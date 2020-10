Trokut smrti: Na ovom području baš nikad ne istiskujte prišteve!

Iako zvuči dramatično, upozorenje nije bezazleno, kažu liječnici koji objašnjavaju da se tzv. trokut odnosi na mjesto gdje se lako mogu inficirati dijelovi tkiva sinusa, a upala se može proširiti i na mozak

<p>Što se tiče nepravilnosti na licu u obliku prištića i akni, iako znamo da ih je najpametnije ne dirati - većina ljudi ipak ne može odoljeti da po njima ne 'prčka'. No, to ne samo da nije pametno, već može biti i opasno - osobito ako je riječ o dijelu lica koje liječnici kolokvijalno nazivaju 'trokut smrti'.</p><p>To područje se proteže od krajeva usana do korijena nosa i stručnjaci ističu da biste od njega svakako trebali držati podalje svoje ruke, piše <a href="https://www.health.com/beauty/skincare/triangle-of-death">Health</a>. </p><p>- Područje lica koje povezuje nos s krajevima usta smatra se posebno opasnim dijelom lica zbog njihova bliska povezanost s mozgom - kaže dermatolog, dr. Joshua Zeichner.</p><p>Ovaj trokut najbolje ćete odrediti povezujući vrhove palca, a zatim vrhove kažiprsta. Na vašem se licu vrh trokuta nalazi na mostu nosa, a baza vašeg trokuta započinje u oba kraja usta i proteže se preko dna gornje usne.</p><h2>Zašto je opasno ovdje dirati prištiće?</h2><p>Izraz "trokut smrti" možda zvuči pomalo ekstremno kada govorimo o prištićima, ali prijetnju definitivno ne treba shvatiti olako. </p><p>- Kavernozni sinus naziv je velike vene koja odvodi krv u mozak stvarajući vezu s vanjskim i unutarnjim dijelom. Drugim riječima, infekcija prištića na nosu donekle ima jasan put do mozga. Iz tog razloga, 'svaka infekcija na tom području malo je veći rizik' - kaže dr. Alok Vij s klinike Cleveland.</p><p>Stoga, diranje prištića na tom području nije pametno, niti je sigurno čupati dlake u nosu, jer bilo koja od ovih radnji može omogućiti bakterijama da uđu u to rizično područje lica. Još je jedan razlog da držite ruke dalje od te određene regije jer je veća vjerojatnost da će nastati ožiljci.</p><p>- Kad krenete navaliti na prištić na nosu, sjetite se riječi 'infekcija mozga' i radije stavite kreme s cinkom da se sam osuši. Druga opcija je posjetiti dermatologa koji će očistiti lice na siguran način - ističe Vij.</p>