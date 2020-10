Ako je ovo podru\u010dje \u010disto, jasno i dobro definirano, osoba \u0107e imati dobar po\u010detak \u017eivota s dobrim roditeljima i korisno obrazovanje.\u00a0O\u017eiljci, udubljenja ili promjena boje ovdje ukazuju na problemati\u010dno djetinjstvo i lo\u0161e obrazovanje, prema kineskoj filozofiji \u010ditanja lica. Problemi \u0107e biti gori za mu\u0161karca ako je unaka\u017eenost slijeva, dok za \u017eenu ako je unaka\u017eenost zdesna. \u0160iroko \u010delo op\u0107enito se smatra korisnim, ali kod \u017eene vrlo \u0161iroko \u010delo sugerira lo\u0161e osobne odnose.

<p>Do neke mjere, svi mi cijelo vrijeme čitamo lica. Kad gledamo nekoga tko nam je nov, nesvjesno ga procjenjujemo i o njemu stvaramo mišljenja, ali uz ovaj instinktivni oblik čitanja lica postoje i daleko detaljnije metode - poput kineske metode čitanja lica.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Kinezi su se specijalizirali za ovaj tip proricanja sudbine, a lice su podijelili na tri glavna područja, prenosi <a href="https://www.consciouslifestylemag.com/chinese-face-reading/#:~:text=chinese%20face%20reading%20is%20the,persons%20health%2C%20personality%20and%20future.">consciouslifestylemag</a>.</p><h2>Tri glavna područja lica</h2><p>U kineskoj tradiciji čitanja lica, područje čela do obrva nazivaju Nebom, a to je povezano s ranim godinama nečijeg života. Srednji dio lica, od obrva do dna nosa, naziva se Čovjek, a to je povezano sa srednjim godinama života. Donji dio, od dna nosa do dna lica, naziva se Zemlja, a on se tiče starosti.</p><p>Bilo koji dio lica na kojem je ožiljak, mana, udubljenost, mrlja ili područje bez pigmenta sugerira problem s aspektom života subjekta povezanim s tim segmentom njegovog lica. Sivi ili crni tragovi, bilo da su trajna značajka ili samo privremena situacija, označavaju probleme koji su i sami privremeni ili trajni, ovisno o vrsti tamnog traga. Kao i u svakom drugom obliku proricanja, i intuicija ima ulogu.</p><h2>Nebo</h2><p>Ako je ovo područje čisto, jasno i dobro definirano, osoba će imati dobar početak života s dobrim roditeljima i korisno obrazovanje. Ožiljci, udubljenja ili promjena boje ovdje ukazuju na problematično djetinjstvo i loše obrazovanje, prema kineskoj filozofiji čitanja lica. Problemi će biti gori za muškarca ako je unakaženost slijeva, dok za ženu ako je unakaženost zdesna. Široko čelo općenito se smatra korisnim, ali kod žene vrlo široko čelo sugerira loše osobne odnose.</p><h2>Čovjek</h2><p>Ako je ovo područje čisto, jasno i dobro definirano, osoba će biti sretna i produktivna, sa stabilnošću u vezama i uspjehom u karijeri. U suprotnom slučaju, ožiljci i druge mane sugeriraju nesreću, nedostatak uspjeha na poslu i loše odnose. Ljudski dio duži od bilo kojeg od druga dva dijela sugerira odlučnu i samodiscipliniranu osobnost, prema kineskim majstorima čitanja lica.</p><h2>Zemlja</h2><p>Ako je ovo područje čisto, jasno i dobro definirano, to ukazuje na sretnu starost s dobrim odnosima s djecom i unucima, zajedno s prosperitetom i udobnošću. Mane i ožiljci označavaju nesretnu i siromašnu starost.</p><h2>Podjela na 5 elemenata</h2><p>Drevni su Kinezi vjerovali da pet elemenata - drvo, voda, vatra, zemlja i metal - definiraju ljudske živote. Prema kineskoj filozofiji, neki su ljudi pouzdani, neki natprosječno ambiciozni, a neki sjajno društvo i sve se to vidi na crtama lica.</p><h2>Lice zemlje </h2><p>Ovaj tip lica karakteriziraju široka čeljust, kratko i široko čelo, mali nos, duge i ravne obrve te velike oči. Slavne osobe koje imaju takvo lice su britanska glumica Kate Winslet i Catherine, vojvotkinja od Cambridgea. Prema vjerovanju, ljudi s takvim crtama lica su stabilni i sigurni u sebe. Izrazito su metodični, praktični i realni. </p><p>Možda na prvu djeluju povučeno i sramežljivo te im treba neko vrijeme za otvaranje, ali nakon što puste nekoga u svoj život, potpuno su mu odani. Energija zemlje je povezana s ljubomorom pa takvi ljudi teško opraštaju izdaju. Takav tip ljudi je vrlo pouzdan, čini sve polako te sve u svoje vrijeme. Osim toga, karakterizira ih snažno razvijen osjećaj za pravdu. </p><h2>Lice vatre </h2><p>Imate li okrugle i pune obraze, velike oči, široku čeljust, istaknutu bradu i široka usta, pronašli ste svoj tip lica. Ljudi vatre često rade u zabavljačkoj industriji. Slavne osobe koje imaju takvo lice su Catherine Zeta Jones, Kylie Minogue i Beyonce.</p><p>Takvi ljudi po prirodi su spontani, avanturisti, društveni te žude za pozornošću. Ne razmišljaju puno o posljedicama svojih postupaka. Vole dramu, a ako ima se stvari čine dosadnima, svakako će ih oživjeti. Imaju puno prijatelja i zabavno je biti u njihovu društvu, ali njihova lakomislenost može dovesti do katastrofe. </p><h2>Lice vode </h2><p>Ovi tipovi imaju duboko usađene sjajne oči s dugim trepavicama, veliko čelo, tanke i izražajne obrve, široka i fleksibilna usta te istaknutu bradu. Među slavnima je to glumica Renee Zellweger.</p><p>Ljudi s licem vode su fleksibilni, prilagodljivi i poželjno su društvo. Uživaju u raznolikosti i promjenama te su jako perceptivni i intuitivni. Ne žure u nove pothvate. U njihovu društvu ljudi se osjećaju ugodno. Izgledaju dostupno, ali su zapravo vrlo tajnoviti. </p><h2>Lice drveta </h2><p>Karakteriziraju ih visoko čelo, snažna čeljust, krupne oči, dugi i ravni nos te tanka usta. Ovakav tip lica imaju brojne poznate osobe poput Jennifer Aniston, Sarah Jessice Parker i pjevačice Madonne. </p><p>Po prirodi su impulzivni, ambiciozni, iznimno sigurni u sebe i vrlo aktivni. Jedva čekaju da počnu novi projekt, ali ga teško dovrše jer im sve brzo dosadi. Samouvjereni su i ne znaju za strah od nepoznatog. Njihova volja za životom je zarazna, ali ponekad njihove ambicije mogu “ugušiti” ljude. </p><h2>Lice metala </h2><p>Prepoznat ćete ih prema malim i duboko usađenim očima, istaknutim gornjim jagodicama, stegnutom nosu s jakim mostom i tankim usnama. Takvo lice imaju pjevačica Cheryl Cole te glumica Gwyneth Paltrow. </p><p>Suzdržani i usmjereni na ciljeve, ovi ljudi vole sve kontrolirati, a ako ih drugi ljudi ne doživljavaju, mogu postati opsesivno kompulzivni te anksiozni. Iako ne iskazuju emocije, duboko ih proživljavaju. Ljudi se u njihovu društvu ne osjećaju ugodno jer su nestrpljivi i skloni ljutnji. </p><h2>Značajke pojedinih crta lica:</h2><h2>Oči udaljene od čela upućuju na oprezne </h2><h2>Oči blizu čela otkrivaju nestrpljivost</h2><h2>Ravne obrve znak su logike </h2><h2>Povezane obrve otkrivaju non-­stop mislioca</h2><h2>Kose obrve odaju kontrolore</h2><h2>Tanke obrve imaju osjetljivci</h2><h2>Zaobljene obrve nose prijateljski tipovi</h2><h2>Duboke oči znak su promatrača </h2><h2>Ispupčene oči imaju znatiželjni</h2><h2>Ravne oči oznaka su staloženih </h2><h2>Približene oči skrivaju sklonost detaljima</h2><h2>Razmaknute oči imaju vizionari</h2><h2>Ravne usne s vrhovima prema dolje znak su pesimista</h2><h2>Ravne usne s vrhovima prema gore otkrivaju optimiste </h2><h2>Ravna linija usana odaje uravnoteženost </h2><h2>Velike usne imaju pričljivci </h2><h2>Male usne imaju šutljivci</h2><h2>Tanke usne znak su opreza</h2><h2>Veliki nos ne voli autoritet</h2><h2>Mali nos odaje ljubav prema rutini</h2><h2>Kukast nos znak je onih koji pretjeruju </h2><h2>Konkavan nos s okruglim vrhom otkriva pomagača</h2><h2>Okrugao nos znak je znatiželje </h2><h2>Nos zakrivljen prema gore skriva povodljivost </h2><h2>Nos zakrivljen prema dolje ima skeptik</h2><h2>Istaknuta brada odaje tvrdoglavca </h2><h2>Brada povučena unatrag znak je izazivača </h2><h2>Mala brada otkriva osjetljivost</h2><h2>Izbačene kosti obraza imaju avanturisti</h2><h2>Dvije okomite crte između očiju imaju oni skloni samopromociji</h2><h2>Više okomitih crta između očiju nose perfekcionisti</h2><h2>Vodoravne linije preko nosa znak su odgovornosti</h2><h2>Linije tuge simboli su žalosti </h2><h2>Visoko postavljene uši znak su brzine </h2><h2> Nisko postavljene uši odaju izgubljene</h2>