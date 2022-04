Osam jednostavnih načina kako jeftino osvježiti izgled kupaone

Postoji mnoštvo načina za osvježavanje kupaonice, a da ono ne uključuje stavljanje novih pločica ili rušenje zidova. Počnite s limenkom boje ili novim ručkama za ladice. Iznenadit ćete se koliko će ovi mali zahvati poboljšati izgled prostora.

1. Prefarbajte zidove

U svakoj prostoriji, uključujući kupaonicu, novi sloj boje je jedan od najjednostavnijih načina da prostoru date novi izgled. Ako imate malu kupaonicu ili ako je donja polovica zidova popločena, vjerojatno vam treba jedna do dvije litre boje. Odaberite nijansu koja funkcionira s onim što je već u prostoru i pazite na tonove drva, boje pločica i poda. Svijetloplava nijansa će kupaonici dati osjećaj spokoja, dok će blijeda boja breskve dati romantičan ton. Razmislite i o završnom sjajnom sloju s kojeg je lakše obrisati mrlje i koji će odbijati vlagu.

2. Promijenite ručke

Promjena ručki je isplativa ideja kod preuređenja kupaonice. Prije nego što kupite nove ručke, izmjerite one koje već imate. Potražite ručke koje su iste duljine kao i one koje posjedujete kako biste izbjegli bušenje novih rupa i popunjavanje starih. Odvrnite nekoliko ručki da vidite je li područje ispod promijenilo boju. Ako jest, kupite one koje će pokriti isto područje. Promjena ručki u kupaonici će nadograditi cijeli izgled prostora.

3. Zamijenite glavu tuša

Elegantna glava tuša može učiniti kupaonicu modernijom. Osim toga, nova glava tuša s manjim protokom može smanjiti količinu vode koju koristite te vam tako uštedjeti novac na računima za režije. Kako biste poboljšali protok trenutne glave tuša bez zamjene, uklonite kamenac natapanjem u bijelom octu.

4. Promijenite zavjesu za tuš (i otirač)

Zavjesa za tuš zauzima puno vizualnog prostora u kupaonici, pa je zamjena ovog jednog detalja možda najlakša ideja za osvježavanje kupaonice. Šarena zavjesa može promijeniti paletu boja u prostoru, dok bijela zavjesa čini prostoriju čistom i mirnom. Ako već dulje vrijeme imate iste prstenove za zavjese, razmislite i o tome da i njih zamijenite. Uparite novu boju zavjese s otiračem i ručnikom za ruke kako biste dovršili preobrazbu.

5. Poboljšajte rasvjetu

Kako biste uveli bolju ambijentalnu rasvjetu u kupaonicu bez zamjene svjetala, razmislite o ugradnji prekidača za prigušivanje. Na taj način možete prilagoditi svjetlo prema potrebi. Prigušite svjetla za umirujuću kupku ili je osvijetlite kada se ujutro spremate za posao.

6. Dodajte ormar

Ako su toaletne potrepštine natrpane u visećem ormaru, još jedan elegantni mali ormarić će poboljšati prostor i rasteretiti postojeći. U prostranu kupaonicu stavite samostojeći ormarić u koji možete odložiti toaletni papir, alate za oblikovanje kose i čiste ručnike. U malu kupaonicu stavite mala kolica s policama za pohranu u koja ćete staviti rezervne boce šampona i sapuna.

7. Osvježite fuge

Čak i temeljito čišćenje fugi može dramatično poboljšati izgled kupaonice. Druga mogućnost je da promijenite boju fugi. Ako želite promijeniti svijetlu fugu u tamno sivu za moderniji izgled, uzmite bojilo za fugiranje. Boja se nanosi četkom na linije fugi kako bi promijenili boju, a zatim se višak obriše s pločice spužvom ili krpom.

8. Stavite tapete

Ako vaša kupaonica ima ventilator i pristojan protok zraka, moguće je postaviti tapete. Odaberite one s oznakom 'otporno na vlagu', a zatim ih zalijepite na jedan naglašeni zid (ili sve zidove) kupaonice. Ako imate pločice na donjem dijelu zidova onda će vam biti potrebna samo polovica tapeta pa ćete tako i manje potrošiti, piše Real Simple.

