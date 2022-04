Trikovi za uređenje prostora: Gdje postaviti luster, što sa stolicama i kako odabrati tepih?

Nije zabavno ako se kod uređenja vašeg doma držite krutih pravila, no neka od njih bi vam mogla pomoći, kako prostorija ne bi postala neupotrebljiva. Kako bi maksimalno iskoristili prostor u svojoj blagovaonici ne treba zanemariti koliko ima mjesta u njoj, kao ni gdje je postavljen luster te koliko su stolice visoke.

Obratite pozornost na mjere

Treba obratiti pozornost na to koliko mjesta ima u blagovaonici između stolaca i zida, zbog toga da bi mogli zaobići goste bez njihovog ustajanja, ali i da se stolci mogu nesmetano izvući kad ustajemo od stola. Preporučljivo je iza stolca imati slobodan prostor od 80 do 90 centimetara do zida, a ako je to inače prostor kroz koji se prolazi i u druge prostorije obavezno ga barem udvostručite, odnosno dodajte još od 80 do 100 centimetara.

Nije svejedno ni kolika je veličina lustera kojeg želite postaviti kao i visina na koju ga planirate objesiti. Ako ga objesite prenisko može vam postati nezgodno tako što ćete udarati glavom u njega kod svakog ustajanja. Postavite ga na polovicu ili 2/3 stola, a ako s druge strane imate danje svjetlo, objesite ga od 75 do 85 centimetara iznad stola, kod viših stropova odgovara i veća visina.

Visinu stolaca koji odgovaraju vašem stolu,možete odrediti tako što ćete izmjeriti visinu stola i oduzeti 30 centimetara. Općenito, visina blagovaonskih stolova najčešće iznosi oko 75 centimetara, pa će odgovarajuća sjedalica biti visoka oko 45 centimetara. Ne treba zanemariti ni dubinu sjedala koja bi trebala iznositi od 40 do 46 cm.

Pazite na vaše mjere, jer ako blagovaonica nije dovoljno velika za stol i stolce standardnih mjera, onda ih možete izraditi po želji i u odgovarajućim veličinama. Ponekad 15-ak centimetara čini veliku razliku.

Tepih mora biti duži i širi od stola

Ako ste ljubitelj tepiha i u blagovaonici imate jedan, smjestite ga ispod stola tako da stol bude na sredini. Tepih mora biti od 60 do 75 centimetara širi, odnosno duži od stola, tako da stražnje noge od stolca ostanu na tepihu i kad se osoba odmakne od stola.

Odredite koja je funkcija vaše blagovaonice

Prije nego što započnete s nabavkom namještaja za blagovaonicu, postavite si nekoliko ključnih pitanja. Prvo, o funkciji blagovaonice. Naime, ako blagovaonicu koristi samo troje ili četvero ukućana, a samo ponekad se skupi više članova obitelji, onda vam je dovoljan i manji stol koji ima opciju razvlačenja. Ne trebate mnogo stolaca, ka stolu uvijek možete privući neku klupicu i slično.

Ako prostor koristite kao formalnu blagovaonicu, ili kao kućni ured, ili pak kao stol na kojemu ćete se baviti hobijem - nije svejedno. Ako će prostor biti više nego formalan, onda ne pretjerujte s umjetničkim dojmom u uređenju i imajte na umu da vam treba i odgovarajuća rasvjeta.

Ako blagovaonicu kombinirate i koristite ju kao radni prostor, nabavite stol od nešto otpornijeg materijala, kao i stolnjake otporne na mrlje i gužvanje. Na zidove oko stola možete ugraditi police gdje možete držati stvari koje vam trebaju, vezane uz posao ili hobi kojim se bavite.

Odličan dodatak ovom prostoru su kuhinjska kolica, u kojima možete držati ulje, ocat i beštek koji će vam biti pri ruci u vrijeme objeda, kao što ih možete i iskoristiti i za pohranu ostalih stvari koje vam mogu zatrebati u toj prostoriji, ovisno za što je sve koristite. Ako biste voljeli da blagovaonica ipak ima neki formalniji izgled, objesite neobičan luster ili jedan zid ukrasite umjetničkim djelima.

Tapete ili zid po vašem ukusu

Jedan zid ili samo polovica obojeni u vašu omiljenu boju omogućit će da blagovaonicu pretvorite u elegantni prostor. S druge strane, neka zanimljiva tapeta na zidu učinit će da prostor ne bude previše taman i težak za svakodnevne obaveze koje ćete obavljati za stolom. Imajte na umu sve prilike u kojima ćete prostor koristiti.

Ako niste odmah pronašli onaj komad namještaja koji si priželjkujete - stolce, stol, komodu ili luster koji bi se uklopio u vaš prostor, čuvajte mjere - nikad ne znate kad ćete naletjeti na ono što vam treba. Ne kupujte ako nije savršeno.

