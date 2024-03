TRS je svojim računalima bio konkurent svjetskoj proizvodnji

U Hrvatskoj je na današnji dan 1948. godine osnovan TRS. Kratica označava Tvornicu računskih strojeva Zagreb, koja je proizvodila računske strojeve, kalkulatore, totalizatore, mini računala, mikroračunala, pisače i ostalu računalnu opremu.

Pogon se nalazio u tadašnjoj ulici Braće Kavurića, (tada Hebrangova), a zapisi kažu da je u tvornici radio i Davor Grünwald, inače prvi školovani industrijski dizajner u Hrvatskoj, odnosno - bivšoj Jugoslaviji.

Foto: Wikipedia

Tvornica je radila i početkom 90-ih godina prošlogstoljeća, kad je u njih biilo zaposleno 70 radnika. Početkom 1993. provedena je pretvorba i privatizacija, a u prosincu 2001. godine tvornica je promijenila i ime i djelatnost, pokazuje izvještaj o reviziji privatizacije.

Utemeljena Venecija

Legenda kaže da je grad Venecija osnovan na današnji dan 421. godine, i to točno u podne. Povijesni zapisi ne navode precizno sate u danu, no utemeljenje je obilježeno posvetom prve crkve u gradu, one Sv. Jakova (San Giacomo), na Rialtu, područjem Venecije koje se smatra najstarijim dijelom grada.

Foto: Rialto

Pretpostavlja se da su grad osnovali stanovnici nekoliko drugih gradova na kopnu, prije svega Padove, Akvileje i Trevisa, jer siu se željeli zaštititi od hrdi germana i Huna koje su prodirale u sjevernu Italiju. Kako je Venecija smještena usred lagune, to je jamčilo zaštitu odprodora neprijatelja s kopna, budući da barbarske vojske u to vrijeme nisu bile vješte u plovidbi i upravljanjem brodovima u tako uskom tjesnacu.

Prvi TV u boji u prodaji u SAD-u

Televizor RCA-ov CT-100 bio je prvi TV aparat u boji u SAD-u i pušten je u prodaju baš na današnji dan 1954. godine. Imao je ekran od 15 inča, odnosno 38 centimetara i prodavao se za otprilike 1000 tadašnjih dolara, koji danas vrijede oko 7850 dolara, ili oko 7240 eura.

Foto: Wikipedia

Zanimljivo je da je prvi Tv prijenos u boji emitiran 26. kolovoza 1955. godine, kad je NBC prenosio teniski meč SAD – Australija u Davis Cupu.

