Trokut teorija ljubavi: Tri su ključna sastojka za 'ono pravo'

Teorija ljubavi profesora Roberta Sternberga pokazala se točnom i univerzalnom u istraživanjima na preko 7300 ljudi iz 25 zemalja, a tri najvažnije komponente čine 8 različitih tipova odnosa. Kakav je vaš?

<p>Nema sumnje da će odnos tijekom godina proći kroz mnoge faze i da su u to uključene brojne emocije. Postoji puno teorija o vrstama ljubavi i osjećajima, ali prema jednoj teoriji postoje tri glavne komponente ljubavi. Ova je teorija poznata kao Sternbergova trokut teorija ljubavi.</p><p>Pogledajte video:</p><h2>Trokut teorija ljubavi </h2><p>Nju je tijekom 80-ih i 90-ih razvio psiholog i profesor dr. Robert Sternberg. On identificira tri glavne komponente ljubavi: intimnost, strast i odluku/predanost. Svaka od tri obuhvaća različite emocije, a sve tri rezultiraju onim što Sternberg naziva potpunom ili netaknutom ljubavlju.</p><p>Njegov izvorni rad o teoriji analizira Freudova djela i druge poznate psihologe kako bi iznio vlastitu teoriju.</p><p>- Kad sam došao do te teorije, bio sam u fazi svog života kad mi ljubavna veza koju sam imao nije išla najbolje. Promišljao sam o različitim vezama u kojima sam bio i zaključio sam da su u odnosima dominirala tri elementa, barem u ljubavnom smislu - rekao je za<a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/sternbergs-triangular-theory-of-love"> mbg.</a></p><p>I zapravo se njegova teorija upravo pokazala univerzalnom istraživanjem na preko 7300 ljudi iz 25 zemalja.</p><h2>3 komponente teorije:</h2><h2>1. Intimnost</h2><p>U Sternbergovoj trokut teoriji ljubavi, intimnost znači koliko su partneri bliski, povezani i koliko vjeruju jedno drugom. Također se bavi komunikacijom i koliko dobro to radimo. Sve u svemu, radi se o osjećaju bliskosti i povezanosti ili 'koliko je netko intiman i vezan za drugu osobu', kaže Sternberg.</p><h2>2. Strast</h2><p>Strast se nadovezuje na fizičku komponentnu odnosa i govori o tome koliko je veza strastvena. Obuhvaća 'koliko se netko uzbuđuje u razmišljanju o partneru ili bivanju s partnerom', kaže Sternberg ili 'koliko osjeća da mu je partner apsolutno potreban.' I naravno, bavi se i seksualnom privlačnošću.</p><h2>3. Predanost</h2><p>Treći element trokut teorije ljubavi je predanost, ili 'stupanj u kojem je veza dobra', kako to objašnjava Sternberg. I to jedina od tri koja je svjesna ili namjerna. U ovome kratkoročno postoji komponenta odluke, koja dovodi do dugoročne predanosti. Sternberg ga opisuje kao 'razinu na kojoj čovjek kaže: to je to, ne moram dalje gledati!'. I odlučuje nastaviti partnerstvo.</p><h2>Kako se kutevi trokuta sijeku?</h2><p>Zanimljivo je i važno da tri komponente mogu i djeluju na različite načine, što dovodi do različitih vrsta ljubavi.</p><p>Kako je bračni terapeut i certificirani seksualni pedagog Lexx Brown-James objasnio, 'veza bez intimnosti i strasti koja isključivo ima predanost naziva se praznom ljubavlju. Te veze mogu opstati; međutim, partneri mogu izgledati više kao sustanari nego ljubavnici.'</p><h2>Osam kombinacija ljubavi prema Sternebergu</h2><p>Važno je naglasiti da svaki odnos ima vlastiti balans od tri komponente. Ali prema Sternbergu, različiti odnosi ističu različite aspekte. Ako osjećate da prijateljstvo dominira, možda ste se specijalizirali za intimnost. Ako osjećate da seks dominira, možda doživljavate zaljubljenu ljubav i slično.</p><p>Da biste shvatili koju od osam kombinacija imate, uzmite u obzir tri komponente i u kojem su stupnju prisutne u vašoj vezi. Koliko je prisnosti, strasti i predanosti?</p>