 dana, pa po tome možete vidjeti pravo variranje cijene i popusta - objasnila nam je Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

Kako kaže, svaka cijena uz koju to nije naznačeno, kao i cijena u kunama te eurima, morala bi se prijaviti Udruzi ili Državnom inspektoratu. Ljudi često nailaze na prijevare, no rijetko ih prijavljuju, pa se protiv njih teško izboriti.

- Rezultati jednog istraživanja popusta s europskog tržišta iz 2022. su zapanjujući, 98 posto sniženih artikala zapravo je imalo jednaku ili višu cijenu od uobičajene. Savjetujemo ljudima da dobro prouče cijene prije nego što ulože u neke skuplje artikle - istaknula je Knežević pa dodala kako je na web shopovima ključno pogledati jesu li cijene istaknute u kunama i eurima (kod domaćih stranica), te kod plaćanja pouzećem svakako inzistirati na računu i pregledati pošiljku prije nego što se ona preuzme.

- Hrvatska pošta dopušta pregled pošiljke, pa je kupac utoliko i sigurniji jer nakon preuzimanja teško je dokazati da je artikl stigao oštećen ili pogrešan. Kod privatnih dostavljača paket se obično ne može provjeriti, a ako nešto pođe po zlu, bude prekasno za ispravljanje pogrešaka - kaže Knežević pa dodaje kako je zbog eventualnih povrata najbolje kupovati sa stranica koje artikle šalju s područja EU.