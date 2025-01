'Trofejna' djevojka: ‘Oženjeni muškarci plaćaju mi operacije’

Skylar Nicole, Instagram model s više od 88.600 pratitelja, koja sebe naziva "platinum digger", otkrila je da joj oženjeni muškarci plaćaju stanarinu, a većina njezinih estetskih zahvata pokriva se zahvaljujući dugom popisu njezinih dečkiju i obožavatelja.

Govoreći u emisiji "Hooked on the Look za Truly", zvijezda iz Los Angelesa podijelila je kako su njezini bivši partneri financirali ne samo operacije već su joj poklonili i nakit vrijedan 800.000 funti te 80 pari Louboutin cipela.

Skylar je priznala: "Volim biti "trofejna" djevojka i ponosna sam što sam "platinum digger". Gdje je moj sljedeći ‘trofejni muž’?"

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO Pitali smo Zagrepčane što je najluđe što su napravili zbog ljubavi. | Video: 24sata Video

"Na šestoj sam operaciji grudi. Moji obožavatelji vole velike grudi – oni mi plaćaju stanarinu i moj način života."

Skylar je bila kratko u braku s milijunašem, koji je trajao samo šest mjeseci. Prisjetila se: "Bivši dečko mi je za rođendan platio 2000cc implantate. Mog bivšeg muža upoznala sam preko web stranice, a naš dogovor je doveo do toga da mi ugradi 800cc implantate i stavi prsten na ruku."

"Imali smo sedam kuća i nakit vrijedan milijun dolara. Ono što me čini dobrom trofejnom djevojkom je to što se ne žalim, uvijek izgledam sjajno, kuham i čistim – ne treba mi sobarica. Uvijek sam modno osviještena i izgledam odlično u društvu. No, održavanje ovog načina života zahtijeva visoka ulaganja."

Danas Skylar živi u središtu West Hollywooda i traži novog muža, ali ovaj put – iz ljubavi.

- Definitivno bih se ponovno udala, ali želim da to bude zbog ljubavi, a ne zbog dogovora ili novca. Ovaj put tražim pravu ljubav - rekla je.

Osim što želi ljubav, Skylar je odlučna ostati mlada. Do sada je imala šest operacija grudi, ubrizgavanje filera u stražnjicu, implantate te rinoplastiku.

- Neću stariti, jednostavno to odbijam - kazala je i dodala: "Potrošila sam oko 200.000 eura na injekcije i plastične operacije. Plastična kirurgija mi daje samopouzdanje i osjećaj nedodirljivosti."

Međutim, priznala je da njen izgled izaziva različite reakcije kod muškaraca.

- Muškarci me gledaju kad izađem – neki se okreću i zure, dok su drugi zgroženi. Mnogo je onih kojima se moj izgled ne sviđa - navela je.

Njezine ispovijesti šokirale su korisnike društvenih mreža, a mnogi su svoje mišljenje podijelili u komentarima na YouTubeu.

Jedan korisnik je napisao: "Ovo je tako tužno. Ne može biti istinske sreće u ovako površnom životu."

Drugi je dodao: "Nažalost, nikada neće priznati da je nesretna."

Treći je komentirao: "Šest operacija grudi? Jao! Pokušavam ne suditi ljudima koji prolaze kroz brojne estetske zahvate, ali mora postojati granica, posebno na istom dijelu tijela."

Netko je zaključio: "Wow, kakav ego.", piše The Sun.